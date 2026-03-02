Légfegyveres Eb: Major Veronika vegyes csapatban is aranyérmes, Nagy Ákos Károllyal

Az olimpia műsorán is szereplő számban 36 duó kezdte meg hétfő délután az alapversenyt, melyben a Major, Nagy kettős 576 körös eredménnyel, a második helyen jutott be a legjobb négy kettőst felvonultató fináléba.

Az új rendszerű döntőben Majorék mellett a Sevval Ilayda Tarhan, Yusuf Dikec összetételű címvédő, ötkarikás ezüstérmes török duó, illetve egy-egy orosz és osztrák páros került be. A finálé menete az egyéni puskás és pisztolyos versenyekéhez hasonló volt.

A párosoknak három ötös sorozatot kellett leadni, majd jött a kieséses szakasz, amiben három-három lövések követték egymást, amik után az utolsó helyen álló kettős számára befejeződött a verseny.

A lövéseket ekkor már tizedpontossággal értékelték.

A sportpisztolyban olimpiai bronzérmes Major a mezőny rutinos tagjai közé tartozik, ráadásul vasárnap bizonyította, hogy kiváló formában érkezett az örmény fővárosban, ahol a női pisztolyosok egyéni és csapat versenyét is megnyerte. Utóbbit Fábián Sára Ráhellel és Jákó Miriammal közösen. Ilyen előzmények után tőle ismét jó teljesítményt lehetett várni, az viszont kérdéses volt, hogy a tapasztalatlan, a felnőttek között első éves Nagy Ákos Károly mire lesz képes.

Aztán a finálé kezdetén – talán éppen rutintalansága miatt – jobbára kilenceseket lőtt, a folytatásban viszont folyamatosan javult a teljesítménye. Közben Major gyakorlatilag kizökkenthetetlenül lőtte a tízeseket, a három ötös sorozatban csupán két 10,0 alatti eredménye volt. Ráadásul Nagy is összességében jól célzott és nem vétett nagy hibát, így 15 lövés után 3,3 kör volt a magyar csapat előnye a második törökökkel szemben és 3,7 a Ljubov Jaszkevics, Ivan Kazak orosz páros előtt.

Majorék érme már gyakorlatilag ekkor biztosnak tűnt, mivel a negyedik osztrákok 9,9 körös hátrányban voltak és az első kieséses, három lövéses szakasz után be is fejezték a döntőt.

Az előny tetemes volt ugyan, de pisztolyban nem ritkák a nyolcas eredmények, így még közel sem volt biztos a magyar arany. Viszont Major és Nagy a folytatásban is remekül koncentrált, s ugyan a törökök az első hármas széria végére 2,5, az újabb szakaszban pedig 1,8 körre csökkentették hátrányukat, az utolsó szériában

a magyar páros mindkét tagja kiválóan teljesített – 30,4 és 30,0 kört lőttek –, és végül Európa-csúcsot jelentő 479,1 körös eredménnyel diadalmaskodott, 3,5 körrel megelőzve a török duót.

Ezzel a magyar csapat parádésan zárta az Eb olimpiai versenyeit, ugyanis a játékok műsorán is szerepelő számok közül női pisztoly egyéniben és a pisztolyos vegyes csapatban aranyérmet szerzett, míg férfi puskában Péni István döntőbe jutott és ott az ötödik lett, a női puskásoknál pedig Dénes Eszter került fináléba, melyet a hetedik pozícióban zárt.

Eredmények:

pisztoly vegyes csapat, Európa-bajnok:

MAJOR VERONIKA, NAGY ÁKOS KÁROLY 479,1 kör

2. Sevval Ilayda Tarhan, Yusuf Dikec (Törökország) 475,6

3. Ljubov Jaszkevics, Ivan Kazak (orosz, semleges színekben) 412,8

...15. Fábián Sára Ráhel, Rédecsi Máté 571 (alapversenyben)