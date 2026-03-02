ARÉNA - PODCASTOK
Egy repülőtéren a járatok érkezését és indulását mutató információkat figyeli egy nő, akinek hosszú a haja és miniszoknyát visel. Hátán hátizsák látható.
Nyitókép: Pixabay

Meglepő tendencia a reptereken – gigantikus összegeket költenek a kínai turisták

Infostart

A kínai turisták költik a legtöbb pénzt az ázsiai repülőtereken. Érdekes módon nagyon népszerűek az olyan thaiföldi termékek is, mint például a világ legbüdösebb gyümölcse, a durián vagy a mangosztán.

Egy friss felmérés szerint a kínai turisták költik a legtöbb pénzt Ázsia és a Közel-Kelet legnagyobb repülőterein, duplaannyi összeget fordítanak ajándékokra, élelmiszerre és luxuscikkekre, mint az átlag a régióban. Főleg ennek az eredménye az a tendencia, hogy a térségben a reptéri kiskereskedelem talpra állt a koronavírus-járvány után – írja a vg.hu a South China Morning Post beszámolója alapján.

A Nemzetközi Repülőterek Tanácsának jelentése szerint a kiadások növekedése meghaladta az utasforgalomét. A kínai turisták leginkább édességeket szeretnek vásárolni a repülőtereken.

A megkérdezettek 27 százaléka nevezte az édességeket a kedvencének, míg a helyi termékek 17, a luxuscikkek pedig 12 százalékot tettek ki.

Az ajándékként megvásárolt élelmiszereket nem csak a reptereken veszik meg, jelentős részben a kínaiaknak köszönhető, hogy folyamatosan nő a kereslet például az olyan thaiföldi termékek iránt is, mint a világ legbüdösebb gyümölcse, a durián, vagy a mangosztán/királygyümölcs.

A kínai turisták azonban nem néhány terméket vásárolnak a repülőtereken, hanem sokfélét. Bár sokat költenek külföldön, a hazai repülőterek vámmentes boltjait is nagy számban látogatják. A felmérés szerint ezekben 20 százalékkal növelték a forgalmat 2019 óta.

A kínaiakat az indiaiak, a szaúdiak és az Egyesült Arab Emírségek állampolgárai követik a reptereken legtöbb pénzt költő turisták között.

A Reuters összeállítása szerint a kínai turisták legnépszerűbb célpontjai között az idén sokféle helyszíne szerepelt a déli trópusi paradicsomoktól kezdve az északi síközpontokig. A kínai turisták két kedvenc külföldi célállomása változatlanul Thaiföld és Ausztrália, de Oroszország is népszerű.

A tartósan népszerű Japán iránti kereslet viszont az idén a feszült kapcsolatok miatt jelentősen visszaesett. A kínai turisták tömeges útlemondása és a járatritkítások több milliárd dolláros veszteséget okozhatnak a szigetországnak.

Háborúban rekedt turisták: érdemes próbálkozni a biztosítóknál – itt van minden tudnivaló
Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Friss! Részlegesen újra megnyitották az Egyesült Arab Emírségek légterét

Trump says US took 'last best chance' to hit Iran, as Qatar reports shooting down Iranian aircraft

