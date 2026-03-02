ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 2. hétfő
Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivõje egy pekingi sajtótájékoztatón 2026. január 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Vu Hao

Kínai áldozat Teheránban, üzent Peking

Infostart / MTI

Kína felszólította az iráni konfliktusban érintett feleket a katonai műveletek haladéktalan beszüntetésére és a feszültség további eszkalációjának elkerülésére – közölte Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

Mao hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai sértik a nemzetközi jogot, és hozzátette: Peking mély aggodalommal figyeli a konfliktus esetleges átterjedésének kockázatát a térség más országaira.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Kína álláspontja szerint a Perzsa-öböl-menti országok szuverenitását, biztonságát és területi integritását teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Hozzátette: Peking támogatja az érintett államokat a párbeszéd és a kommunikáció erősítésében, valamint a politikai rendezés előmozdításában.

A sajtótájékoztatón a szóvivő megerősítette, hogy Teheránban egy kínai állampolgár a katonai összecsapások következtében életét vesztette, és közölte: a külügyminisztérium utasította az iráni kínai nagykövetséget, hogy nyújtson segítséget az érintetteknek.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

kína

egyesült államok

izrael

irán

közel-kelet

háború

Szakértő: látóhatárra került a 150 dolláros hordónkénti olajár

Szakértő: látóhatárra került a 150 dolláros hordónkénti olajár
Az Egyesült Államok és Izrael szombat hajnalban támadást indított Irán ellen. Teherán válaszul lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ kőolajforgalmának csaknem egyötöde halad át. Az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetője az olajár várható alakulásáról beszélt.
 

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Este lett és reggel, folytatódik az öldöklés Iránban

A közel-keleti háború haszonélvezői: dörzsölik a markukat a befektetők

Már polgári célpontokat is támad Irán a közel-keleti térségben

Donald Trump: legfeljebb négy hét, és vége

Új információk az iráni háború miatt ezrével a Közel-Keleten rekedt magyarokról

Iráni háború: a magyar katonák bázisát is dróntámadás érte

Nagy kihívás a Merz-kormánynak, ami most őrli a németeket

Nagy kihívás a Merz-kormánynak, ami most őrli a németeket

Kevesebb mint egy hét múlva kezdődik Németországban a konzervatívok és a szociáldemokraták alkotta kormánykoalíció stabilitását vagy a többség által inkább gyengülését jelző, sokat emlegetett „szuperválasztási” év. Idén öt tartományban tartanak helyi parlamenti választásokat. Felmérték, várható-e politikai földrengés, és ha igen, annak milyen következményei lehetnek.
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Belépett a háborúba Irán szövetségese, atomlétesítményt ért támadás, európai ország területét lőtte Teherán - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Belépett a háborúba Irán szövetségese, atomlétesítményt ért támadás, európai ország területét lőtte Teherán - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Éjjel támadást indított Izrael ellen a libanoni Hezbollah, az izraeli haderő elsöprő ellencsapással válaszolt, Bejrútot is lebombázták - Jeruzsálem most szárazföldi inváziót mérlegel. Reggel Ali Laridzsáni iráni vezető bejelentette: Teherán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal. Az USA veszteségeket szenvedett a háborúban: három amerikai katona meghalt, ma reggel lezuhant több amerikai vadászgép Kuvait területén. Közben Izrael és az öbölmenti olajállamok nagyvárosai intenzív támadás alatt állnak, a szövetségesek pedig Teherán térségét bombázzák. Irán megtámadta az EU-tagállam Cipruson található brit katonai bázist is, immáron 13 ország területére terjednek ki a harcok. Teherán a nap folyamán bejelentette: az ellenséges légierő lebombázta a natanzi atomkomplexumot. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

Újabb díjat zsebelt be Szoboszlai: egyre közelebb az Aranylabda?

Újabb díjat zsebelt be Szoboszlai: egyre közelebb az Aranylabda?

A BBC Match of the Day nézőinek szavazatai alapján Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett találata lett február legszebb gólja.

BBC
Israeli attacks kill 31 in Lebanon, Iran strikes across region, and US warplanes crash in Kuwait

Israeli attacks kill 31 in Lebanon, Iran strikes across region, and US warplanes crash in Kuwait

Israel says its attacks were in response to strikes from Hezbollah. In Kuwait, the local military says "several" US warplanes crashed - video shows the moment one fighter jet comes down.

