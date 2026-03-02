ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 2. hétfő Lujza
Donald Trump amerikai elnök évértékelõ beszédét tartja a törvényhozás, a kongresszus két háza elõtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/The New York Times pool/Kenny Holston

Donald Trump: Iránt még nem is kezdtük el igazán keményen ütni, most jön a java

Infostart / MTI

A „nagy hullám még hátravan” az Irán elleni offenzívából Donald Trump amerikai elnök szerint, aki hétfőn a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: „még nem is kezdték el igazán keményen ütni őket”.

„Úgy érzem, nagyon jól mennek a dolgok. A világ legerősebb hadserege a miénk, és használjuk is. Mindig is úgy gondoltam, négy hétig fog tartani, most kicsit gyorsabban haladunk a tervezettnél” – mondta Trump.

Az amerikai elnök kiemelte, hogy Irán nagyon sok vezetőt, 49 embert vesztett.

Kicsit arrogáns volt részükről, hogy mind egy helyen gyűltek össze. Azt hitték, nem lehet észrevenni őket. De észrevettük őket, teljes döbbenetet idéztünk elő – fogalmazott Trump.

Irán felkészült egy elhúzódó háborúra

Az ország felkészült egy elhúzódó háborúra – jelentette ki hétfőn Ali Laridzsáni, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára.

„Ahogy az utóbbi háromszáz évben, úgy most sem Irán kezdett háborút, bátor fegyveres erőink nem vesznek részt semmiféle támadásban, csak védekezésben” – közölte az X-en. A magas rangú tisztségviselő szerint az irániak halált megvető bátorsággal fognak védekezni, nem számít, hogy ennek mi lesz az ára, és „az ellenség meg fogja bánni, hogy elszámította magát”.

Szombat reggel Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapások végeztek Ali Hamenei ajatollahval, Irán legfőbb politikai és vallási vezetőjével, valamint családjának több tagjával és magas rangú katonai parancsnokokkal. A bombázásnak számos civil is áldozatul esett. Az Iszlám Köztársaság több támadási hullámban vágott vissza Izraelnek, valamint az Egyesült Államoknak közel-keleti támaszpontjai elleni légicsapásokkal.

A Forradalmi Gárda hétfői közlése szerint az Egyesült Államokhoz és Izraelhez kapcsolódó több mint ötszáz katonai és hatvan stratégiai célpontra mértek csapást a régióban. Az iráni elitalakulat szerint több mint hétszáz drónt vetettek be és rakéták százait lőtték ki a célpontok ellen.

Donald Trump: Iránt még nem is kezdtük el igazán keményen ütni, most jön a java

Donald Trump: Iránt még nem is kezdtük el igazán keményen ütni, most jön a java
A „nagy hullám még hátravan” az Irán elleni offenzívából Donald Trump amerikai elnök szerint, aki hétfőn a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: „még nem is kezdték el igazán keményen ütni őket”.
 

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – írta Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-videóhoz.
 

Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Éjjel támadást indított Izrael ellen a libanoni Hezbollah, az izraeli haderő elsöprő ellencsapással válaszolt, Bejrútot is lebombázták - Jeruzsálem most szárazföldi inváziót mérlegel. Reggel Ali Laridzsáni iráni vezető bejelentette: Teherán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal. Az USA veszteségeket szenvedett a háborúban: három amerikai katona meghalt, ma reggel baráti tűz miatt lezuhant három amerikai vadászgép Kuvait területén. Közben Izrael és az öbölmenti olajállamok nagyvárosai intenzív támadás alatt állnak, a szövetségesek pedig Teherán térségét bombázzák. Irán megtámadta az EU-tagállam Cipruson található brit katonai bázist is, immáron 13 ország területére terjednek ki a harcok. Teherán a nap folyamán bejelentette: az ellenséges légierő lebombázta a natanzi atomkomplexumot. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

Asztalra vág a FIFA elnöke: azonnali pirosat követel a rasszizmusért

Asztalra vág a FIFA elnöke: azonnali pirosat követel a rasszizmusért

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a rasszizmus elleni küzdelem jegyében azonnali kiállítást javasol azoknak a játékosoknak, akik a pályán zajló szóváltások közben eltakarják a szájukat.

Trump says US took 'last best chance' to hit Iran, as Qatar reports shooting down Iranian aircraft

Trump says US took 'last best chance' to hit Iran, as Qatar reports shooting down Iranian aircraft

The US president was speaking at the White House for the first time since launching the strikes, after Keir Starmer said the UK "does not believe in regime change from the skies".

