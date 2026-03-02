Orbán Viktor: ezért akarnak levadászni bennünket

Hozzátette: a háborúba sem kötelező beleugrani, sőt, még a pénzünket sem kell odaadni az ukránoknak, hiszen a magyarok bebizonyították, hogy lehetséges nemet mondani.

„Magyarország nem a mérete miatt veszélyes, a bátorsága meg a példája miatt. Ezért akarnak levadászni bennünket, és ezért akarnak a mostani nemzeti kormány helyett egy ukránbarát kormányt, és erről szerintem meg is egyeztek a Tiszával meg az ukránokkal” – mondta Orbán Viktor.

Kijelentette: Brüsszel, a kijeviek, meg a Tisza összejátszanak egymással azért, hogy a választások után Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely ukránbarát és Brüsszelbarát.

Orbán Viktor szerint a mostani olajblokád mögött is összejátszás van, ez magyarázza az időzítést. Káosz, 1000 forint fölé menő benzinár, zűrzavar, elégedetlenség, és a kormánnyal szembeni ellenérzéseket meg lehet növelni.

„Senki sem szeret úgy választásba menni, én sem szeretnék, hogy közben egy gazdasági káosz bontakozik ki az ország horizontján. Úgyhogy szerintem itt erről van szó, tehát a következő időszakban, a jövőben a háborúval, az ukránokkal, az olajszállítással is meg kell küzdenünk” – mondta a soproni fórumon a kormányfő.

A választási kampányról szólva Orbán Viktor hangsúlyozta, a soproni központú választókerületben mindig meg kellett dolgozni a sikerért. Az elmúlt 35 év eredményei alapján felállított erősorrendben a soproni kerület, melyben Barcza Attila a Fidesz-KDNP jelöltje – akit olyan derék embernek nevezett, akire jó lelkiismerettel lehet szavazni – a 45. legerősebb. A pártelnök ugyanakkor esélyt lát a győzelemre, mert a legfontosabb civilizációs kérdésekben a Fidesz-KDNP és a soproniak között egyetértés van.

Mint mondta, a polgári, nemzeti, keresztény értékek, jövőkép, kultúra, hagyományok Sopron városában itthon vannak. Szavai szerint Sopronban egy népszavazáson a migrációval szembeni álláspont lehet, hogy még a 100 százalék fölé is szaladna.

A családot a kormány és az itt élő közösségek egyformán fontosnak tartják – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, nem véletlen, hogy mindig is támogatták azokat a nehéz politikai csatákat, amelyek az alkotmánymódosításhoz kapcsolódtak. Orbán Viktor megjegyezte, régen nem kellett beleírni az alkotmányba, mindenki tudta magától is, hogy „a család az egy férfi és egy nő, és hogy az apa az férfi, az anya meg nő”.

A migráció, a bevándorlásmentes Magyarország, a családok tisztelete, a család, mint az élet alapegysége, olyan ügyek, melyekben biztosan egy gyékényen árulnak a soproniak és a kormány – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: a háború kérdésében is így van ez. A város sokat szenvedett, pontosan tudja a béke értékét, és hogyha itt szavazni kellene a háborúról és békéről, akkor ebben a városban az emberek nagy többsége a béke mellett szavazna - mondta.

Orbán Viktor rámutatott, a munka ügyében is egyetértés van a kormány és a soproniak között. A kormány 2010 után munkaalapú társadalmat épített föl. Azok az emberek kerültek többségbe Magyarországon, akik azt mondják, hogy ők nem akarják, hogy olyanok, akik tudnának, csak nem akarnak dolgozni, az ő pénzükből éljenek meg. A kormánytól pedig azt várják el, hogy teremtsen lehetőséget az emberek számára, hogy dolgozni tudjanak.

Magyarországon 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott, most 4,7 millió, és a kormány terve, hogy a következő ciklus végén 5 millió magyar dolgozzon.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy választáskor fontos az is, "hogy el tudunk-e számolni a mögöttünk hagyott négy évvel".

Orbán Viktor leszögezte, a kormánynak nincs egyetlen olyan vállalása sem, amit ne valósított volna meg mára. Sőt, van egy-két olyan dolog, amit nem vállaltak, de mégis időközben lehetőség nyílott rá, ezért megcsinálták - mondta, példaként említve a 14. havi nyugdíj a bevezetését.

Szintén nem vállalták, de fontos, hogy el tudták indítani a 3 százalékos fix hitelezésű otthonteremtési programot - közölte a kormányfő. Kiemelte, ez azoknak a soproniaknak is fontos - talán az első igazán fontos dolog - akik Ausztriában dolgoznak.

A miniszterelnök rámutatott, ma Európában első otthont a magyar fiataloknál senki sem szerezhet könnyebben.

A kormány megduplázta a gyerekek utáni adókedvezményt, a gyes és a gyed adóját eltörölték, a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak életük végéig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, ahogy a 30 év alatti anyáknak sem. A következő évben pedig az 50 év alatti kétgyermekeseknek sem kell fizetniük jövedelemadót. Három év múlva pedig azok az édesanyák, akik legalább két gyermeket vállaltak, életük végéig nem fizetnie jövedelemadót - hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormány azon túl, hogy "örül annak, ha az embereknek több pénze van" egy több mint tíz évvel ezelőtti vállalását próbálja meg teljesíteni ezzel: akik gyermeket vállaltak azok nem kerüljenek rosszabb helyzetbe, mint azok, akik nem vállaltak - mondta a kormányfő. Úgy fogalmazott, még van mit tenni, a háromgyerekeseknél talán már sikerült elérni, a kétgyerekeseknél sincs ez messze, a következő négy év végére pedig Magyarország - egyetlen országként egész Európában - eljut oda, hogy gyermeket vállalni nem jelent egzisztenciális hátrányt.

A kormányfő leszögezte, a jövő szempontjából a kulcskérdés a háború lesz. Háború van egyfelől Oroszország és Ukrajna határvidékén, és most a Közel-Keleten is, ez utóbbi végkifejlete megjósolhatatlan - mondta.

Orbán Viktor a Közel-keleti háborúról azt mondta: nehéz a gazdasági helyzet, de ez most mindegy, sok magyar van kint, épségben haza kell őket hozni.