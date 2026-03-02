Fura, talán orosz hajóra csapott le Belgium

Belgium vasárnap lefoglalt egy, az orosz „árnyékflottához” tartozónak tartott olajszállító tartályhajót, amely az Európai Unió szankciós listáján szerepel.

Theo Francken belga védelmi miniszter az X közösségi platformon azt írta: a belga fegyveres erők francia támogatással fedélzetre szálltak a hajón, amelyet a nyugat-flandriai Zeebrugge kikötőjébe kísérnek, ahol lefoglalják. A hajó hamis zászló alatt és hamis dokumentumokkal közlekedhetett – mondta a Reuters hírügynökségnek.

Bart De Wever belga miniszterelnök az X-en gratulált a hadseregnek az „éjszakai sikeres művelethez”, és köszönetet mondott Franciaországnak, hangsúlyozva, hogy Belgium fenntartja a nemzetközi tengerjogot és felségvizeinek biztonságát. Francia részről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés.

A nyugati országok az Ukrajna elleni orosz háború miatt kivetett szankciókkal Moszkva olajbevételeit igyekeznek csökkenteni. Ennek nyomán alakult ki az úgynevezett „árnyékflotta”, amely átláthatatlan tulajdonosi hátterű tartályhajókból áll, és lehetővé teszi az orosz nyersolaj exportjának fenntartását.

Franciaország korábban úgy becsülte, az orosz árnyékflotta 1000-1200 hajóból állhat, amelyek közül 650-700 ellen vannak érvényben szankciók.

Oroszország már korábban kalózkodásnak minősítette az orosz tartályhajók vagy az orosz rakományt szállító hajók lefoglalását.