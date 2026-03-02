Meglepő tendencia a reptereken – gigantikus összegeket költenek a kínai turisták

Egy friss felmérés szerint a kínai turisták költik a legtöbb pénzt Ázsia és a Közel-Kelet legnagyobb repülőterein, duplaannyi összeget fordítanak ajándékokra, élelmiszerre és luxuscikkekre, mint az átlag a régióban. Főleg ennek az eredménye az a tendencia, hogy a térségben a reptéri kiskereskedelem talpra állt a koronavírus-járvány után – írja a vg.hu a South China Morning Post beszámolója alapján.

A Nemzetközi Repülőterek Tanácsának jelentése szerint a kiadások növekedése meghaladta az utasforgalomét. A kínai turisták leginkább édességeket szeretnek vásárolni a repülőtereken.

A megkérdezettek 27 százaléka nevezte az édességeket a kedvencének, míg a helyi termékek 17, a luxuscikkek pedig 12 százalékot tettek ki.

Az ajándékként megvásárolt élelmiszereket nem csak a reptereken veszik meg, jelentős részben a kínaiaknak köszönhető, hogy folyamatosan nő a kereslet például az olyan thaiföldi termékek iránt is, mint a világ legbüdösebb gyümölcse, a durián, vagy a mangosztán/királygyümölcs.

A kínai turisták azonban nem néhány terméket vásárolnak a repülőtereken, hanem sokfélét. Bár sokat költenek külföldön, a hazai repülőterek vámmentes boltjait is nagy számban látogatják. A felmérés szerint ezekben 20 százalékkal növelték a forgalmat 2019 óta.

A kínaiakat az indiaiak, a szaúdiak és az Egyesült Arab Emírségek állampolgárai követik a reptereken legtöbb pénzt költő turisták között.

A Reuters összeállítása szerint a kínai turisták legnépszerűbb célpontjai között az idén sokféle helyszíne szerepelt a déli trópusi paradicsomoktól kezdve az északi síközpontokig. A kínai turisták két kedvenc külföldi célállomása változatlanul Thaiföld és Ausztrália, de Oroszország is népszerű.

A tartósan népszerű Japán iránti kereslet viszont az idén a feszült kapcsolatok miatt jelentősen visszaesett. A kínai turisták tömeges útlemondása és a járatritkítások több milliárd dolláros veszteséget okozhatnak a szigetországnak.