Fontos szabályváltoztatások a labdarúgásban

A változásokról az IFAB 140. éves közgyűlésén állapodtak meg, a walesi Hensolban.

A visszaszámlálás elvének kiterjesztése a bedobásokra és a kirúgásokra az egyik legjelentősebb új szabály.

Ha a játékvezető úgy ítéli meg, hogy egy bedobás vagy egy kirúgás túl sokáig húzódik, vagy szándékosan késleltetik, öt másodperces visszaszámlálást kezdeményezhet. Ha a visszaszámlálás lejárta előtt nem indítják újra a játékot, a labdát az ellenfél kapja: a bedobásokat a másik irányba ítélik, a késleltetett kirúgásokat pedig szöglettel büntetik.

A döntés kiterjesztette a tavaly meghozott szabályt, amelynek célja a kapusok labdatartásának csökkentése volt.

Tovább: a lecserélt játékosoknak 10 másodpercük van elhagyni a pályát, miután a táblán felmutatták a számukat, vagy a játékvezető jelezte a változást.

Ha ennyi idő alatt nem zajlik le a csere, a cserejátékos kénytelen megvárni a következő játékmegszakítást, bár a lecserélt játékosnak azonnal el kell hagynia a pályát.

Azoknak a játékosoknak, akikhez sérülés miatt beszalad az orvos és/vagy a gyúró, vagy akiknek a sérülése miatt megáll a játék, a játék folytatása előtt el kell hagyniuk a pályát, és egy percig nem térhetnek vissza.

Az IFAB közgyűlése három változtatást hagyott jóvá a VAR protokolljában. Egyértelmű bizonyítékok esetén a VAR-ok mostantól három további helyzetben is beavatkozhatnak: helytelen második sárga lap miatti piros lap esetén; téves azonosítás esetén (nyilvánvalóan nem az követte el a szabálytalanságot, akit szankcionált a játékvezető; és egyértelműen tévesen megítélt szögletrúgásokkor.

A futball szabálykönyvének, július 1-jén hatályba lépő új kiadása rendelkezik majd arról is, hogy a nem veszélyes tárgyak viselése biztonságosan letakarva lehetséges. Továbbá a játékvezetők viselhetnek mellkasra vagy fejre szerelt kamerákat.

A labdaejtésekkel kapcsolatos szabályokat is tisztázták, a labdát az a csapat kapja, amelyik megtartotta volna a labdát, ha a játékot nem állítják meg.