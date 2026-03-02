Néha tényleg jó napunk van, néha rossz – kiderült, miért, és hogy mit tehetünk

A kanadai Toronto-Scarborough-i Egyetem kutatói arra jutottak, hogy ha az ember kognitív készségei jól működnek, akkor egy átlagos napon akár 40 percnyivel több munkát is el tud végezni – írta meg a HVG.

A kognitív készségek jól működése azt jelenti, hogy valaki képes tisztán gondolkodni, fókuszálni, hatékonyan feldolgozni az információkat és gyorsan reagálni a külvilág ingereire. A Science Advances című tudományos lapban közölt eredményeik magyarázatot adnak arra, egyes napokon miért vagyunk képesek az összes tételt kipipálni a teendőlistáról, máskor pedig miért nem – olvasható a cikkben.

Mint írják, a vizsgálatba bevont 184 diákkal 12 héten át végeztettek el kognitív feladatokat annak érdekében, hogy napi szinten tudják felmérni szellemi élességüket. A résztvevők arról is beszámoltak, hogy képesek voltak-e elérni aznapra kitűzött céljaikat. Amikor egy résztvevő magasabb pontszámot ért el az adott teszten, akkor sokkal produktívabb napja volt, mint az alacsonyabb pontszámú napokon. Az egyéni teljesítményeket nem vetették össze egymással, ehelyett a vizsgálati időszak alatt a feladatvégzésben bekövetkező változásokat elemezték. Mint kiderült, ezek az ingadozások a mentális élesség terén a legtöbb embert érintik, személyiségtípustól, időbeosztástól függetlenül.

A kutatók azt is megállapították, hogy feladattól függetlenül gyorsabban lehet haladni, ha valaki szellemileg friss, akkor az esszéírással ugyanolyan gyorsan tud haladni, mint a vacsora elkészítésével. Ugyanakkor

ha valakinek rossz napja van, akkor a különbség a legjobb és a legrosszabb nap között akár 80 perc is lehet.

Az olyan napokon, amikor szellemileg frissek voltak, az emberek hajlamosak voltak nagyobb kihívást jelentő feladatokat is elvégezni, a rosszabb napokon a rutinfeladatok is nehezen mentek – olvasható a HVG cikkében.

Az önkontroll és a lelkiismeretesség sem nyújtottak általában védelmet a rosszabb napok ellen, bár a feladat elvégzésére hatással voltak. A kutatók emellett azt is vizsgálták, hogy milyen módokon befolyásolható a mentális élesség. A cikkben hozzáteszik, hogy ilyen volt például az előző esti alvás minősége, valamint a figyelemelterelés és a motiváció érzésének szintje, amelyek a különböző napokon eltérőek lehettek. A szakemberek emiatt úgy vélik, hogy

bizonyos mértékben befolyásolható, mennyire van produktív napja az embernek.

Mint a cikkben olvasható, Cendri Hutcherson, a tanulmány szerzője szerint három dolgot lehet tenni annak érdekében, hogy az ember maximalizálja szellemi élességét: