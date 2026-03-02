ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.85
usd:
322.65
bux:
0
2026. március 2. hétfő Lujza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke (j) és Hendrik Wüst észak-rajnavesztfáliai miniszterelnök sajtótájékoztatóra érkezik Berlinben 2022. május 16-án, egy nappal a tartományi választások után. A hivatalos előzetes végeredmény szerint a Kereszténydemokrata Unió (CDU) gyűjtötte össze a legtöbb szavazatot a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban tartott törvényhozási választáson.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Nagy kihívást jelent a Merz-kormánynak, ami most foglalkoztatja a németeket

Infostart

Kevesebb mint egy hét múlva kezdődik Németországban a konzervatívok és a szociáldemokraták alkotta kormánykoalíció stabilitását vagy a többség által inkább gyengülését jelző, sokat emlegetett „szuperválasztási” év. Idén öt tartományban tartanak helyi parlamenti választásokat, közülük az elsőt március 8-án Baden-Württembergben. Felmérték, várható-e politikai földrengés, és ha igen, annak milyen következményei lehetnek. Januárban ráadásul államfőválasztás jöhet.

A választók mellett a közvélemény-kutató intézetek is egymással versengenek. Az eddigi, többnyire a különböző médiumok megbízásából készült felmérések nagyjából ugyanat jósolják. Gyengülhet a legerősebb kormánypárt, a kereszténydemokrata CDU, ezzel szemben elsősorban az egykori NDK-hoz tartozott két keleti tartományban tovább erősödhet a radikális jobboldali, az ellenzék vezető erejét képviselő AfD.

Baden-Württemberg után két héttel az ugyancsak nyugati Rajna-vidék-Pfalz tartomány következik, szeptemberben pedig a két említett keleti tartományban, Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő- Pomerániában, valamint az önálló tartománynak számító Berlinben szavaznak.

Mindez azt is jelenti, hogy nem a külpolitika, hanem a bel-, illetve a gazdaságpolitika foglalkoztatja leginkább az embereket, ami nagy kihívást jelent a tíz hónapja hivatalban lévő Merz-kormány számára.

A Handelsblatt című tekintélyes üzleti napilap azt kívánta feltérképezni, hogy az öt tartományban milyen eredmény születhet, várható-e politikai földrengés, és ha igen, annak milyen következményei lehetnek. Eszerint az említett földrengés a két keleti tartományban várható, a várható következményekkel kapcsolatban azonban az intézetek sem bocsátkoztak jóslatokba. Különösen azért nem, mert az országosan egyre nagyobb népszerűségnek örvendő AfD-től való, „tűzfalként” említett politikai elhatárolódás van érvényben.

Az újság „újított”, felmérése a közvélemény-kutató intézetek adatain alapult. Eszerint az ország harmadik legnépesebb tartományában a CDU vezet 29 százalékkal, a konzervatívokat a Zöldek és az AfD követi 21, illetve 20 százalékkal. A szociáldemokrata SPD-nek 10 százalékot jósolnak.

A sorban következő Rajna-vidék-Pfalzban március 20-én választanak. A felmérés szerint a listavezető itt is a CDU 28,5 százalékkal, a második helyen a szociáldemokraták állnak 24,5 százalékkal, míg az AfD a harmadik helyen 19 százalékhoz jutna.

Az igazi „izgalom” szeptemberben a keleti tartománybeli szavazásokkal kezdődik. Az összesített adatok megerősítették a korábbi előrejeleléseket, amelyek szerint mind Szász-Anhaltban, mind Mecklenburg-Elő-Pomerániában az ellenzéki AfD párt vezet, „utcahosszal”. Az előbbiben szeptember 6-án, míg az utóbbiban szeptember 20-án választanak.

Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában a párt jóvall 30 százalék feletti eredménnyel számolhat, míg a CDU és az SPD jelentős lemaradással utánuk „kullog”.

Közben Szász-Anhaltból olyan hírek is érkeztek, amelyek szerint a tartományban inog az említett tűzfal, és egyes kereszténydemokrata képviselők együttműködést sürgetnek a kirekesztett AfD-vel.

A „CDU-bástya” Berlinben ugyanakkor szilárdnak bizonyult. Az önálló tartományi rangú fővárosban ugyancsak szeptember 20-án szavaznak, és egyelőre csak a koalíciós partnerpárt kérdéses.

Januárban elnökválasztás jöhet

A legfrissebb, parlamenti forrásokra hivatkozó értesülések szerint ugyanakkor választásokkal kezdődik majd a 2027-es év is. Január 30-án választják meg ugyanis Németország következő államfőjét, a hivatalban lévő Frank-Waltzer Steinmeier elnök utódját.

Steinmeier tíz évnyi államfői pályafutása, két elnöki megbízatás után harmadszor immár nem indulhat újra a tisztségért. Az új elnököt az alkotmány szerint legkésőbb 30 nappal Steinmeier mandátumának 2027. március 18-i lejárta előtt kell megválasztani.

Julia Klöckner, a Bundestag elnöke az értesülések szerint január 30-ra hívta össze a szövetségi konventet az utód megválasztására. A konvent a parlamenti pártok, illetve a tartományi parlamentek képviselőiből áll, egyetlen feladata az elnök megválasztása.

Steinmeier a szövetségi köztársaság 12. elnöke. A tisztséget eddig csak férfiak töltötték be, ez azonban 2027-re megváltozhat.

Egyre erősebb ugyanis az a követelés, hogy Németország következő államfője nő legyen.

A napokban ezzel kapcsolatban felmerült a korábbi kancellár, Angela Merkel neve is. Ő azonban – legalábbis egyelőre – határozottan elvetette ezt.

Többen sürgetik azt is, hogy az új elnök ne politikus legyen.

Kezdőlap    Külföld    Nagy kihívást jelent a Merz-kormánynak, ami most foglalkoztatja a németeket

németország

felmérés

választások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy kihívást jelent a Merz-kormánynak, ami most foglalkoztatja a németeket

Nagy kihívást jelent a Merz-kormánynak, ami most foglalkoztatja a németeket
Kevesebb mint egy hét múlva kezdődik Németországban a konzervatívok és a szociáldemokraták alkotta kormánykoalíció stabilitását vagy a többség által inkább gyengülését jelző, sokat emlegetett „szuperválasztási” év. Idén öt tartományban tartanak helyi parlamenti választásokat. Felmérték, várható-e politikai földrengés, és ha igen, annak milyen következményei lehetnek.
Szakértők: az iráni háború miatt brutális olajár-emelkedés is jöhet

Szakértők: az iráni háború miatt brutális olajár-emelkedés is jöhet

Hétfőn valószínűleg kisebb „földrengés” jön a világ kőolajpiacain, miután kitört az iráni háború, Amerikai és Izrael Iránt bombázza, Irán válaszul az összes közel-keleti országot, ráadásul a világ fő kőolaj-ütőerét, a Hormuzi- szorost is lezárta. Van olyan szakértő, aki szerint akár 100 dollár fölé is ugorhat a most 70 dollár körüli olajár.
 

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Elindult felfelé a kőolajár

Donald Trump: legfeljebb négy hét, és vége

Új információk az iráni háború miatt ezrével a Közel-Keleten rekedt magyarokról

Iráni háború: a magyar katonák bázisát is dróntámadás érte

VIDEÓ
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, európai ország ellen történt iráni támadás - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, európai ország ellen történt iráni támadás - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Éjjel támadást indított Izrael ellen a libanoni Hezbollah, az izraeli haderő elsöprő ellencsapással válaszolt, Bejrútot is lebombázták. Reggel Ali Laridzsáni iráni vezető bejelentette: Teherán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal. Az USA veszteségeket szenvedett a háborúban: két amerikai katona meghalt, ma reggel lezuhant egy F-15-ös egy barátitűz-incidens során. Közben Izrael és az öbölmenti olajállamok nagyvárosai intenzív támadás alatt állnak, a szövetségesek pedig Teherán térségét bombázzák. Irán megtámadta az EU-tagállam Ciprust is, immáron 13 ország területére terjednek ki a harcok. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről

Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről

Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Hezbollah in Lebanon exchange fire as conflict widens after attack on Iran

Israel and Hezbollah in Lebanon exchange fire as conflict widens after attack on Iran

Israeli strikes have killed at least 31 people, the Lebanese health ministry says. Iranian attacks around the region continue, including a suspected drone strike on a UK base in Cyprus on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 2. 06:43
Iráni zászlós póló volt a kocsmai gyilkos lövöldözőn Texasban
2026. március 2. 06:31
Donald Trump: legfeljebb négy hét, és vége
×
×