Lindsey Vonn olimpiai és világbajnok amerikai sízõ sajtótájékoztatót tart Cortina dAmpezzóban 2026. február 3-án, három nappal a milánói-Cortina dAmpezzó-i 2026-os téli olimpia kezdete elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Jean-Christophe Bott

Ismét otthonában lábadozik az olimpia tragikus hőse, Lindsey Vonn

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az alpesi síző közösségimédia-posztban tájékoztatta rajongóit, hogy végre saját otthonában pihenteti többször is megoperált bal lábát az olimpián elszenvedett törés után.

Lindsey Vonn olimpiai bajnok alpesi síző Instagram-posztjában osztott meg helyzetjelentést állapotáról, miután három héttel ezelőtt borzasztó lábtörést szenvedett el a bormiói lejtőn a milánói-cortinai téli olimpia lesikló számában – írja az Index.

A 41 éves sportikon bal lábát (sípcsontját) öt alkalommal kellett operálni, az ötödik műtétre már az Egyesült Államokban került sor.

Lindsey Vonnt vasárnap vitték haza a kórházból, és így most már végre megszokott környezetében, a Beverly Hills-i házában lábadozhat.

A népszerű síelő bejegyzésében azt írta: „Jó érzés ismét a saját ágyamban aludni… de amikor úgy gurultam be az ajtón a kerekesszékemmel, hogy Leo nem üdvözölt, ahogy mindig szokott, hát akkor letaglózott a valóság. A valóság, amivel szembesülnöm kellett.” (Leo a sportoló imádott kutyája volt, és azon a napon pusztult el, amikor Vonn balesete történt.)

Lindesy Vonn az elmúlt 25 évben rengetegszer sérült meg. Egy másik posztot is megosztott, amelyen a műtétek megrázó pillanatai és a kórlap láthatók. Ebben a bejegyzésben az orvosainak mondott köszönetet.

„Tom Hackett-től, aki megmentette a lábamat az amputálástól Roche-ig, aki újjáépítette a térdemet és az elszakadt szalagokat, mindenkinek hálás vagyok, akik kezeltek a pályafutásom alatt.

(…) Még az olimpia idején, amikor már nem volt térdszalagom, Lindsay Winninger és Lorenzo Gonzalez éjt nappallá téve azon dolgozott, hogy el tudjak indulni a lesiklásban. Még este fél tízkor is csinálták velem a hidroterápiát az olimpiai falu úszómedencéjében. Mindegyiküknek kimondhatatlanul hálás vagyok!” – írta a síelő.

