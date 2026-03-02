ARÉNA - PODCASTOK
Salgótarján, 2026. március 1.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Kedden is kapunk sivatagi port bőven

Infostart / MTI

Maradhat annyi sivatagi por a levegőben kedden, hogy erősen szűrje a napfényt – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.

Közölték: ugyan várhatóan csökken a következő 36 órában a légköri aeroszolok mennyisége, a levegő nem tisztul ki teljesen a magasabb rétegekben.

Kedden a hétfőihez képest jobbak a kilátások napos időre, de maradhat annyi sivatagi por a levegőben, hogy még akkor is erőteljesen szűrje a napfényt.

Egy korábbi bejegyzésben már írtak arról, hogy a magaslégkörben egy futóáramlás húzódik keresztül térségünkön, amely lenyúlik egészen a Szaharáig.

A magaslégkörben a jégkristályokkal vegyül a sivatagi por, így az ott mozgó felhőzet jóval vastagabbnak, zártabbnak látszik az általános fátyolfelhőzethez képest és erősebben szűri a napsütést, bizonyos esetekben és területeken pedig teljes egészében is képest eltakarni a napot.

Háborúban rekedt turisták: érdemes próbálkozni a biztosítóknál – itt van minden tudnivaló

A háborús helyzet vis maiornak számít, erre alapvetően nem fizet kártérítés az utazóknak a biztosító, de ha egy turista felveszi a biztosítójával a kapcsolatot és igyekszik minél hamarabb elhagyni a veszélyessé vált térséget, akkor mérlegelés alapján kaphat kártérítést – mondta az InfoRádióban Németh Péter, a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója.
 

Támadás érte Novorosszijszkt, a héten folytatódnak a béketárgyalások – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Hétfőre virradóra támadás ért a Fekete-tenger partján található orosz városban, Novorosszijszkban egy olajterminált. Andrej Kravcsenko polgármester beszámolója szerint négy lakóépület sérült meg, de az olajterminálról nem tett említést. Három civil megsebesült a támadásban. Moszkvában hétfő reggel távirányítású robbanószerkezeket robbantak fel, három rendőr életét vesztette. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, az e hétre tervezett béketárgyalások nem maradnak el, csak Abu-Dzabi helyett egy másik helyszínt keresnek neki az iráni háború miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz–ukrán háború eseményeivel.

Érik az olajsokk: megbénult a világ egyik legfontosabb útvonala

Súlyos zavarokat okoz az ázsiai országok energiaellátásában az Irán ellen indított amerikai-izraeli katonai művelet.

Iran strikes Qatar and Saudi energy sites as US jets shot down by Kuwaiti 'friendly fire'

Meanwhile in Cyprus, two drones were intercepted near a UK base on Monday. Keir Starmer calls Iran's actions "outrageous", but defends the UK's decision not to join US-Israeli strikes.

2026. március 2. 15:22
Jönnek a nőnapi ellenőrzések egész héten: akár kétmilliós büntetést is kiszabhat a NAV
2026. március 2. 14:58
„Rakétatámadás előtt jön a vészjelzés a telefonunkra” – egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt
