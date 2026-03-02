Közeleg a húsvét, amikor mindenféle élelmiszerszemetet ránk tudnak sózni

A szakemberek a húsvéti időszak közkedvelt élelmiszereit és vendéglátóhelyeit ellenőrzik, valamint a glutén- és a laktózmentes termékeket vizsgálják. Emellett az árfeltüntetés és a különböző akciók is a fókuszban lesznek - mondta az InfoRádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője.

A kiemelt élelmiszer-termékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány- és a sertéshús, a pácolt és füstölt húskészítmények, a csokoládéfigurák és a lédig édességek. Ezeknél az árucikkeknél az ellenőrzés különösen az élelmiszer-biztonságra, a higiéniai feltételek teljesülésére, jelölésekre és a nyomonkövethetőség biztosítására irányul.

A turisztikailag kiemelt helyeken, a vásárokban, illetve a bevásárlóközpontokban üzemelő vendéglátóhelyeket is ellenőrzik. A vizsgálatoknál a hatóság munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az alapanyagok származásának igazolására, a nyomonkövethetőségre, az élelmiszerek megfelelő csomagolására, szállítására és tárolására, az előírt hőmérsékleti követelmények betartására, valamint a fogyasztók pontos és közérthető tájékoztatására, különös tekintettel az allergén anyagokra.

A szakemberek az ellenőrzéseknél a glutén- és laktózmentes termékekre kiemelten összpontosítanak, mivel az érintett fogyasztók vásárlásaiknál elsődlegesen a termékek jelölésére támaszkodnak. Az elmúlt években minimális, 5 százalék alatti volt a kifogásolási arány, ugyanakkor ezen termékek népszerűsége, valamint az egészségre gyakorolt hatása miatt indokolt az ellenőrzések folyamatos fenntartása.

Mintavételre alkalmas termékek a húsvéti időszak figyelembevételével például kalácsok, kenyér-, palacsinta- és pizzaporok, kekszek, lisztek, gluténmentes zabitalok, továbbá laktózmentes joghurtok, tejfölök, túródesszertek, habtejszínek, vajkrémek, sajtok, csokoládék és jégkrémek.

A tavalyi év azonos időszakában lefolytatott élelmiszer-biztonsági kereskedelmi és vendéglátóhelyi ellenőrzések alapján 18 esetben indult hatósági eljárás, amelynek során több mint 3300 kilogramm terméket vontak ki a forgalomból. A kiszabott bírság összege csaknem 6 millió forint volt.

– emlékeztetett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője.

A mintavételek országszerte zajlanak, beleértve a szupermarketeket, élelmiszerboltokat, vásárcsarnokokat, piacokat, bioboltokat, diétás szaküzleteket, webáruházakat, valamint ideiglenes, szezonális árusítóhelyeket egyaránt.

A kormányhivatalok ellenőrzik a húsvéti ünnepkörhöz tartozó termékek árfeltüntetésére, valamint az akciós árakra vonatkozó szabályok betartását is. Vizsgálják többek között az egyértelmű árfeltüntetést, az eladási ár és az egységár pontos megjelölését, továbbá akciós árfeltüntetés esetén a korábbi árra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazását.

Az ellenőrzések célja a biztonságos és korrekt tájékoztatáson alapuló vásárlás biztosítása, a megtévesztő termékek kiszűrése és a tisztességes piaci magatartás elősegítése.