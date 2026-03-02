ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.97
usd:
322.66
bux:
124854.09
2026. március 2. hétfő Lujza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Konyhakés egy fából készült asztalon.
Nyitókép: Getty Images/Indigo-stock

Késelés egy szegedi építkezésen

Infostart / MTI

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és kollégája között munkahelyi konfliktus alakult ki pénteken délután.

Egy külföldi dolgozó megkéselte szintén külföldi kollégáját egy szegedi építkezésen, a férfit letartóztatták, ezt közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és kollégája között munkahelyi konfliktus alakult ki pénteken délután. Dühében a gyanúsított előbb az övével akarta megütni munkatársát, majd miután ebben a többiek megakadályozták, életveszélyes fenyegetések közepette a késel támadt haragosára, akit meg is szúrt. A férfit csak kollégái tudták megfékezni.

A főügyészség az életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete miatt indult eljárásban a szökés-elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést. A végzést az ügyészség tudomásul vette – tudatta a szóvivő.

Kezdőlap    Bűnügyek    Késelés egy szegedi építkezésen

szeged

építkezés

késelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József: lángba borulhat az egész Közel-Kelet az iráni háború miatt
aréna

Kis-Benedek József: lángba borulhat az egész Közel-Kelet az iráni háború miatt
Ha Irán túl hevesen támadja az amerikai erőket és az arab országokat a Közel-Keleten, az egész régió lángba borulhat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, aki szerint Irán az Öböl-menti országok elleni dróntámadásokkal és a Hormuzi-szoros lezárásával, a kőolajkereskedelem akadályozásával is feldühítette szomszédait.
 

Szakértő: látóhatárra került a 150 dolláros hordónkénti olajár

Kínai áldozat Teheránban, üzent Peking

Európai országot is ért iráni csapás

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Este lett és reggel, folytatódik az öldöklés Iránban

Már polgári célpontokat is támad Irán a közel-keleti térségben

VIDEÓ
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belépett a háborúba Irán szövetségese, atomlétesítményt ért támadás, európai ország területét lőtte Teherán - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Belépett a háborúba Irán szövetségese, atomlétesítményt ért támadás, európai ország területét lőtte Teherán - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Éjjel támadást indított Izrael ellen a libanoni Hezbollah, az izraeli haderő elsöprő ellencsapással válaszolt, Bejrútot is lebombázták - Jeruzsálem most szárazföldi inváziót mérlegel. Reggel Ali Laridzsáni iráni vezető bejelentette: Teherán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal. Az USA veszteségeket szenvedett a háborúban: három amerikai katona meghalt, ma reggel lezuhant több amerikai vadászgép Kuvait területén. Közben Izrael és az öbölmenti olajállamok nagyvárosai intenzív támadás alatt állnak, a szövetségesek pedig Teherán térségét bombázzák. Irán megtámadta az EU-tagállam Cipruson található brit katonai bázist is, immáron 13 ország területére terjednek ki a harcok. Teherán a nap folyamán bejelentette: az ellenséges légierő lebombázta a natanzi atomkomplexumot. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?

A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?

A melbourne-i szezonnyitó futamra tartó mintegy ezer érintettnek - csapattagoknak, versenyzőknek és a sorozat munkatársainak - az utolsó pillanatban kellett módosítania útvonalát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New Iranian strikes reported across region, including in Saudi Arabia, as US planes crash in Kuwait

New Iranian strikes reported across region, including in Saudi Arabia, as US planes crash in Kuwait

Meanwhile in Lebanon, Israeli strikes have killed at least 31 people, the health ministry says. Israel says it was responding to drone and rocket attacks from Hezbollah.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 28. 17:40
Ez lett a vége a 17 milliós „banki” lehúzásnak
2026. február 28. 16:30
Életveszélyesen megfenyegette a vádat emelő ügyészt, most letartóztatásban várja a folytatást – videó
×
×