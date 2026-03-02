Kínai áldozat Teheránban, üzent Peking

Mao hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai sértik a nemzetközi jogot, és hozzátette: Peking mély aggodalommal figyeli a konfliktus esetleges átterjedésének kockázatát a térség más országaira.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Kína álláspontja szerint a Perzsa-öböl-menti országok szuverenitását, biztonságát és területi integritását teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Hozzátette: Peking támogatja az érintett államokat a párbeszéd és a kommunikáció erősítésében, valamint a politikai rendezés előmozdításában.

A sajtótájékoztatón a szóvivő megerősítette, hogy Teheránban egy kínai állampolgár a katonai összecsapások következtében életét vesztette, és közölte: a külügyminisztérium utasította az iráni kínai nagykövetséget, hogy nyújtson segítséget az érintetteknek.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.