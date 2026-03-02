Megkezdte kinn rekedt turistái kimenekítését Románia, Csehország és Németország a Közel-Keletről

A közlemény szerint várhatóan hétfő este érkezik meg Bukarestbe az a két repülőgép, amelyekkel a román külképviseletek szervezésében Izraelből szárazföldön Egyiptomba szállított román állampolgárok első csoportjának evakuálását bonyolítják le. A következő napokban újabb zarándokcsoportok és Izraelben tartózkodó, konzuli segítséget kérő román állampolgárok légi úton történő hazaszállítását szervezik meg Egyiptomból, amelynek légterét nem zárták le az iráni konfliktus miatt.

Az Izraelből kimenekített első 300 román állampolgárt az állami tulajdonban lévő Tarom légitársaság két különjárata szállítja Bukarestbe.

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfőn rendkívüli kormányülést hívott össze a konfliktus miatt a közel-keleti térségben rekedt román állampolgárok evakuálásához nyújtott állami támogatás ügyében. A tanácskozásról kiadott kormányközlemény szerint a gyermekeknek és az egészségügyi ellátásra szoruló személyeknek biztosítanak elsőbbséget.

A bukaresti külügyminisztérium hétfőn egyeztetésre hívta azoknak az utazási irodáknak a képviselőit, amelyek a konfliktusövezetben rekedt román turisták útját szervezték.

Oana Toiu román külügyminiszter hétfőn közölte: a bukaresti hatóságok számára a román állampolgárok biztonsága az elsődleges, és tudomásuk szerint a közel-keleti konfliktusnak nincs román állampolgárságú sérültje. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy egy WhatsApp-csatornát indítanak, amelyen az érintett országból származó legfontosabb hivatalos információkat bocsátják a konfliktusövezetben rekedt román állampolgárok rendelkezésére.

A román külügyminiszter hétfői sajtóértekezletén leszögezte: Románia jelenleg nincs veszélyben, és nem léteznek olyan hiteles információk, amelyek szerint Irán Európa ellen intézne támadást.

A bukaresti védelmi tárca (MAPN) azt közölte, hogy a román hadsereg emelte készenléti szintjét, folyamatosan figyelemmel kíséri az iráni konfliktust, de úgy értékeli, hogy az ország területére jelenleg nem jelent katonai fenyegetést a Közel-Keleten kialakult helyzet. A MAPN vasárnap esti közleménye szerint az amerikai haditengerészet által a dél-romániai Deveslura telepített, NATO-parancsnokság alatt álló rakétaelhárító rendszer védelmet biztosít a NATO-n kívüli ballisztikus fenyegetéssel szemben.

Németország repülőgépeket küld Szaúd-Arábiába és Ománba, a Közel-Keleten rekedt német turisták kimenekítésére – jelentette be hétfőn a német külügyminiszter. Johann Wadephul közölte, hogy a két ország fővárosába, Rijádba és Maszkatba hamarosan útnak induló repülőgépeken elsősorban a veszélynek kitett német állampolgárokat, tehát a gyermekeket, betegeket és a várandós nőket fogják evakuálni. A dpa német hírügynökség kormánytisztviselőkre hivatkozó becslése szerint a Közel-Keleten jelenleg tartózkodó német turisták száma akár a 30 ezret is elérheti.

Prágából négy repülőgép indult Ománba, hogy hazaszállítsa az ott rekedt cseh állampolgárokat Kész repülőgépeket küldeni a közel-keleti térségbe a cseh kormány, hogy evakuálja az ott tartózkodó cseh állampolgárokat – jelentette ki Petr Macinka kormányfőhelyettes. Andrej Babis kormányfő közölte, hogy hétfőn négy gép indul a régióba. Elmondta: a cseh kormány lépéseit egyezteti a szlovák kormánnyal, hogy az ottani szlovák állampolgárokat is evakuálhassák. „Számunkra a cseh állampolgárok biztonsága elsődleges” – szögezte le Andrej Babis miniszterelnök. Közölte, hogy összehívta a cseh nemzetbiztosági tanácsot, amely megtárgyalja a helyzetet. A külügyminiszter a televízióban kifejtette, hogy a közel-keleti térségben jelenleg több ezer cseh állampolgár tartózkodik, Andrej Babis szerint a közel-keleti országokban mintegy 6650 cseh állampolgár jelentkezett a külügyminisztérium Drozd rendszerébe. Közülük 650-en jelezték, hogy azonnal vissza kívánnak térni Csehországba. A cseh hatóságok majdnem egy tucat repülőgépet készítenek fel arra, hogy szükség esetén azonnal elrepülhessenek a Közel-Keletre. Megjegyezte, hogy a Közel-Keleten tartózkodó csehek jelenlegi helyzete „ugyan nagyon kellemetlen, de közvetlen veszély nem fenyegeti őket”.

