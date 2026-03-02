Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

Az MVM Budapest Comic Con 2026 szervezői hisznek abban, hogy a popkultúra közössége nemcsak élményeket teremt, hanem képes valódi társadalmi értéket is létrehozni. A 2026-os esemény így nemcsak a filmek, sorozatok, képregények és cosplay ünnepe lesz, hanem az összefogásé és a segítségnyújtásé is.

500 rászoruló gyermek élhet át különleges élményt

Mint a szervezők közölték, egy régóta fennálló partnerség újabb mérföldköveként a Lounge Group támogatásával 500 magyar felső tagozatos diák vehet részt az idei rendezvényen. Emellett több budapesti gyermekotthonból is érkeznek csoportok, így a résztvevő gyermekek száma várhatóan a 700 főt is elérheti. A Lounge Group kiemelten fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatáson túl kézzelfogható tettekkel is hozzájáruljon a hátrányos helyzetű gyermekek jóllétéhez – olyan módon, amely azonnal értéket teremt számukra, és tartós, pozitív hatást hagy maga után. Ennek jegyében a helyszínen a cégcsoport munkatársai is jelen lesznek, és a program során személyesen kísérik a gyerekeket, tehermentesítve ezzel az oktatókat, hogy a nap valóban közös, felszabadult élménnyé váljon.

Jótékonysági tombola a Heromaker Team szervezésében

A Heromaker Team és partnerei egy különleges, nagyszabású jótékonysági tombolát szerveznek a rendezvény látogatóinak. A nyereményjáték keretében a résztvevők értékes filmes relikviákat, szobrokat, képregényeket, valamint sztárok által dedikált ereklyéket nyerhetnek.

A tombolán kizárólag azok vehetnek részt, akik a helyszínen kihelyezett online terminálokon keresztül vásárolnak jótékonysági jegyet.

A befolyt összeget a szervezők teljes egészében a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány és a Kuckó Önkéntes Program Alapítvány támogatására fordítják. A kezdeményezés célja, hogy a rajongás ereje kézzelfogható segítséggé váljon – írták a tájékoztatásban.

Összefogás Felker Patrikért – dedikálások bevételéből kerekesszék

A rendezvényen fellépő képregényalkotó vendégek és magyar színészek dedikálásaiból származó bevételeket az MVM Budapest Comic Con szervezőcsapata Felker Patrik támogatására fordítja, és egy, az ő egyéni igényeinek megfelelő, összecsukható kerekesszéket vásárolnak belőle.

Patrik a rendezvény lelkes rajongója, aki Star Wars tematikájú cosplay jelmezek készítőjeként is ismert. Három évvel ezelőtt egy ritka neurológiai betegség következtében mellkastól lefelé lebénult, így mindennapi közlekedéséhez elengedhetetlen egy megfelelően kialakított, mobilis eszköz.

A kezdeményezés részeként a magyar színészek dedikálásai után 2000 forintos támogatást kérnek a látogatóktól, a képregényes vendégek dedikálásaiból befolyt összeget pedig teljes egészében erre a célra fordítják. Az eszköz megvásárlásához még hiányzó összeget a szervezők fogják biztosítani annak érdekében, hogy Patrik számára mielőbb elérhetővé váljon az életminőségét jelentősen javító új kerekesszék.

Vigyázni kell az esetleges csalókkal

A közleményben hozzátették: a rendezvény szervezői a fent ismertetett három kezdeményezésen túl egyéb jótékonysági aktivitást nem támogatnak. Erre külön is felhívják a figyelmet, mivel a rendezvény környezetében időről időre megjelenhetnek olyan csalók, akik valótlan alapítványi gyűjtésekre hivatkozva próbálnak adományokat szerezni. Ezért arra kérik a látogatókat, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el.