ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.14
usd:
325.1
bux:
125425.31
2026. március 2. hétfő Lujza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
This detailed world map features the borders of each country, creatively overlaid with their respective national flags. A comprehensive and visually striking representation of the global nations in a single frame, ideal for educational resources, geographic illustrations, and presentations. Credit: https://www.nasa.gov/topics/earth/images
Nyitókép: Hacer Keles

Megkezdte kinn rekedt turistái kimenekítését Románia, Csehország és Németország a Közel-Keletről

Infostart / MTI

Románia megkezdte az Izraelből távozni akaró polgárai kimenekítését Egyiptomon keresztül, a következő napokban pedig további román csoportok evakuálását szervezik meg a Közel-Kelet más államaiból – közölte hétfőn a román kormány. A csehek négy különgépet küldenek az Ománban rekedt turistáikért, Németország Szaúd-Arábiába és Ománba küld gépeket.

A közlemény szerint várhatóan hétfő este érkezik meg Bukarestbe az a két repülőgép, amelyekkel a román külképviseletek szervezésében Izraelből szárazföldön Egyiptomba szállított román állampolgárok első csoportjának evakuálását bonyolítják le. A következő napokban újabb zarándokcsoportok és Izraelben tartózkodó, konzuli segítséget kérő román állampolgárok légi úton történő hazaszállítását szervezik meg Egyiptomból, amelynek légterét nem zárták le az iráni konfliktus miatt.

Az Izraelből kimenekített első 300 román állampolgárt az állami tulajdonban lévő Tarom légitársaság két különjárata szállítja Bukarestbe.

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfőn rendkívüli kormányülést hívott össze a konfliktus miatt a közel-keleti térségben rekedt román állampolgárok evakuálásához nyújtott állami támogatás ügyében. A tanácskozásról kiadott kormányközlemény szerint a gyermekeknek és az egészségügyi ellátásra szoruló személyeknek biztosítanak elsőbbséget.

A bukaresti külügyminisztérium hétfőn egyeztetésre hívta azoknak az utazási irodáknak a képviselőit, amelyek a konfliktusövezetben rekedt román turisták útját szervezték.

Oana Toiu román külügyminiszter hétfőn közölte: a bukaresti hatóságok számára a román állampolgárok biztonsága az elsődleges, és tudomásuk szerint a közel-keleti konfliktusnak nincs román állampolgárságú sérültje. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy egy WhatsApp-csatornát indítanak, amelyen az érintett országból származó legfontosabb hivatalos információkat bocsátják a konfliktusövezetben rekedt román állampolgárok rendelkezésére.

A román külügyminiszter hétfői sajtóértekezletén leszögezte: Románia jelenleg nincs veszélyben, és nem léteznek olyan hiteles információk, amelyek szerint Irán Európa ellen intézne támadást.

A bukaresti védelmi tárca (MAPN) azt közölte, hogy a román hadsereg emelte készenléti szintjét, folyamatosan figyelemmel kíséri az iráni konfliktust, de úgy értékeli, hogy az ország területére jelenleg nem jelent katonai fenyegetést a Közel-Keleten kialakult helyzet. A MAPN vasárnap esti közleménye szerint az amerikai haditengerészet által a dél-romániai Deveslura telepített, NATO-parancsnokság alatt álló rakétaelhárító rendszer védelmet biztosít a NATO-n kívüli ballisztikus fenyegetéssel szemben.

Németország repülőgépeket küld Szaúd-Arábiába és Ománba, a Közel-Keleten rekedt német turisták kimenekítésére – jelentette be hétfőn a német külügyminiszter. Johann Wadephul közölte, hogy a két ország fővárosába, Rijádba és Maszkatba hamarosan útnak induló repülőgépeken elsősorban a veszélynek kitett német állampolgárokat, tehát a gyermekeket, betegeket és a várandós nőket fogják evakuálni. A dpa német hírügynökség kormánytisztviselőkre hivatkozó becslése szerint a Közel-Keleten jelenleg tartózkodó német turisták száma akár a 30 ezret is elérheti.

Az iráni háború harmadik napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Kezdőlap    Külföld    Megkezdte kinn rekedt turistái kimenekítését Románia, Csehország és Németország a Közel-Keletről

csehország

izrael

románia

irán

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Háborúban rekedt turisták: érdemes próbálkozni a biztosítóknál – itt van minden tudnivaló

Háborúban rekedt turisták: érdemes próbálkozni a biztosítóknál – itt van minden tudnivaló
A háborús helyzet vis maiornak számít, erre alapvetően nem fizet kártérítés az utazóknak a biztosító, de ha egy turista felveszi a biztosítójával a kapcsolatot és igyekszik minél hamarabb elhagyni a veszélyessé vált térséget, akkor mérlegelés alapján kaphat kártérítést – mondta az InfoRádióban Németh Péter, a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója.
 

„Rakétatámadás előtt jön a vészjelzés a telefonunkra” – egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt

Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója

Megkezdte kinn rekedt turistái kimenekítését Románia, Csehország és Németország a Közel-Keletről

Irán – Mentési tervet ismertetett a kormány

A hatodik támadási hullám, Izrael ismét lecsapott Teherán szívében

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – írta Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-videóhoz.
 

Magyar Péter javaslatot tett Orbán Viktornak a Barátság ügyében – a kormányfő reagált is

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

VIDEÓ
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás érte Novorosszijszkt, a héten folytatódnak a béketárgyalások – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Támadás érte Novorosszijszkt, a héten folytatódnak a béketárgyalások – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Hétfőre virradóra támadás ért a Fekete-tenger partján található orosz városban, Novorosszijszkban egy olajterminált. Andrej Kravcsenko polgármester beszámolója szerint négy lakóépület sérült meg, de az olajterminálról nem tett említést. Három civil megsebesült a támadásban. Moszkvában hétfő reggel távirányítású robbanószerkezeket robbantak fel, három rendőr életét vesztette. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, az e hétre tervezett béketárgyalások nem maradnak el, csak Abu-Dzabi helyett egy másik helyszínt keresnek neki az iráni háború miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz–ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érik az olajsokk: megbénult a világ egyik legfontosabb útvonala

Érik az olajsokk: megbénult a világ egyik legfontosabb útvonala

Súlyos zavarokat okoz az ázsiai országok energiaellátásában az Irán ellen indított amerikai-izraeli katonai művelet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran strikes Qatar and Saudi energy sites as US jets shot down by Kuwaiti 'friendly fire'

Iran strikes Qatar and Saudi energy sites as US jets shot down by Kuwaiti 'friendly fire'

Meanwhile in Cyprus, two drones were intercepted near a UK base on Monday. Keir Starmer calls Iran's actions "outrageous", but defends the UK's decision not to join US-Israeli strikes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 2. 15:10
Közel-keleti módszerrel fokozhatta Moszkva az Európa elleni hibrid hadviselést
2026. március 2. 14:36
Izrael ismét lecsapott Teherán szívében
×
×