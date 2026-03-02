ARÉNA - PODCASTOK
Military jet bomber Su-24 Fencer flying above the clouds.
Nyitókép: aarrows/Getty Images

Katar lelőtt két iráni harci repülőgépet

Infostart / MTI

A katari légierő lelőtte Irán két Szu-24 típusú harci repülőgépét – közölte hétfőn a dohai védelmi minisztérium.

Ez az első eset az Irán elleni amerikai-izraeli támadás szombati kezdete óta, hogy egy Öböl-menti ország lelő pilóta vezette iráni repülőgépet, és ezzel tovább szélesedik a konfliktus.

Ezenkívül a katari beszámoló szerint légvédelmük ártalmatlanított hét ballisztikus rakétát és öt drónt, amelyeket hazai gázipari létesítmények és más célpontok ellen indított Irán.

A katari hatóságok arra kérték a lakosságot és a turistákat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, ne menjenek ki az utcára, kövessék az esetleges utasításokat, és kizárólag az állami információs csatornákon érkező információkra figyeljenek.

Szombat reggel Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, valamint családjának több tagja és magas rangú katonai parancsnokok. A bombázásnak számos civil is áldozatul esett Iránban. Az Iszlám Köztársaság több támadási hullámban vágott vissza Izraelnek, valamint az Egyesült Államoknak a környező országokban található támaszpontjai elleni légicsapásokkal.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Katar lelőtt két iráni harci repülőgépet

irán

háború

harci repülőgép

katar

Donald Trump: Iránt még nem is kezdtük el igazán keményen ütni, most jön a java

Donald Trump: Iránt még nem is kezdtük el igazán keményen ütni, most jön a java
A „nagy hullám még hátravan” az Irán elleni offenzívából Donald Trump amerikai elnök szerint, aki hétfőn a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: „még nem is kezdték el igazán keményen ütni őket”. Az elnök a Fehér Házban is sajtótájékoztatót tartott. Elmondta: „Irán rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek képesek voltak eltalálni Európát és a helyi és tengerentúli bázisainkat, és hamarosan olyan rakétákkal is rendelkezett volna, amelyek el tudták volna érni gyönyörű Amerikánkat”.
 

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – írta Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-videóhoz.
 

Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Éjjel támadást indított Izrael ellen a libanoni Hezbollah, az izraeli haderő elsöprő ellencsapással válaszolt, Bejrútot is lebombázták - Jeruzsálem most szárazföldi inváziót mérlegel. Reggel Ali Laridzsáni iráni vezető bejelentette: Teherán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal. Az USA veszteségeket szenvedett a háborúban: három amerikai katona meghalt, ma reggel baráti tűz miatt lezuhant három amerikai vadászgép Kuvait területén. Közben Izrael és az öbölmenti olajállamok nagyvárosai intenzív támadás alatt állnak, a szövetségesek pedig Teherán térségét bombázzák. Irán megtámadta az EU-tagállam Cipruson található brit katonai bázist is, immáron 13 ország területére terjednek ki a harcok. Teherán a nap folyamán bejelentette: az ellenséges légierő lebombázta a natanzi atomkomplexumot. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

Nagyon súlyos bajban van ez a magyar húzóágazat: sose jön már a felpattanás?

Nagyon súlyos bajban van ez a magyar húzóágazat: sose jön már a felpattanás?

Az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve.

Trump says US took 'last best chance' to hit Iran, as Qatar reports shooting down Iranian aircraft

Trump says US took 'last best chance' to hit Iran, as Qatar reports shooting down Iranian aircraft

The US president was speaking at the White House for the first time since launching the strikes. Meanwhile, Lebanon says 52 people have been killed in Israeli attacks.

