Most mihamarabb tankoljunk!

Március 3-án bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik a Holtankoljak.hu mérvadó információi szerint.

De várhatóan ez még csak a kezdet az üzemanyag-áremelésben, köszönhetően az USA és Irán szombaton indult háborújának.

A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 dolláros szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten.

Hétfőn még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 565 Ft/liter

gázolaj: 590 Ft/liter.

Az iráni háború harmadik napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.