Irán pont Amerikában lépne pályára: a háború átírhatja a labdarúgó-vb mezőnyét

Mehdi Tadzs, az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke úgy véli, bizonytalan, egyszersmind nehezen elképzelhető, hogy az ország válogatottja részt vegyen a nyári, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezendő világbajnokságon.

„Az biztos, hogy a támadás után nem várható el tőlünk, hogy reménykedve tekintsünk a világbajnokságra” – mondta a Varzes3 sportportálnak.

A kérdés, persze, annak reményében is továbbgondolható és továbbgondolandó, hogy mindenki azt reméli, a nyárig befejeződik a konfliktus.

A futballtörténelemben még soha nem játszott nagy tornán egy hadban álló ország csapata a vele szemben álló másik ország földjén. Az irániak a csoportszakaszban a decemberi sorsolás alapján mind a három mérkőzésüket az Egyesült Államokban játszanák.

Egyelőre az is kérdés, hogy bár Gianni Infantino, a FIFA elnöke a világszervezet Békedíjával tüntette ki Donald Trumpot, az Egyesült Államok adna-e a jelenlegi helyzetben beutazó vízumot az irániaknak. A szurkolóiknak nem adnak, az Egyesült Államok ezt már korábban közölte.

A futballtörténelemben két (kicsit) hasonló eset ismert:

1938-ban, a márciusi Anschluss után Ausztria megszűnt létezni, a Harmadik Birodalom része lett, ezért nem vehetett részt a franciaországi világbajnokságon. (Az osztrák játékosok közül néhányan szerepeltek a német csapatban.)

A másik az 1992-es jugoszláv példa, amikor a délszláv háború miatt, az ENSZ szankciók alapján a FIFA és az UEFA is döntést hozott, utóbbi nem engedte részt venni a jugoszláv válogatottat a svédországi Eb négyes döntőjében.

Más esetben nem fordult elő, hogy a selejtezőkön sikerrel szerepelt válogatott nem vett, vehetett részt egy nagy tornán.

1938-ban senki sem „helyettesítette” az osztrák válogatottat, 15 csapatosra fogyott a mezőny.

Most elkezdődött a kombinálás, melyik csapat ugorhatna be az irániak távolmaradása esetén. A FIFA még nem foglalt állást az ügyben, elemzi a helyzetet.

Valószínűsíthető, hogy a helyet Ázsia kapná, például az interkontinentális pótselejtezőre jutott Irak „előléptetésével”, s ebben az esetben az Arab Emírségek játszana pótselejtezőt Bolíviával vagy Suriname-mal.

A mostani közel-keleti helyzet közelebbi problémákat is felvet.

Veszélybe került az úgynevezett „Finalissima”, az Európa-bajnok Spanyolország és a Copa América-győztes Argentína mérkőzése, amelyet március 27-én játszanának az eredeti tervek szerint Dohában.

Ám a Katari Labdarúgó-szövetség határozatlan időre felfüggesztette a labdarúgóeseményeket az országban.

„A Katari Labdarúgó-szövetség bejelenti az összes torna és mérkőzés elhalasztását a mai naptól kezdve, további értesítésig” – közölte a szövetség vasárnapi közleményében. „A versenyek folytatásának új időpontjait a szövetség hivatalos csatornáin keresztül kellő időben bejelenti.”

A mérkőzés elhalasztásáról szóló végső döntés az esemény szervezőire, az UEFA-ra és a CONMEBOL-ra hárul. Elképzelhető változat egy új helyszín kijelölése, aztán az majd a jogászok feladata lesz megvitatni, hogy ilyen esetben jár-e a katariaknak kártérítés.