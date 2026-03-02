Katar lelőtt két iráni harci repülőgépet

Ez az első eset az Irán elleni amerikai-izraeli támadás szombati kezdete óta, hogy egy Öböl-menti ország lelő pilóta vezette iráni repülőgépet, és ezzel tovább szélesedik a konfliktus.

Ezenkívül a katari beszámoló szerint légvédelmük ártalmatlanított hét ballisztikus rakétát és öt drónt, amelyeket hazai gázipari létesítmények és más célpontok ellen indított Irán.

A katari hatóságok arra kérték a lakosságot és a turistákat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, ne menjenek ki az utcára, kövessék az esetleges utasításokat, és kizárólag az állami információs csatornákon érkező információkra figyeljenek.

Szombat reggel Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, valamint családjának több tagja és magas rangú katonai parancsnokok. A bombázásnak számos civil is áldozatul esett Iránban. Az Iszlám Köztársaság több támadási hullámban vágott vissza Izraelnek, valamint az Egyesült Államoknak a környező országokban található támaszpontjai elleni légicsapásokkal.

A nyitókép illusztráció.