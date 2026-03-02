ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.04
usd:
320.78
bux:
126534.75
2026. március 2. hétfő Lujza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jet skiers pass the Burj Al-Arab hotel, second right, and Jumeirah Beach Hotel, right, in Dubai, United Arab Emirates, on Friday, June 15, 2018. Since the 1970s, Dubai has invested heavily in construction and infrastructure, creating a global center for finance, real estate and tourism. Photographer: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Christopher Pike/Bloomberg/Getty Images

Új információk az iráni háború miatt ezrével a Közel-Keleten rekedt magyarokról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Izraelből Egyiptom és Jordánia felé át lehet lépni a szárazföldi határátkelőkön, de több arab országban nem javasolják az elindulást a határátkelők felé – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap este. A légtérzárak miatt mintegy 4200 magyar rekedt az Egyesült Arab Emírségekben, de több százan lehetnek Ománban is.

A tárcavezető hozzátette, Egyiptom irányában van 24 órás határátkelőhely, és mind Egyiptomból illetve Jordániából közlekednek repülőjáratok.

Elmondta, az Egyesült Arab Emirátusokba, Szaúd-Arábiába, Ománba be lehet lépni a szárazföldi átkelőhelyeken, Szaúd-Arábiában egyszerűsített határátlépéssel, de a kormányok a hosszú várakozási idő miatt nem javasolják a szárazföldi határátkelőhelyekre való elindulást,

sokkal biztonságosabbnak tartják a helyben maradást. A miniszter arra kért mindenkit, hallgasson a helyi hatóságok jelzéseit.

Ismertette: Ománban is sok magyar van, ott tartózkodott az úszóválogatott egy része, és sok komáromi családtól kapott jelzést, hogy ott vannak.

Beszámolt arról, hogy az Iránban futballozó Gera Dániel és külföldi csapattársai számára Törökországba kértek szárazföldi beléptetést.

Mindenki, aki bajba kerül, vagy szeretne kapcsolatba lépni a magyar nagykövetségekkel, az megteheti, továbbra is folyamatos a munkavégzés, és a konzulátusok is ügyeletben vannak – emelte ki.

Kitért arra, hogy az Egyesült Arab Emirátusok külügyminisztere telefonon biztosította arról, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a több mint négyezer magyar állampolgárt megvédjék Dubajban, illetve Abu-Dzabiban, és átvállalják a szállásköltségeket. Mindkét nagy repülőteret iráni csapás érte, ezért

hétfőn térnek vissza arra a kérdésre, hogy mikor indulhat el a légi közlekedés.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy vasárnap tovább eszkalálódott a közel-keleti helyzet, „Irán esztelen módon lövi” azokat az arab országokat, amelyek nem támadták meg országukat.

Továbbra is légtérzárak vannak a térségben, a repülőgépeknek leszállási engedélyt nem adnak, a világ legnagyobb légitársaságai szüneteltetik járataikat.

Közölte, Budapesten a call center továbbra is megerősített létszámmal dolgozik. Hétfő reggel újabb információkat kapnak arról, hogy a légitársaságok hogyan tervezik az újraindulást, és arról, hogy lesz-e lehetőség a légtérzárak feloldására, hiszen „sajnos most is nagyon sok rakétával, drónnal lövi Irán az arab országokat”. Az Egyesült Arab Emirátusok külügyminisztere elmondta, hogy az irániak sok száz drónt, rakétát, köztük ballisztikus és cirkálórakétákat lőttek ki az Emírségekre.

Szijjártó Péter minden magyar állampolgárt arra kért, hogy jelentkezzen konzuli védelemre, mert sokan ezt még mindig nem tették meg. Közlése szerint az emírségekben például körülbelül 2400 magyar van, akik konzuli védelemre regisztráltak, de az emirátusokbeli külügyminiszter szerint az ő regisztrációjuk szerint több mint 4200 magyar tartózkodik az Öböl menti országban.

Kezdőlap    Külföld    Új információk az iráni háború miatt ezrével a Közel-Keleten rekedt magyarokról

szijjártó péter

irán

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők: az iráni háború miatt brutális olajár-emelkedés is jöhet

Szakértők: az iráni háború miatt brutális olajár-emelkedés is jöhet
Hétfőn valószínűleg kisebb „földrengés” jön a világ kőolajpiacain, miután kitört az iráni háború, Amerikai és Izrael Iránt bombázza, Irán válaszul az összes közel-keleti országot, ráadásul a világ fő kőolaj-ütőerét, a Hormuzi- szorost is lezárta. Van olyan szakértő, aki szerint akár 100 dollár fölé is ugorhat a most 70 dollár körüli olajár.
 

Iráni háború: újabb nagy robbanások Teheránban, erősödnek a csapások, két nap után nem látszik a vége

Benjamin Netanjahu: még intenzívebbek lesznek az Irán elleni csapások a következő napokban

4200 magyar rekedt az Egyesült Arab Emírségekben az iráni háború miatt, átvállalják a szállásköltségüket

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

Nem engedjük, hogy ezer forintra emeljék a benzin árát, letörjük Zelenszkij olajblokádját – írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Facebook-oldalán a százhalombattai olajfinomítónál tartott „terepszemléről” készült videóhoz. Majd azt is kiposztolta: hétfőn bemutatják a bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban.
 

Sok rendőr jelenik meg a magyar közterületeken, katonák védik az energetikai létesítményeket

Katonákat vezényeltek a szőregi biztonsági gáztározóhoz

Katonai védelmet kapott a nyíregyházi repülőtér

Megemelte a terrorfenyegetettség készültségi szintjét a magyar kormány

Itt a lista, Budapestről ezekbe a városokba törölték a légijáratokat a háború miatt

 

Több országban is halálos áldozatokat követelnek az iráni tömeges válaszcsapások

Olajtankert bombáztak le az irániak, beleremeghet a világ kőolajpiaca

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

Iráni háború: itt a második hullám, izraeli harci gépek újabb nagy támadást indítottak Teheránban

Az iráni harcok beszüntetését sürgette az orosz és a kínai külügyminiszter

Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnököt is megölték

Százezres tömegtüntetést tartottak Teheránban a rezsim hívei Ali Hamenei megölése után

Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

Legalább 150 tartályhajó horgonyoz a lezárt Hormuzi-szorosnál

Reza Pahlavi, a sah fia megszólalt Ali Hamenei megölése után: szerepet vállalna Irán átmeneti kormányzásában, ha megbukik a rezsim

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Irán megerősítette, a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták az amerikai–izraeli légitámadások

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

VIDEÓ
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, Irán nem fog tárgyalni - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, Irán nem fog tárgyalni - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Reggel támadást indított Izrael ellen a libanoni Hezbollah, az izraeli haderő elsöprő ellencsapással válaszolt, Bejrútot is lebombázták. Reggel Ali Laridzsáni iráni vezető bejelentette: Teherán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok veszteségeket szenvedett a háborúban: két amerikai katona meghalt. Közben Teherán és az öbölmenti olajállamok nagyvárosai intenzív támadás alatt állnak. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről

Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről

Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Hezbollah in Lebanon exchange fire as conflict widens after attack on Iran

Israel and Hezbollah in Lebanon exchange fire as conflict widens after attack on Iran

The IDF tells residents of more than 50 villages in Lebanon to evacuate after Iran-backed Hezbollah fires rockets at Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 2. 06:00
Szakértők: az iráni háború miatt brutális olajár-emelkedés is jöhet
2026. március 2. 05:12
Iráni háború: a magyar katonák bázisát is dróntámadás érte
×
×