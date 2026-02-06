Gálik Zoltán: Lord Mandelsonnak a mostani nem az első ilyen típusú ügye

Meginoghat a brit miniszterelnök széke, miután a brit–amerikai diplomáciában a legfontosabb pozíciót betöltő, az washingtoni nagyköveti posztra tavaly jelölt Peter Mandelsonról kiderült, nagyon szoros kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel, ráadásul leveleket szivárogtatott ki neki, emiatt pedig el kellett távolítani még valamikor tavaly augusztusban. Most újabb problémákra derült fény – fogalmazott az InfoRádióban Gálik Zoltán, utalva arra, hogy a múlt héten nyilvánosságra került több millió újabb Epstein-fájl nyomán a brit rendőrség kedden nyomozást indított Lord Mandelson ellen azzal a gyanúval, hogy bizalmas kormányinformációkat osztott meg. Az új fájlok közt napvilágra került levelezésből kiderült, hogy Epstein üzeneteket kapott tőle a brit kormánynak a 2009-es globális pénzügyi válságra adott válaszairól. Erről bővebben itt írtunk.

Az egyetemi docens szerint jelen helyzetben nem is Keir Starmer személyes érintettsége az, ami megkérdőjelezhető, hanem inkább a kormányfői ítélőképessége. Hozzátette: közvetlen fenyegetettség nincs a brit miniszterelnökre nézve egy új kihívó személyében, de

az a hatalmas politikai fölény, amivel tavaly előtt a parlamentbe került – 406 képviselő támogatását bírva, míg az őket követő konzervatív pártnak csak 116 –, fokozatosan halványodik.

Gálik Zoltán szavai alapján a brit választók egyre inkább frusztráltak, mert nagyon magasak voltak a várakozások az új munkáspárti programmal szemben, érzékelhető javulás viszont nem nagyon tapasztalható a gazdaságban, a migrációs problémák továbbra is fennállnak, és olyan strukturális korlátai vannak a költségvetésnek, amiben a „jól érezzük magunkat” típusú ígéretet nem tudják beváltani.

Magyarics Tamás Amerika-szakértő az InfoRádióban a napokban úgy nyilatkozott az Epstein-botrányról, hogy az átlagos amerikai emberek többségét nem érdekli, inkább bulvártéma, amiből a bulvársajtó és a „közösségi média bizonyos köreiben jól élnek”. Gálik Zoltán szerint Nagy-Britanniában ezt több, mint egy bulvár jellegű ügy; „nagyon súlyos vádakról van szó, nagyon súlyos problémák derültek ki, mind a közéletben, mind pedig azon túl”. Maga a brit miniszterelnök is bocsánatot kért csütörtökön azért, hogy az ítélőképességén ekkora csorba esett. Elsősorban az a probléma, hogy itt nem csak érintettségről van szó, hiszen közvetlenül brit kormányzati dokumentumok jutottak ki bizonyos csatornákon keresztül, miközben Keir Starmer úgy nevezet ki a nagyköveti pozícióra Peter Mandelsont, hogy saját bevallása szerint is tudott ezekről a dolgokról.

Lord Mandelson, aki időközben a parlamenti felsőházi tagságáról is lemondott, nagyon emblematikus figurája a brit politikának: a 90-es években az úgynevezett új Munkáspártnak az egyik fő támogatója, illetve az akkori kormányfőnek, Tony Blairenek az egyik legfontosabb embere volt, de különféle botrányok miatt kétszer is távoznia kellett mind a kormányzati, mind pedig a parlamenti pozícióiból, vagyis

a mostani nem az első ilyen típusú ügye

– mondta Gálik Zoltán.

Hogy vethet-e még további hullámokat az Epstein-botrány, Gálik Zoltán szerint igen, hiszen egy komoly, feltáró jellegű bizottsági munka következik Nagy-Britanniában, és nem tudni még, hogy milyen dokumentumok kerülhetnek még elő. Hozzátette: egyébként nemcsak Starmer, hanem az egyik legfontosabb tanácsadójának, a mostani Munkáspártnak az egyik fő ideológusának, Morgan McSweeney-nek a széke is inog. „Úgyhogy még fejek fúlhatnak, lehet, hogy kormányátalakításra is szükség lesz, de igazándiból az ítéletet majd a választók fogják elmondani” – fogalmazott az egyetemi docenst, megjegyezve: parlamenti választások még sokára lesznek az Egyesült Királyságban, az önkormányzati viszont májusban következik, és ha ott nagyon gyenge lesz a Munkáspárt, márpedig minden közvélemény-kutatás erre mutat, akkor elgondolkodhat a vezetőváltásról.