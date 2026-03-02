A közép-európai régió védelmi járműipari gyártóközpontjává válik a Rába

A Karmelita Kolostorban Orbán Viktor miniszterelnök és Karel Havlíček cseh miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter jelenlétében a 4iG Csoport vezetése a 4iG Űr és védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), valamint a RÁBA jövője szempontjából meghatározó stratégiai védelmi ipari és tulajdonosi megállapodásokat jelentett be.

A bejelentések több mint tízezer katonai jármű gyártását, összeszerelését és karbantartását foglalhatják magukban hazai keretmegállapodások, és egy nemzetközi exportprogram keretében,

továbbá egy tervezett, mintegy 100 milliárd forint értékű gyárfejlesztési és infrastruktúra modernizációs program megvalósítását.

Az esemény kiemelt jelentőségét jelzi, hogy a CSG tulajdont szerez a RÁBA Járműipari Holdingban, hosszú távú védelmi ipari partnerséget létrehozva a 4iG Csoporttal. A megállapodások a 4iG Csoport védelmi ipari stratégiájának meghatározó lépését jelentik, amelynek egyik kiemelt központja a RÁBA. A ceremónia keretében a 4iG Csoport, valamint űr- és védelmi ipari leányvállalata a 4iG SDT nemzetközi és hazai partnereivel közösen az alábbi stratégiai jelentőségű tulajdonosi és védelmi ipari beszerzési keretmegállapodásokat írták alá:

– A globális védelmi ipari vállalat CSG leányvállalata, a CSG DEFENCE 49%-os részesedést vásárol a 4iG SDT projektvállalatában, amelyen keresztül közel 37%-os közvetett tulajdont szerez a RÁBA Járműipari Holdingban, miközben az irányító többségi tulajdon a 4iG SDT-nél marad. Nemzetközi exportprogram a TATRA TRUCKS-szal – A RÁBA gyártóként és integrációs partnerként bekapcsolódik a CSG és a TATRA TRUCKS több ezer darab közepes taktikai katonai jármű gyártását magában foglaló exportprogramjába, amelynek értéke meghaladhatja az 1 milliárd EUR-t.

– A Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján akár 800 Gidrán 4×4 páncélozott jármű gyártása, összeszerelése és rendszerbe állítása valósulhat meg a 4iG SDT és a RÁBA részvételével az elkövetkező öt év alatt, a török Nurol Makinával együttműködve. TATRA katonai járművek beszerzési programja a Magyar Honvédség számára – A Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján akár 2000 darab TATRA 8×8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártása, összeszerelése és életciklus-támogatása valósulhat mega 4iG SDT és a RÁBA részvételével Magyarországon, a TATRA, illetve a CSG közreműködésével.

– A RÁBA elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán 4×4 páncélozott járműflottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási (MRO) feladatainak ellátását, hosszú távú életciklus-alapú védelmi szolgáltatási tevékenységet megalapozva. HUMARS integrációs program a Lockheed Martinnal – A 4iG SDT, a RÁBA és amerikai védelmi vállalat együttműködésében elindulhat a HUMARS (Hungarian Mobile Artillery Rocket System) program.

A 4iG Csoport védelmi ipari és tulajdonosi partnerségei, valamint a hazai keretmegállapodások és nemzetközi export beszerzési programok hosszú távon biztosíthatják a RÁBA megrendelésállományát, technológiai megújulását és nemzetközi ipari integrációját.

A hazai és exportprogramok keretében a vállalat több mint tízezer katonai jármű gyártásában, összeszerelésében és karbantartásában vehet részt, amely stabil növekedési pályát alapozhat meg a következő évtizedre.

Az export- és hazai keretmegállapodások együttes keretösszege a várakozások alapján meghaladhatja a 2000 milliárd forintot,

amelynek megvalósítása a programok keretében, egyedi megrendelések és lehívások alapján történhet majd. Az exportlehetőségek további bővüléséhez és a nemzetközi piacokhoz való hozzáférés erősítéséhez többek között a CSG tulajdonszerzése és technológiai partnersége is hozzájárul, amely a 4iG SDT nemzetközi programjaival és a RÁBA meglévő exporttevékenységével együtt támogatja a vállalat hosszú távú növekedését és nemzetközi integrációját. A nemzetközi export- és honvédségi keretmegállapodások évtizedekre meghatározhatják a tekintélyes ipari múlttal rendelkező RÁBA és a régió fejlődési pályáját. A RÁBA gyártási hagyományaira és a 4iG integrátori képességeire építve közép-kelet-európai meghatározó védelmi ipari és technológiai központ jön létre, amely tartós növekedési pályát és stabil jövőképet biztosít a RÁBA, Győr és a régió számára.

„A mai nap túlmutat az üzleti megállapodásokon: a magyar kormány számára egy átfogó geopolitikai stratégia része. Két, saját országában is kiemelkedő jelentőségű vállalat védelmi ipari és technológiai együttműködése valósul meg, amely nemcsak gazdasági, hanem stratégiai értelemben is új távlatokat nyit.

A mai bejelentés a V4 összefogás ipari változatát testesíti meg. Közös érdekünk, hogy megerősítsük a régió iparát, összefogással fejlesszük védelmi képességeinket,

és így alapozzuk meg a közös biztonságot. A Rába mindig is jelentős szereplője volt az európai gépgyártásnak, a mostani megállapodás egy új ipari korszak első sarokköve, amikor a 4iG és a Rába a magyar védelmi ipar zászlóshajójává válik” – mondta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

„Európa nem maradhat le. Ha ma a vállalatok az energia és a bürokratikus terhek miatt az Egyesült Államokba vagy Kínába helyezik át tevékenységüket, az egyértelmű jelzés a cselekvésre. A Csehország és Magyarország közös projektje azt mutatja, hogy képesek vagyunk egy erős alternatívát létrehozni és versenyezni a globális szereplőkkel” – mondta Karel Havlíček, a Cseh Köztársaság miniszterelnök-helyettese, ipari és kereskedelmi minisztere.

Közép-európai védelmi ipari partnerség és nemzetközi megrendelések

A korábbi bejelentésnek megfelelően a globális védelmi ipari szereplő CSG leányvállalata, a CSG DEFENCE megállapodást írt alá arról, hogy 49%-os részesedést szerez a 4iG SDT leányvállalatában, a 4iG SDT EGY Zrt.-ben, ami közel 37%-os közvetett tulajdonrészt jelent a RÁBA Járműipari Holding Nyrt.-ben. Az irányító többségi tulajdon (51%) a tranzakció lezárását követően is a 4iG SDT-nél marad. A részesedésszerzés feltétele a vonatkozó tőkepiaci szabályozás szerinti nyilvános vételi ajánlat lefolytatása, amelynek keretében a CSG DEFENCE ajánlatot tesz a RÁBA részvényesei számára. A világ 100 legnagyobb védelmi vállalata közé tartozó, 5,2 milliárd eurós árbevételű cégcsoport nemzetközi piaci jelenléte, technológiai szaktudása és iparági kapcsolatrendszere hozzájárul a RÁBA exporttevékenységének bővítéséhez és nemzetközi integrációjához, miközben a vállalat magyar irányítás alatt marad.

A 4iG Csoporttal kialakított partnerség keretében a CSG Magyarországra hozza nemzetközi megrendeléseinek egy meghatározó részét, így

a RÁBA győri üzeme bekapcsolódhat a TATRA TRUCKS több ezer darabos közepes taktikai katonai járműexport-programjába.

Az együttműködés kiterjed katonai járműalkatrészek, köztük több tízezer tengely gyártására, valamint várhatóan több ezer TATRA T810 tehergépjármű teljes körű gyártására és összeszerelésére Győrben. A program összértéke meghaladhatja az 1 milliárd eurót, és a RÁBA történetének egyik legnagyobb volumenű ipari megrendelését jelenti.

A Magyar Honvédség járműállományának átfogó megújulása

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a 4iG SDT között aláírt háromoldalú együttműködési megállapodás, valamint a keretmegállapodások lehetővé teszik a Magyar Honvédség átfogó megújítását. A program meghatározó eleme a logisztikai, szállítási és műszaki feladatokat ellátó, akár 2000 darab, négyféle konfigurációban készülő TATRA 8x8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártására, összeszerelésére és karbantartására vonatkozó most aláírt keretmegállapodás. A projekt egyedi megrendelések alapján, ötéves időtávon belül valósulhat majd meg a 4iG SDT és a RÁBA részvételével, a TATRA és a CSG közreműködése mellett.

A Magyar Honvédség emellett mobilitási és műveleti képességeinek fejlesztése érdekében – konfigurációtól függően – akár 800 darab Gidrán 4x4 páncélozott terepjármű gyártására, összeszerelésére és karbantartására adhat megrendelést a 4iG SDT részére. A program a Nurol Makina török védelmi ipari gyártóval fennálló együttműködésre építve ötéves időtartam alatt valósulhat meg. A RÁBA emellett elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán járműflottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási feladatait. Az MRO tevékenység a vállalat számára új, életciklus-alapú védelmi szolgáltatási területet nyit meg, amely hosszú távon stabil és kiszámítható bevételi forrást biztosít.

Amerikai technológia, magyar integráció: elindulhat a HUMARS integrációs program

A 4iG Csoport űr- és védelmi ipari vállalata a 4iG SDT, az amerikai Lockheed Martinnal kötött megállapodás alapján elindíthatja a HUMARS („Hungarian Mobile Artillery Rocket System”) integrációs programot, amelynek célja egy új, magyar védelmi ipari és integrációs képességekre épülő HIMARS rendszer létrehozása a Magyar Honvédség számára.

A program keretében

a Lockheed Martin által gyártott tüzérségi rakétarendszerek indító-töltő modulját (LLM) a RÁBA győri üzemeiben integrálhatják az ott gyártott TATRA 6×6 katonai járműplatformokra, ötvözve az amerikai védelmi technológiát a magyar gyártási kompetenciákkal.

Az együttműködés révén fejlett amerikai védelmi technológia és integrációs tudás jelenhet meg a hazai iparban, amely új képességeket teremt Magyarországon, és tovább erősítheti a 4iG szerepét a magyar–amerikai űr- és védelmi ipari együttműködésben, valamint a RÁBA szerepét a fejlett katonai rendszerek gyártásában és integrációjában.

„A ma bejelentett megállapodások a 4iG Csoport védelmi ipari stratégiájának eddigi legnagyobb lépését jelentik. Új korszak kezdődhet a magyar űr- és védelmi ipar történetében. Közép-Európa, az Egyesült Államok és Törökország vezető védelmi ipari és technológiai vállalataival olyan partnerségeket és együttműködéseket alakítunk ki, amelyek révén Magyarországon hazai gyártású, ugyanakkor exportképes védelmi technológiák és rendszerek jönnek létre. Ezek erősítik Magyarország szuverenitását, biztosítják a Magyar Honvédség ellátásbiztonságát, és hosszú távon meghatározzák Magyarország helyét a nemzetközi védelmi iparban” – mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója.

„A CSG ma már a leggyorsabban növekvő védelmi ipari vállalatok közé tartozik. Saját fejlesztéseinkre, erős gyártóbázisunkra és arra a képességünkre építünk, hogy a kulcsfontosságú szegmensekben – a szárazföldi rendszerektől és a lőszergyártástól a komplex platformokig – rövid idő alatt képesek vagyunk a termelési kapacitások bővítésére. Ezt a tapasztalatot szeretnénk Magyarországra is elhozni. A RÁBA ipari örökségével és a 4iG Csoport stratégiai támogatásával jelentősen növelhetjük a gyártókapacitást, a technológiai fejlettséget, valamint mind a magyar, mind az európai védelmi ipar exportpotenciálját” – mondta Michal Strnad, a CSG vezérigazgatója.

100 milliárd forint értékű infrastruktúra- és gyárfejlesztési program indulhat

A 4iG Csoport nemzetközi partnereivel a fenti programokhoz kapcsolódó megrendelések függvényében egy 100 milliárd forint értékű infrastruktúra-, gyárfejlesztési és modernizációs programot indíthat, amely új gyártósorok telepítését és a vállalat átfogó korszerűsítését is lehetővé teszi. A program biztosíthatja többek között, hogy a RÁBA megfeleljen a 21. századi ipari követelményeknek, és képes legyen teljesíteni a vállalat jelenlegi és jövőbeli megrendeléseit.

A jövő mérnökeinek képzése

A Széchenyi István Egyetem, a 4iG SDT és a RÁBA között létrejött szakképzési fejlesztési megállapodás egy pályaorientációs szakmai program keretében hosszú távon biztosítja a kiszámítható szakember-utánpótlást a modern jármű- és védelmi iparban. A kezdeményezés keretében megvalósuló szakképzési programsorozat az általános iskolai élményalapú STEM-programoktól az oktatók képzésén át az egyetemi felvételi felkészítésig, valamint a duális és gyakornoki programokig terjed. A szakképzés fejlesztése amellett, hogy kiszámíthatóbbá teszi a munkaerő-utánpótlást, növeli a régió vonzerejét, ezáltal támogatja a térség fejlődését.

A RÁBA a 4iG SDT szárazföldi rendszerek üzletágának ipari és technológiai központjaként, több mint egy évszázados hagyományaira építve új növekedési pályára áll. A nemzetközi partnerségek és az átfogó gyármodernizáció biztosítják a vállalat technológiai megújulását, a munkahelyek hosszú távú megőrzését és új ipari kapacitások létrejöttét. A magántőke és a nemzetközi együttműködések révén a RÁBA exportképes, versenyképes szereplőként erősíti jelenlétét a globális védelmi iparban.