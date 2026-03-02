Donald Trump: Iránt még nem is kezdtük el igazán keményen ütni, most jön a java

„Úgy érzem, nagyon jól mennek a dolgok. A világ legerősebb hadserege a miénk, és használjuk is. Mindig is úgy gondoltam, négy hétig fog tartani, most kicsit gyorsabban haladunk a tervezettnél” – mondta Trump.

Az amerikai elnök kiemelte, hogy Irán nagyon sok vezetőt, 49 embert vesztett.

Kicsit arrogáns volt részükről, hogy mind egy helyen gyűltek össze. Azt hitték, nem lehet észrevenni őket. De észrevettük őket, teljes döbbenetet idéztünk elő – fogalmazott Trump.

Irán felkészült egy elhúzódó háborúra

Az ország felkészült egy elhúzódó háborúra – jelentette ki hétfőn Ali Laridzsáni, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára.

„Ahogy az utóbbi háromszáz évben, úgy most sem Irán kezdett háborút, bátor fegyveres erőink nem vesznek részt semmiféle támadásban, csak védekezésben” – közölte az X-en. A magas rangú tisztségviselő szerint az irániak halált megvető bátorsággal fognak védekezni, nem számít, hogy ennek mi lesz az ára, és „az ellenség meg fogja bánni, hogy elszámította magát”.

Szombat reggel Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapások végeztek Ali Hamenei ajatollahval, Irán legfőbb politikai és vallási vezetőjével, valamint családjának több tagjával és magas rangú katonai parancsnokokkal. A bombázásnak számos civil is áldozatul esett. Az Iszlám Köztársaság több támadási hullámban vágott vissza Izraelnek, valamint az Egyesült Államoknak közel-keleti támaszpontjai elleni légicsapásokkal.

A Forradalmi Gárda hétfői közlése szerint az Egyesült Államokhoz és Izraelhez kapcsolódó több mint ötszáz katonai és hatvan stratégiai célpontra mértek csapást a régióban. Az iráni elitalakulat szerint több mint hétszáz drónt vetettek be és rakéták százait lőtték ki a célpontok ellen.