Akadályverseny a szabálytalanul leparkolt bérbiciklik miatt a londoni utcákon

Az egyik kerületben csak tavaly 1000 elektromos bérbiciklit szállított el az önkormányzat. Máshol kötelezővé tették a dokkolók használatát és vannak kerületek, ahol már utolsó figyelmeztetést adtak a cégeknek: vagy úrrá lesznek a káoszon vagy kitiltják őket.

Ez London, ahol Sadiq Khan főpolgármester fennhangon hirdeti, hogy az ember – ahová tud – menjen gyalog vagy kerékpárral, vagy használja a tömegközlekedést. Igen, de mi van akkor, ha a népszerű, bérelhető e-biciklik felhasználói akadályt csinálva a kerékpárokból, a járda vagy az utca közepén hagyják magukra azokat?

A The Telegraph újságírói egy héten át szándékosan a lehető legszemtelenebb módon parkolták le a bérelt elektromos bringákat

a város különböző pontjain. Így akarták teszteni, hogy mit tesznek a szolgáltatók. A válasz röviden ez: szinte semmit.

Dumped ⁦@limebike⁩ e-bikes totally blocking the pavement. Pedestrians like me have to walk on the road.

Intolerable. #sickofthis pic.twitter.com/J8ZcIvNCEL — Sarah Ludford ?? ???? ?? (@SarahLudford) November 24, 2024

Zebra közepén, buszmegállóban, vészkijárat előtt

A kísérlet során az újságírók a legforgalmasabb, legveszélyesebb helyekre állították le a járműveket. Kerékpárok kerültek:

• a gyalogátkelőkre az úttest közepén,

• járdákra, úgy, hogy teljes szakaszokat torlaszoljanak el,

• buszmegállók bejáratához,

• vészkijáratok elé,

• sőt, egyes esetekben padokra vagy szemetes konténerek tetejére tornászták fel őket.

A teszt során a nagy cégek a Forest, a Voi, a Bolt és a Lime kerékpárjait állították le a legelképesztőbb helyeken. Ezek közül egyedül a Lime küldött figyelmeztetést.

A cégek rendszerei minden esetben kötelezik a felhasználót, hogy töltsön fel egy képet a parkolásról. Ezeket először mesterséges intelligencia szűri meg, és úgy tűnik, nem igazán intelligens módon: az AI ugyanis a legtöbb esetben jóváhagyja még a különösen veszélyes vagy nagy kényelmetlenséget okozó helyszíneket is.

Az riporterek tudatosan tették – legalábbis rövid időre – akadálypályává az utakat és járdákat, amit a járókelők is észrevettek. Ők elmondták, hogy rendszeresen szembesülnek azzal, hogy a felhasználókat egyáltalán nem érdekli az okozott kényelmetlenség vagy veszélyes helyzet.

? London’s streets are full of e-bikes… and no one’s enforcing the rules



We tested hire apps by parking bikes in the most absurd places. The results are alarming.



Full story by Steve Bird & Jack Leather ⤵️https://t.co/d3ABqJsBUA pic.twitter.com/OICi2nboCv — The Telegraph (@Telegraph) February 15, 2026

Nem tesznek eleget a járdák védelméért

Miközben a főpolgármester és az önkormányzatok állandóan az autósoktól védik az úttestre lépő (éber vagy figyelmetlen) gyalogosokat, addig a nekik szánt járdákon nem biztosítják az akadálymentes közlekedést. Még maga Sadiq Khan főpolgármester is elismerte, hogy „vadnyugati állapotok” alakultak ki, mert jobbára szabályozatlan a „mikromobilitási járművek” ágazata.

A Telegraph-riporterek

egyik legprovokatívabb húzása – kizárólag a rendszer tesztelése céljából – az volt, hogy a zebra közepére állítottak biciklit.

Mindez azután történt, hogy a közelben dolgozó munkások elmondták, mennyire zavarók a magukra hagyott kerékpárok és ők javasolták a zebra és az út eltorlaszolását. „Ezt azért már biztos visszadobja a rendszer!” – mondták.

A szolgáltató azonban gond nélkül lezárta a kerékpárt, elfogadva, hogy véget ért az utazás és nincs több teendő.

Ugyanez történt akkor is, amikor a kerékpárt vakok és gyengén látók számára kialakított, bordázott burkolatra helyezték a gyalogátkelő elején. A mesterséges intelligencia nem vette ezt észre a fényképen és nem utasította a felhasználót, hogy vigye odébb a biciklit.

A kísérlet során többször is sikerült teljes járdaszakaszokat is eltorlaszolni úgy, hogy az alkalmazás ezt szabályos parkolásként fogadta el.

Egyszer pedig a Holland Park metróállomás világosan megjelölt vészkijárata elé tették le a biciklit, megint csak gond nélkül.

Ez a nemtörődöm gyakorlat különösen problémás a mozgáskorlátozottak, látássérültek, idősek vagy babakocsit toló szülők számára. Aki ki akarja kerülni a több tíz kilós, lítium-ion akkumulátoros e-bicikliket, az gyakran kénytelen az úttestre lépni.

Great to see an e-bike company coming up with innovative solutions to their bikes blocking pavements. Well done @voitechnology! pic.twitter.com/xSDNN4bPR4 — Alastair Wainwright (@AlDoubleU) November 9, 2025

A hanyag felhasználók sokszor megússzák

A cégek azt állítják, hogy figyelmeztetéseket, bírságokat és akár letiltást is alkalmaznak a szabályszegőkkel szemben. A kísérlet azonban azt mutatta, hogy az ellenőrzés esetleges és többnyire utólagos.

A Lime, amely egyedüliként dorgálta meg a felhasználót egy kirívó eset után, csak napokkal később reagált. Más, hasonlóan veszélyes parkolások után pedig nem érkezett semmilyen jelzés.

Ez arra utal, hogy a vállalatok nem ellenőrzik következetesen, felelősen viselkednek-e a felhasználóik, pedig úgynevezett GPS geo-blokkolási technológiával akadályozzák a parkolást bizonyos helyszíneken. A lap érdeklődésére azt válaszolták, hogy megvannak az embereik, akiket kiküldenek a rosszul leparkolt kerékpárok begyűjtésére.

AI-ellenőrzés – minimális emberi kontroll mellett

A szolgáltatók azzal védekeznek, hogy a parkolási fotókat automatizált rendszerek és – állításuk szerint – emberi felülvizsgálat útján is ellenőrzik.

Ahogy azonban már korábban láttuk, úgy tűnik: az AI nem mindig ismeri fel, amikor akadályt csinálnak a leparkolt bicikliből.

A megállást tiltó dupla piros vonalak, a zebra felfestése, sőt a tűzkijáratot jelző táblák is jól láthatók voltak a feltöltött képeken – a rendszer mégis átengedte azokat, lezárta a kerékpárt, a felhasználó pedig, mint aki jól végezte dolgát, távozhatott.

A londoni közlekedési vállalattól bekért információk azt mutatják, hogy rendszeresen hagynak bérbicikliket a buszok közlekedését biztosítani hivatott dupla piros vonalakon.

A cégek azt is elismerték, hogy nem azonnal lépnek fel a szabálysértők ellen. Lehet azzal magyarázkodni, hogy nincs elég emberük rá, de az AI rohamos fejlődése közepette már egyre gyengébb az érv, hogy a képfelismerő nem mindig veszi észre a szabálytalan parkolást.

„Vadnyugati” szabályozás

Sadiq Khan főpolgármester korábban maga is úgy fogalmazott, hogy a dokkoló nélküli e-biciklik és rollerek piaca „vadnyugati” állapotokat idéz.

A helyi önkormányzatok több esetben „végső figyelmeztetést” adtak ki a szolgáltatóknak, és növelték a bírságokat, ezek azonban nem tűnik elegendőnek ahhoz, hogy elvegyék az „akadályoztató parkolók” kedvét.

Látszatválaszok a lényeg helyett

Amikor a Telegraph kérdőre vonta a cégeket, a válaszok inkább kommunikációs paneleknek tűntek.

A Lime szerint a rossz parkolás „ágazati szintű kihívás”, amely a növekvő kereslet és az elégtelen parkolóinfrastruktúra következménye.

A Forest „automatikus és manuális felülvizsgálati rendszerről” beszélt, „amely lehetővé teszi az utólagos fellépést”, míg a Voi azt hangsúlyozta, hogy a kerékpárjaival megtett utazások 95 százaléka szabályos. „

A helytelen parkolás "kirívóan ritka esetei kellemetlenséget okozhatnak a gyalogosoknak és a mozgássérülteknek”

– ismerte el, azt állítva, hogy a versenytársakkal szemben ők „nagymennyiségű élő adatot osztanak meg az önkormányzatokkal, hogy lehetséges legyen a felelősségre vonás”.

Az észtországi Bolt azt a logikailag kissé nehezen követhető magyarázatot adta, hogy az utazás végén feltöltött képeket „automata ellenőrző rendszeren” futtatják át, és „olyan esetekben, amikor az nem jelez egy lehetséges problémát, emberi ellenőrzésnek vetik alá”. Ami úgy hangzik, hogy ha a rendszer nem jelzi, hogy gond van, akkor egy, a potenciális gondról nem tudó ember majd magától rájön arra, hogy de, igenis van.

A konkrét kérdésre azonban – hogyan fordulhat elő, hogy zebra közepére vagy tűzkijárat elé parkolt bicikliket az alkalmazás jóváhagy – egyik cég sem adott egyértelmű választ.

Zöld küldetés – közterületi káosz?

A több millió fontos bevételt termelő cégek előszeretettel hangsúlyozzák „zöld küldetésüket” és a fosszilis üzemanyagoktól való függés csökkentését. A gyakorlatban azonban az látszik, hogy a közterületek rendjének fenntartását részben a helyi lakosságra vagy hatóságokra hárítják.

A cégek emellett azt mondják, hogy együttműködnek az önkormányzatokkal „a technológia fejlesztéséért, az alkalmazáson belüli eligazítás fokozásért és növelik a helytelenül parkoló bicikliket begyűjtő csapataik létszámát”. A brit kormány közben mérlegeli, hogy önkormányzati hatáskörből a városi polgármestereknek adja át a szabályozási jogkört.

Emellett vannak lakosok akik a járda-káoszt kivédő dokkolók miatt idegesek. A BBC megszólaltatott egy 30 éve ugyanott élő nőt, akinek az ablaka elé telepítettek dokkolót. Mint elmondta, többször is felébresztették éjszaka a bicikliket leadó vagy felvevő és néha a csengőjüket használó kerékpárosok. A valódi sérelme azonban az volt, hogy két, a családja által az önkormányzattól bérelt autó-parkoló helyre tették a dokkolót – mindenféle értesítés nélkül.

Another street nearby. £195 a permit to park your car but you can’t park it cos there’s bikes blocking the bays. The new Mayfair being dragged down to 3rd world ? status

Bet you would soon issue a ticket to a vehicle if they parked in a E-bike bay ?? pic.twitter.com/mlTCWHdGtI — Happy Days ? (@comcab33) April 5, 2024

A Lime-nak erre is volt kész válasza: azért, hogy a kerékpárok fel legyenek töltve és elérhetők legyenek az emberek otthonai előtt, „szükség van bizonyos éjszakai műveletekre” – idézte a céget a BBC.