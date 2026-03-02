ARÉNA - PODCASTOK
Gold mines
Nyitókép: Alexey Dozmorov/Getty Images

Grönlandi ritkaföldfémeket feldolgozó üzem épül Erdélyben

Infostart

A projekt révén Románia globális szereplővé válhat a ritkaföldfémiparban.

A román kormány és az amerikai Critical Metals nevű vállalat megállapodása értelmében grönlandi bányászatú ritkaföldfém feldolgozása indulhat Brassó megyében, ahol ennek megfelelően feldolgozó üzem is épül. Az üzem Grönlandon kitermelt érceket, ritkaföldfémet dolgoz majd fel – írja az Origo.

A grönlandi Tanbreez lelőhely erőforrásainak kitermelésétől a feldolgozáson át egészen a végső ipari felhasználásig tartana az üzem működése, amely a tervek szerint Európát és az Egyesült Államokat látja majd el. A román hatóságok április közepéig meghatározzák az üzem építésének finanszírozási feltételeit, valamint azon fémek listáját, amelyeket a létesítmény feldolgoz majd.

A ritkaföldfémeket feldolgozó üzem Barcaföldváron épülhet, ahol már egyébként működik egy uránfeldolgozó, szintén a Critical Metals részvételével.

Nicusor Dan román elnök korábban megerősítette: az európai és az amerikai partnerekkel együttműködve kidolgozhatnak egy projektet bizonyos ásványkincsek feldolgozására. Az amerikai vállalat pedig azt közölte, hogy a projekt csökkentheti Európa és az Egyesült Államok függőségét a Kína felől érkező szállításoktól.

A mostani bejelentés főleg annak ismeretében érdekes, hogy Donald Trump már több mint egy éve arra törekszik, hogy Grönland az Egyesült Államokhoz tartozhasson.

