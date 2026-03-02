Káosz a légi baleset után: megrohanták a lezuhant pénzszállítót az emberek

Marcelo Salina elmondta, hogy a C–130 Hercules típusú, frissen nyomtatott pénzt szállító gép Santa Cruz felől indult, azonban lecsúszott a kifutópályáról és egy autópálya melletti mezőn csapódott be, súlyosan megrongálva több járművet is.

A tűzoltók a lángokat eloltották, de Pavel Tovar országos tűzoltóparancsnok közlése szerint több gépjármű teljesen összeroncsolódott, több emberélet követelve.

Tovar kiemelte: a mentést nehezítette az a több száz ember, aki azonnal megjelent a szerencsétlenség helyszínén, hogy összeszedhesse a repülőgépből kihullott papírpénzt.

Así luce el avión el Hércules C-130 de la FAB, el avión que quedó siniestrado tras salirse de la pista. Miles de ciudadanos intentaron llefar a la nave para sustraer los billetes que transportana la nave. Estos cortes no tienen curso legal, aclaró el BCB. La Policía y las FFAA… pic.twitter.com/KgK322Yj72 — EL DEBER (@grupoeldeber) February 28, 2026

A hatóságok a sokaságot – a közösségi médiában is megjelent felvételek tanúsága szerint – könnygázzal és vízágyúval igyekeztek feloszlatni, többeket pedig őrizetbe vettek.

A tragédia ügyében vizsgálat indult.