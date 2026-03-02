ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.05
usd:
322.88
bux:
125005.2
2026. március 2. hétfő Lujza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendfenntartók intézkednek a bolíviai légierõ egyik C-130 Hercules típusú teherszállító repülõgépének roncsánál, miután a frissen nyomtatott bankjegyeket szállító légi jármû autókra zuhant kevéssel a Santa Cruzból történt felszállása után a nyugat-bolíviai El Altónál 2026. február 27-én este. A szerencsétlenségben legkevesebb húszan meghaltak, többen megsérültek. A mentést megnehezítette a helyszínre sereglett emberek sokasága, akik a repülõgépbõl kihullott papírpénzt igyekeztek összeszedni. A hatóságok könnygázt és vízágyút vetettek be ellenük, és többeket õrizetbe vettek.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Gabriel Márquez

Káosz a légi baleset után: megrohanták a lezuhant pénzszállítót az emberek

Infostart / MTI

Lezuhant pénteken a bolíviai légierő egyik teherszállító repülőgépe a dél-amerikai ország nyugati részén lévő el Alto repülőteréhez közel, legkevesebb 20-an meghaltak, többen megsérültek – közölte a bolíviai védelmi miniszter.

Marcelo Salina elmondta, hogy a C–130 Hercules típusú, frissen nyomtatott pénzt szállító gép Santa Cruz felől indult, azonban lecsúszott a kifutópályáról és egy autópálya melletti mezőn csapódott be, súlyosan megrongálva több járművet is.

A tűzoltók a lángokat eloltották, de Pavel Tovar országos tűzoltóparancsnok közlése szerint több gépjármű teljesen összeroncsolódott, több emberélet követelve.

Tovar kiemelte: a mentést nehezítette az a több száz ember, aki azonnal megjelent a szerencsétlenség helyszínén, hogy összeszedhesse a repülőgépből kihullott papírpénzt.

A hatóságok a sokaságot – a közösségi médiában is megjelent felvételek tanúsága szerint – könnygázzal és vízágyúval igyekeztek feloszlatni, többeket pedig őrizetbe vettek.

A tragédia ügyében vizsgálat indult.

Kezdőlap    Külföld    Káosz a légi baleset után: megrohanták a lezuhant pénzszállítót az emberek

repülőgép

bolívia

lezuhant

papírpénz

pénzszállító

légibaleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: látóhatárra került a 150 dolláros hordónkénti olajár

Szakértő: látóhatárra került a 150 dolláros hordónkénti olajár
Az Egyesült Államok és Izrael szombat hajnalban támadást indított Irán ellen. Teherán válaszul lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ kőolajforgalmának csaknem egyötöde halad át. Az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetője az olajár várható alakulásáról beszélt.
 

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Este lett és reggel, folytatódik az öldöklés Iránban

A közel-keleti háború haszonélvezői: dörzsölik a markukat a befektetők

Már polgári célpontokat is támad Irán a közel-keleti térségben

Donald Trump: legfeljebb négy hét, és vége

Új információk az iráni háború miatt ezrével a Közel-Keleten rekedt magyarokról

Iráni háború: a magyar katonák bázisát is dróntámadás érte

Nagy kihívás a Merz-kormánynak, ami most őrli a németeket

Nagy kihívás a Merz-kormánynak, ami most őrli a németeket

Kevesebb mint egy hét múlva kezdődik Németországban a konzervatívok és a szociáldemokraták alkotta kormánykoalíció stabilitását vagy a többség által inkább gyengülését jelző, sokat emlegetett „szuperválasztási” év. Idén öt tartományban tartanak helyi parlamenti választásokat. Felmérték, várható-e politikai földrengés, és ha igen, annak milyen következményei lehetnek.
VIDEÓ
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belépett a háborúba Irán szövetségese, atomlétesítményt ért támadás, európai ország területét lőtte Teherán - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Belépett a háborúba Irán szövetségese, atomlétesítményt ért támadás, európai ország területét lőtte Teherán - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Éjjel támadást indított Izrael ellen a libanoni Hezbollah, az izraeli haderő elsöprő ellencsapással válaszolt, Bejrútot is lebombázták - Jeruzsálem most szárazföldi inváziót mérlegel. Reggel Ali Laridzsáni iráni vezető bejelentette: Teherán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal. Az USA veszteségeket szenvedett a háborúban: három amerikai katona meghalt, ma reggel lezuhant több amerikai vadászgép Kuvait területén. Közben Izrael és az öbölmenti olajállamok nagyvárosai intenzív támadás alatt állnak, a szövetségesek pedig Teherán térségét bombázzák. Irán megtámadta az EU-tagállam Cipruson található brit katonai bázist is, immáron 13 ország területére terjednek ki a harcok. Teherán a nap folyamán bejelentette: az ellenséges légierő lebombázta a natanzi atomkomplexumot. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb díjat zsebelt be Szoboszlai: egyre közelebb az Aranylabda?

Újabb díjat zsebelt be Szoboszlai: egyre közelebb az Aranylabda?

A BBC Match of the Day nézőinek szavazatai alapján Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett találata lett február legszebb gólja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli attacks kill 31 in Lebanon, Iran strikes across region, and US warplanes crash in Kuwait

Israeli attacks kill 31 in Lebanon, Iran strikes across region, and US warplanes crash in Kuwait

Israel says its attacks were in response to strikes from Hezbollah. In Kuwait, the local military says "several" US warplanes crashed - video shows the moment one fighter jet comes down.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 2. 10:36
Kínai áldozat Teheránban, üzent Peking
2026. március 2. 10:24
Drámai számok érkeztek Iránból
×
×