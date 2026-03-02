ARÉNA - PODCASTOK
Egy nő melegszik a radiátornál.
Nyitókép: Getty Images/Tatiana Meteleva

Itt vannak a rezsistop kulcsdátumai, ne mulassza el

Infostart

Most kezd el működésbe lépni a rezsistop: már érkeznek az első kedvezményes gázszámlák a „diktálós” felhasználókhoz. Íme a kulcsdátumok!

A január idén jóval hidegebb volt a szokásosnál, ezért nagyon megnőtt a háztartások fűtésszámlája. A kormány ezért úgy döntött, hogy nagságrendileg 30 százalékkal csökkenti a magyar családok januári fűtésköltségeit a rezsistop segítségével.

A gázzal fűtők automatikusan megkapják a kedvezményt a leolvasások után. Az árammal fűtőknek nyilatkozniuk kell, ha áramra szeretnék igénybe venni.

Február 16-án már megnyíltak a nyilatkozati felületek az online ügyfélszolgálaton, az applikációban és a weboldalon. Nyilatkozatot azoknak kellett tenniük, akik kizárólag árammal fűtenek és nem használnak földgázt, vagy a kedvezményt nem a gáz-, hanem az áramszámlájukban kívánják érvényesíteni. A szolgáltató részben előre kitöltött nyomtatványt is készített, amelyet külön megküldött az érintetteknek..– írja a Magyar Nemzet, amely összefoglalta a rezsistop kulcsdátumait.

Február 28-án lezárult a kikapcsolási moratórium. Eddig a napig egyetlen lakossági fogyasztónál sem szüneteltették az áram- vagy földgázszolgáltatást.

  • Március eleje: Megérkeznek az első kedvezményes gázszámlák a diktálós felhasználókhoz. Ha a fogyasztó egyenletes részszámlás és május 16-a előtt van az éves leolvasása, a kedvezmény a leolvasást követő első részszámlában jelenik meg.
  • Március 31.: Az előre fizetős mérővel rendelkezőknek eddig az időpontig jóváírják az egyszeri hétezer forintos támogatást a számlájukon. Az érintett felhasználókat külön tájékoztatják a részletekről.
  • Április 30.: Lejár a nyilatkozattételi határidő. Azok a fogyasztók, akik nem földgázzal fűtenek vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra használnák fel a kedvezményt, legkésőbb eddig jelezhetik ezt.
  • Május 16.: Megérkeznek az éves elszámoló számlák, valamint a kedvezményes áramszámlák azoknak, akik erről korábban nyilatkoztak.
A diktálós felhasználóknál kulcskérdés a pontos mérőállás megadása. A részszámlásoknál a kedvezmény nem feltétlenül azonnal jelenik meg, hanem az éves elszámoláskor.

Az előre fizetős mérővel rendelkezők esetében az egyszeri hétezer forintos jóváírás külön tételként szerepel majd. Aki elmulasztja a nyilatkozattételt április 30-ig, az elveszítheti a lehetőséget arra, hogy a kedvezményt az áramszámlájában érvényesítse.

