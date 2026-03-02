ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.86
usd:
325.42
bux:
125941.6
2026. március 2. hétfő Lujza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Virágkötő dolgozik egy bajai virágboltban a nemzetközi nőnapon, 2019. március 8-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Jönnek a nőnapi ellenőrzések egész héten: akár kétmilliós büntetést is kiszabhat a NAV

Infostart / MTI

Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének akár 40 százalékáig terjedő bírságot is kaphat. A nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is ellenőrzik a héten.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március első hetében országos figyelmet fordít a virág-, édesség- és ajándékárusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják.

Az adóhivatal figyelmeztet: a szabálytalanul működő vállalkozások komoly kockázatot vállalnak.

Aki nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, kétmillió forintos mulasztási bírságra is számíthat.

Fontos tudni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt.

Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének akár 40 százalékáig terjedő bírságot is kaphat. Ennél a jogsértésnél bírságminimum is érvényes: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél pedig legalább félmillió forint – figyelmeztetett a hivatal.

A revizorok munkáját a NAV végrehajtási szakemberei is támogatják. Súlyos jogsértésnél – ha a rendelkezésre álló adatok alapján kétséges, hogy a várható bírságot megfizetnék – a hivatal ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmazhat, így a költségvetés védelmében, akár az árukészletet is lefoglalhatja. A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek.

Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatóak a közeljövőben – ajánlotta az adóhivatal.

Kezdőlap    Belföld    Jönnek a nőnapi ellenőrzések egész héten: akár kétmilliós büntetést is kiszabhat a NAV

ellenőrzés

nav

ajándék

vásárlás

eladás

számla

nőnap

nyugta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Rakétatámadás előtt jön a vészjelzés a telefonunkra” – egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt

„Rakétatámadás előtt jön a vészjelzés a telefonunkra” – egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt
Harminchárom magyart egy katari repülőgépről szállítottak le a közel-keleti háború kitörése miatt, és mindannyian a rakétatámadásokkal sújtott ország fővárosában, Dohában ragadtak. Nem tudni, mikor jöhetnek haza, állítólag szombatig is eltart a légtérzár. Az InfoRádió a csoport egyik vezetőjét, Veres Nórát, a Haris Travel Club utazásszervezőjét kérte tájékoztatásra.
 

Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója

A hatodik támadási hullám, Izrael ismét lecsapott Teherán szívében

Irán – Mentési tervet ismertetett a kormány

Ügynöke újabb hírt közölt az Iránban játszó Gera Dániellel kapcsolatban

Kínai áldozat Teheránban, üzent Peking

Európai országot is ért iráni csapás

Elismerték: baráti tűz miatt veszett oda három amerikai harci gép Kuvaitban

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – írta Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-videóhoz.
 

Magyar Péter javaslatot tett Orbán Viktornak a Barátság ügyében – a kormányfő reagált is

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

VIDEÓ
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kigyulladt tankerek és veszteglő hajók - sokkra készül a globális szállítmányozás

Kigyulladt tankerek és veszteglő hajók - sokkra készül a globális szállítmányozás

Az iráni háború durvulása szinte teljesen megbénította a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban. A biztosítók visszavonjáksorra vonják vissza a háborús kockázati fedezeteket, legalább négy tartályhajó megsérült, egy tengerész életét vesztette, mintegy 150 hajó pedig a szoros térségében vesztegel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Halálos kór terjedhet az agancsok miatt: a vidék vadállománya is veszélybe kerülhet

Halálos kór terjedhet az agancsok miatt: a vidék vadállománya is veszélybe kerülhet

Január végén kezdődött el a hullajtott agancsok gyűjtési időszaka, amely most, március elejére lassan a végéhez közeledik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran strikes Qatar and Saudi energy sites as US jets shot down by Kuwaiti 'friendly fire'

Iran strikes Qatar and Saudi energy sites as US jets shot down by Kuwaiti 'friendly fire'

The US defense secretary says American attacks on Iran will not lead to "endless war". Meanwhile in Cyprus, two drones were intercepted near a UK base, after an earlier attack on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 2. 14:58
„Rakétatámadás előtt jön a vészjelzés a telefonunkra” – egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt
2026. március 2. 13:47
Berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét a kényszersorozások miatt
×
×