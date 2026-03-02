Közel-keleti módszerrel fokozhatta Moszkva az Európa elleni hibrid hadviselést

Lengyel tisztviselők arról számoltak be, hogy Oroszország földalatti alagutakon keresztül migránsokat csempész be Európába, hogy belső feszültségeket gerjesszenek a célországokban – írja az Index. Hozzátették, a hibrid hadviselés célja, hogy eltereljék a figyelmet az orosz-ukrán háborúról, és hogy a közvéleményt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ellen hangolják.

A The Telegraph által megkérdezett szakemberek szerint az alagutakat komoly szakértelemmel építették ki. A gyanú szerint Fehéroroszország alagútépítésben jártas közel-keleti szakértőket vett igénybe, hogy orosz nyomásra migránsokat csempésszen át a lengyel határon.

A lengyelek úgy vélik, Minszk eddig több tízezer illegális bevándorlót próbált meg átpréselni Lengyelország keleti határán.

Az alagutakra azért van szükség, mert a kerítés, a hőkamerák és az elektronikus észlelőrendszerek hatékonnyá tették a lengyel határvédelmet, így a felszínen nehezebb lenne az embercsempészetet végrehajtani.

A lengyel erők eddig négy alagutat tártak fel a határon. A legnagyobbat december közepén fedezték fel Kelet-Lengyelországban, Narewka falu közelében. Lengyelország szerint az alagút 1,5 méter magas volt, a fehérorosz oldalon lévő bejárata pedig egy erdőben volt elrejtve. Az alagútról készült videofelvétel egy keskeny járatot mutat, amelyet beton alátámasztásokkal erősítettek meg a beomlás elkerülése érdekében:

? Nielegalni imigranci pod granicą polsko -białoruska wykopali tunel , którym przechodzą na polską stronę ? pic.twitter.com/6QXC5d3JIJ — NieDlaLewactwa (@TylkoPrawi) February 2, 2026

Ezen az alagúton keresztül körülbelül 180 illegális bevándorló – főként afgánok és pakisztániak – juthatott át, közülük 130-at a határőrök elfogtak. Katonai elemzők szerint ilyen szintű alagútépítési tapasztalattal csupán néhány közel-keleti csoport rendelkezik, ezek között van a Hamász a Gázai övezetben, a Hezbollah Libanonban, egyes kurdisztáni frakciók, valamint esetleg az Iszlám Állam.

Lynette Nusbacher amerikai hadtörténész az említett csoportok érintettségét „valószínűsíthetőnek” tartja, míg Rob Campbell brit őrnagy a Hamász vagy a Palesztin Iszlám Dzsihád közreműködésére gyanakszik. Lynette Nusbacher megjegyezte:

„A Hamász embercsempészettel foglalkozó egysége ugyanezt a módszert alkalmazza Gázában.”

Marcin Kierwinski lengyel tisztviselő korábban azt nyilatkozta, hogy az alagútásók egy része Kurdisztánból érkezett, de hozzátette, hogy Lengyelország végső soron Fehéroroszországot tartja felelősnek. A The Telegraph azt írja, Aljakszandr Lukasenka a gyanú szerint aktív szerepet játszik Vlagyimir Putyin azon kísérleteiben, hogy migrációs hullámokkal destabilizálja a Nyugatot. Varsó ezért egy 200 kilométer hosszú, 300 kamerával felszerelt kerítést épített a lengyel-fehérorosz határon.