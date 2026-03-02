ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.86
usd:
324.1
bux:
126065.93
2026. március 2. hétfő Lujza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a 4iG hosszú távra szóló, stratégiai jelentõségû nemzetközi együttmûködési- és keretmegállapodásainak aláírásán a Karmelita kolostorban 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Hatalmas védelmi beruházást jelentett be Orbán Viktor

Infostart / MTI

A cseh Tatra Trucks és a magyar Rábát tulajdonló 4iG közötti együttműködés önmagában is fontos fejlemény, de a magyar kormány számára ez az üzlet többet jelent, mert számunkra ez egy átfogó geopolitikai stratégia része – mondta a miniszterelnök azon a hétfői budapesti eseményen, amelyen a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) bejelentette a Czechoslovak Grouppal (CSG) kötött hosszú távú stratégiai partneri megállapodását, valamint együttműködéseit a Magyar Honvédséggel.

Orbán Viktor kiemelte: nemcsak arról van szó, hogy két meghatározó cég együttműködésre lép, hanem arról is, hogy saját országában mindkét cégnek kiemelkedő jelentősége van. „Azt is mondhatjuk, hogy valójában két régi közép-európai nép döntött úgy, hogy a szokásos együttműködésen túl most katonai, technológiai együttműködésbe is kezd” – értékelt.

Emlékeztetett: a csehek és a magyarok ezer éve meghatározó szereplői ennek a térségnek, velünk már „minden megtörtént, ami megtörténhetett". Voltak időszakok, amikor kemény riválisok voltunk, és olyanok is, amikor együtt harcoltunk – idézte fel a Hunyadiak vagy a mohácsi vész korát.

Hozzátette: voltak békésebb együttműködési időszakok is, és olyan korszak is, amikor Magyarország csatahajóval rendelkezett, és ehhez Csehországban gyártották az ágyúkat, a cseh gyártású ágyúkba pedig a Weiss Manfréd gyártott muníciót. Nem előzmény nélküli tehát ez a mostani együttműködés – összegzett.

A kormányfő kifejtette: a világban zajló átrendeződés egyszerre jelent esélyt, hogy a térség megerősödjön, de közben nő annak a veszélye is, hogy idegen függésbe kerülünk.

Leginkább rajtunk múlik, ez hogyan alakul – mutatott rá.

Hozzátette: a történelem leckéje errefelé az, hogy külön-külön meggyengülünk, de ha összefogunk, akkor sikeresek lehetünk, sőt meghatározó tényezők lehetünk. A cseh és a magyar államélet vezetői harmincegynéhány évvel ezelőtt, amikor az utolsó világátrendeződés történt, a Szovjetunió megszűnt, ennek tudatában voltak, és ezért hozták létre a V4-es együttműködést- idézte fel.

Hangsúlyozta: most ennek az összefogásnak egy gazdasági, ipari verziójáról van szó. Magyarország a régió iparának erősítésében, a közös képességek fejlesztésében érdekelt, és örömmel épít a régió többi országával közös védelmi kapacitást – rögzítette a kormányfő. Hozzátette, hogy

„ezzel lehet felépíteni egy erős és független Közép-Európát”.

Orbán Viktor kiemelte: a Rába mindig is jelentős szereplője volt az európai gépgyártásnak, évente 110 ezer járműbe építik be a Győrben gyártott alkatrészeket, de a mostani megállapodással a vállalat szintet lép, és képessé válik arra, hogy beszállítóból gyártóvá váljon.

Ezzel párhuzamosan a 4IG kizárólagos jogot szerzett a Tatra Trucks képviseletére, és az általuk gyártott katonai és speciális járművek értékesítésére, amelyekre a magyar hadseregnek nagy szüksége van – jegyezte meg.

A miniszterelnök elismerését fejezte ki a cseh partnereknek, hogy megmentették és megőrizték a Tatra vállalatot. Felidézte, hogy az 1990-es évek elején a térség országai eltérő modellt választottak, és az akkori cseh stratégia sikeresebb volt a magyarnál, hiszen több nagynevű, a világpiacon is elismert céget tudtak megmenteni és hazai kézben tartani, mint a magyarok.

Úgy értékelt: a mostani együttműködés eredményeképpen a 4iG és a Rába a magyar védelmi ipar zászlóshajójává válik, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség pedig megerősíti a stratégiai partnerségét a 4iG-vel. Jelezte: ez azt jelenti, hogy a 4iG komoly nemzetközi partnereket szerezhet, sőt már szerzett is, hiszen a csehek mellett török, délkelet-Ázsiai és amerikai együttműködések is létrejöttek.

Közölte: a magyar gyártású Tatra páncélozott teherautóra mintegy 2000 darabra szóló 600 milliárd forintos megrendelés már van, ehhez a megrendeléshez gyárfejlesztés és technológiai transzfer is kapcsolódik.

Hozzátette: a saját gyártású Gidránokból közel 800 darabra várnak megrendelők, mintegy 1000 milliárd forint értékben, ami szintén ipari, gyártási, piaci biztonságot ad.

„Biztos vagyok benne, hogy utódaink történelmi jelentőségű megállapodásnak tekintik majd a megállapodást”

– zárta gondolatait Orbán Viktor.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikai külügyminiszter magyarországi látogatása alkalmával, Donald Trump amerikai elnök jóváhagyása mellett megállapodtak arról is, hogy a HIMARS amerikai rakétarendszerek a jövőben Tatra teherautókra kerülnek, olyanokra, amelyeket Győrben fognak majd felszerelni.

Közölte: mindezek miatt egy 100 milliárd forintos infrastruktúra és gyárfejlesztési programot indítanak, amelynek eredménye több száz új munkahely, új üzemek, új kapacitások és új beszállítói szerződések lesznek.

Olajblokád

A magyar miniszterelnök arról is beszélt: Magyarország ma kiélezett helyzetben van, éppen „olajblokád alá vettek bennünket”, a Barátság olajvezetéken nem jön olaj. Hozzátette: ebben a helyzetben két lehetőség van, vagy engednek a zsarolásnak, vagy ellenlépéseket tesznek és visszaverik.

Kijelentette: Magyarország egy olyan ország akar lenni hosszabb távon, amelyet nem lehet megzsarolni és nem lehet kényszeríteni. „Mi a béke és a fejlődés oldalán állunk, de a békéhez erő kell. Olyan erő kell, amelynek van komoly visszatartó ereje” – összegzett, hangsúlyozva, hogy a megállapodások aláírásával ebbe az irányba tettek egy fontos lépést.

Kezdőlap    Belföld    Hatalmas védelmi beruházást jelentett be Orbán Viktor

orbán viktor

cseh

tatra

rába 4ig

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója

Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója
Az iráni társadalom jelentős része most támogatja a változásokat az ország élén, részben a rezsim korábbi brutalitása miatt – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, aki szerint az amerikaiaknak biztosan vannak forgatókönyveik a rendszerváltásra, ami nagyon nehéz dolog – mint azt Irak vagy akár Magyarország esetében is láthattuk. És Irán jóval nagyobb ország, sokkal több feszültséggel és összetettebb problémákkal.
 

Kis-Benedek József: lángba borulhat az egész Közel-Kelet az iráni háború miatt

Irán – Mentési tervet ismertetett a kormány, Gera Dániel is jöhet, ha akar

Kínai áldozat Teheránban, üzent Peking

Európai országot is ért iráni csapás

Elismerték: baráti tűz miatt veszett oda három amerikai harci gép Kuvaitban

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – írta Orbán VIktor miniszterelnök hétfő délelőtt egy videó kíséretében, amely a Facebookon látott napvilágot.
 

Magyar Péter javaslatot tett Orbán Viktornak a Barátság kőolajvezeték ügyében

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

Fico: Zelenszkij elutasítja az ellenőrző csoport kiküldését a Barátság kőolajvezetékhez

VIDEÓ
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás érte Novorosszijszkt – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Támadás érte Novorosszijszkt – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Hétfőre virradóra támadás ért a Fekete-tenger partján található orosz városban, Novorosszijszkban egy olajterminált. Andrej Kravcsenko polgármester beszámolója szerint négy lakóépület sérült meg, de az olajterminálról nem tett említést. Három civil megsebesült a támadásban. Moszkvában hétfő reggel távirányítású robbanószerkezeket robbantak fel, három rendőr életét vesztette. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz–ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drámai videó terjed az interneten: amerikai katonai gépek zuhantak le az Öböl-menti országban

Drámai videó terjed az interneten: amerikai katonai gépek zuhantak le az Öböl-menti országban

Több amerikai katonai repülőgép is lezuhant Kuvaitban hétfőn kora reggel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian strikes reported on Qatar and Saudi energy sites as US jets crash under 'friendly fire' in Kuwait

Iranian strikes reported on Qatar and Saudi energy sites as US jets crash under 'friendly fire' in Kuwait

Meanwhile in Cyprus, two drones were intercepted near a UK military base - a day after an Iranian drone attack on the site.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 2. 13:47
Berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét a kényszersorozások miatt
2026. március 2. 13:35
Itt vannak a rezsistop kulcsdátumai, ne mulassza el
×
×