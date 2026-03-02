ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 2. hétfő
Nyitókép: Pixabay Free-Photos

Dubajban az élet légtérzár idején: „a légitársaságunk úgy küldi az e-maileket, mintha mi sem történt volna”

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Sok magyar rekedt Dubajban a közel-keleti háború miatt. Egy kassai magyar televíziós újságíró, Szaszák György is az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városában van, ahol többször hallotta a légvédelem elhárító rakétáinak hangját. Ott érte el az InfoRádió.

Egyelőre a terveik alapján folytatják ott létüket Dubajban Szaszák Györgyék, ő tévés újságíróként van odakint. Ismert, a térségben Irán, Izrael és az Egyesült Államok háborúzik.

„Várjuk, hogy a légtér megnyíljon. Ugyan mi forgatni jöttünk ide, de csak egy forgatást kell lemondanunk. Ma vészjelzések jöttek, a riportalanyunk úgy döntött, hogy akkor a holnapi napot még várjuk meg, de most nem forgatunk. Amúgy mindent a terv szerint csinálunk. Jelen pillanatban itt sétálok a Marinán, így ismerhetik az emberek. Tele van minden emberekkel, zajlik az élet, balra egy kávézóban benézek, tele vannak, esznek, iszogatnak, mennek a strandra” – tudósította az InfoRádiót Szaszák György.

Vasárnap kicsivel kevesebben voltak kint, mivel új volt a helyzet, de hétfőre sokat szelídült, szinte azt is el tudja mondani, hogy „ha azt mondaná valaki, hogy itt valami történt, akkor lehet, hogy el se hinnék az emberek, tényleg minden visszaállt a rendes kerékvágásba”.

A hírek szerint volt egy támadás, az egyik hotelt rakétatalálat érte, erről azt mondta, azóta sem történt hasonló eset, eléggé csend van, „mindent hatástalanítanak, elég erős ennek az országnak a légvédelme” Szaszák György szerint; ami becsapódott, az egy repesz volt, egy darabja a hatástalanított lövedéknek.

A légvédelem működését nem igazán tapasztalja, nem látja, hallani viszont lehet, ottlétük alatt tíz alkalommal volt jelzés.

„Először kicsit úgy tűnt, hogy ijesztő ez, de aztán rájöttünk, hogy minden rendben van, és minden úgy működik, ahogy kell” – vélekedett.

Dubaj szerinte annyira fejlett és biztonságos, hogy maguknak a biztonsági rendszereknek a működését nem véletlenül nem érzékelik az ott lakók vagy a turisták, még rendőröket is nagyon ritkán látni, ami nem azt jelenti, hogy nem figyelnek.

A legtöbb terület egyébként magánterület – „minden eladó” –, ezeket márpedig védik is.

A reptér helyzetéről is számot adott, ismert, a dubaji reptér igen fontos közlekedési csomópont; ha éri is valami, ez város a városban, nem úgy történik, hogy minden leáll, igaz ugyanakkor, hogy

nem tudják, ők mikor mehetnek tovább; csütörtök-pénteken repülnének haza Magyarországra, de a légitársaságuk úgy kommunikál, mintha mi sem történt volna, küldik az aktuális e-maileket, például hogy nem akar-e egy utas átfoglalni első osztályra...

Tisztában van ugyanakkor azzal, hogy útjuk a légtérzártól függ.

Szaszák György elmondta még, hogy

az Emirátusok átvállalja az összes turista minden számlás költségét, a hotel menedzsere már informálta is őket,

hogy amennyiben tovább kéne maradniuk a tervezettnél, akkor átveszi a hotel menedzsmentje ennek az intézését, semmi nem kerül az utasok egy fillérjébe sem.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.03.03. kedd, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
