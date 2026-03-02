ARÉNA - PODCASTOK
TEHRAN, IRAN - MARCH 2: (EDITORS NOTE: Alternate crop.) A plume of smoke rises after an explosion on March 2, 2026 in Tehran, Iran. The United States and Israel continued their joint attacks that erupted on February 28. Iran retaliated by firing waves of missiles and drones at Israel, and targeting U.S. allies in the region. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
Nyitókép: Majid Saeedi/Getty Images

Izrael ismét lecsapott Teherán szívében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Újabb, a teheráni rezsimhez köthető célpontokra mért csapást az izraeli légierő Teheránban hétfőn – közölte az izraeli hadsereg szóvivője. A hadművelet szombati kezdete óta a hatodik hullámban végrehajtott katonai műveletben a légierő a rendszer célpontjait támadta Teherán szívében. A légierő a katonai hírszerzés irányításával indította el a csapások újabb hullámát.

A szóvivő azt is közölte, hogy az „Üvöltő oroszlán” hadművelet nyitótámadásában likvidálták az iráni hírszerzési minisztérium felső vezetését. Velük együtt több olyan magas rangú tisztségviselőt is megöltek, akik világszerte terrortevékenységek előmozdításával, valamint az iráni nép elnyomásával foglalkoztak, köztük azokat is, akik a legutóbbi tüntetések leverésért feleltek.

Életét vesztette Szajjed Jahíja Hamidi, az izraeli iráni hírszerzést felügyelő miniszterhelyettes, a minisztérium egyik vezető alakja, aki az évek során zsidók, nyugati közszereplők és az iráni ellenzék elleni terrortervezeteket irányította Iránon belül és kívül.

Szintén megölték Dzsalál Pur Huszeint, a hírszerzési minisztérium kémelhárítási és hírszerzési részlegének vezetőjét.

A Hamász elleni háborúban az izraeli hadsereg a Gázai övezetben olyan dokumentumokat talált, amelyek ismételt

kísérleteket tártak fel egy közös hírszerzési központ létrehozására, melyben

  • a libanoni síita Hezbollah,
  • a palesztin Hamász é
  • az iráni Forradalmi Gárda

vett részt az iráni hírszerzési minisztérium embereinek vezetésével.

A hírszerzési minisztérium az iráni állam egyik legfőbb eszköze az iráni állampolgárok megfigyelésére,

olyan információkat is szolgáltattak, amelyek lehetővé tették a tüntetések erőszakos leverését az évek során.

„A minisztérium felső vezetésének kiiktatása súlyos csapást mért a rezsim azon képességére, hogy terrortevékenységeket mozdítson elő, illetve hogy a rendszer iráni ellenzőit bántalmazza” – közölte az izraeli hadsereg, amely a vezetőkön kívül a minisztérium teheráni központját is támadta.

„Azért jöttem a légierő központjába, hogy közvetlenül lássam azt a helyet, ahonnan az iráni fenyegetéseket felszámoló fő erőfeszítést irányítják egyrészt az Izrael elleni rakétatámadások elhárításával, másrészt az iráni rezsim infrastruktúrájának megsemmisítésével, annak érdekében, hogy az iráni nép saját kezébe vehesse sorsát, eltávolíthassa, és a nép javára lecserélhesse ezt a rendszert” – mondta Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter a légierő műveleti központjában.

„Példátlan az együttműködés az amerikai partnerrel. Úgy gondolom, a világ két legjobb légiereje közösen dolgozik együtt más erőkkel is, és rendkívüli eredményeket érnek el. Arra számítok, hogy ez addig folytatódik, amíg minden kitűzött célt el nem érünk” – tette hozzá.

Az iráni háború harmadik napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

„Rakétatámadás előtt jön a vészjelzés a telefonunkra” – egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt
Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Vége a várakozásnak: megveti a lábát hazánkban a kanadai óriáscég

Vége a várakozásnak: megveti a lábát hazánkban a kanadai óriáscég

A belvárosi Fashion Streeten nyitja meg első magyarországi üzletét a prémium sportruhamárka, a lululemon. A márka üzlete március 31-én nyílik meg a budapesti Fashion Streeten, a Deák Ferenc utca 19. alatt, franchise-partnere, az Arion Retail Group közreműködésével.

Halálos kór terjedhet az agancsok miatt: a vidék vadállománya is veszélybe kerülhet

Halálos kór terjedhet az agancsok miatt: a vidék vadállománya is veszélybe kerülhet

Január végén kezdődött el a hullajtott agancsok gyűjtési időszaka, amely most, március elejére lassan a végéhez közeledik.

Iranian strikes reported on Qatar and Saudi energy sites as US jets shot down by Kuwaiti 'friendly fire'

Iranian strikes reported on Qatar and Saudi energy sites as US jets shot down by Kuwaiti 'friendly fire'

The US defense secretary says American attacks on Iran will not lead to "endless war". Meanwhile in Cyprus, two drones were intercepted near a UK base, after an earlier attack on Sunday.

