Washingtonból üzent Sulyok Tamás

Az államfő az Ohio állambeli nagyváros magyar szervezeteinek március 15-e alkalmából tartott közös ünnepségén azt mondta, hogy az Egyesült Államokban élő magyar közösségek értéket teremtenek Amerikának, és közben a magyarság hírnevét is öregbítik.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Cleveland magyarsága hosszú múltra tekint vissza és megállapította, hogy a Clevelandben élő magyarok példával járnak elől a diszapóra más közösségei előtt is.

Sulyok Tamás egyben köszönetét fejezte ki azért, hogy az Egyesült Államokban élők magyarok megtartják hagyományaikat, őrzik nyelvüket és vállalják magyarságukat.

Az államfő kifejtette, hogy a 1848-49-es magyar szabadságharc szellemisége túlmutatott Magyarországon, nemcsak a magyarok számára volt példa, de azoknak is, akik a szabadságot az egyik legfontosabb értéknek tartották. Felidézte a párhuzamot, amit Kossuth Lajos 1852-ben amerikai útja alkalmával a demokrácia lényegéről mondott Ohio állam törvényhozása előtt és Abraham Lincoln amerikai elnök 1963-ban Gettysburgben elmondott az amerikaiak demokrácia felfogásáról jól ismert beszédében.

A magyar köztársasági elnök vasárnap a clevelandi Szent Imre magyar templomban vett részt katolikus misén, és találkozott a helyi cserkészcsapat tagjaival, majd Cleveland másik magyar katolikus temploma, a Szent Erzsébet templom közösségi termében beszédet mondott a helyi magyar szervezeteket tömörítő Egyesült Magyar Egyletek által szervezett, a közelgő nemzeti ünnep alkalmából tartott megemlékezésen.

Sulyok Tamás az Egyesült Államok magyar diaszpóra közösségeit érintő látogatásának keretében hétfőn a Clevelandi magyarok múzeumát és a magyar iskolát látogatja meg. Clevelandben és környékén a mai napig százezres magyar közösség él.