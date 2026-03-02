ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 2. hétfő
Ciprus zászlaja egy fehér zászlórúdon.
Nyitókép: Pixabay

Európai országot is ért iráni csapás

Infostart

A ciprusi elnök is megerősítette: iráni támadás érte a szigetet, robbanás volt a szigeten található brit légi bázison. Mivel a támaszpont hivatalosan az Egyesült Királyság területe, így rögtön két ország is érintett.

Nikos Christodoulides elnök hivatalosan is megerősítette: Irán megtámadta Ciprus szigetét, felrobbant egy Sahed-drón a brit légierő által használt RAF Akrotiri légitámaszponton – írja a Portfolio.

A robbanásban senki sem sérült meg, csak károk keletkeztek. A ciprusi elnök hangsúlyozta: „Ciprus semleges, semmilyen módon nem vesz részt és nem is akar részt venni az Irán elleni háborúban”.

Az elnök azt is említette, hogy a szigetország folyamatosan kapcsolatban áll az európai vezetőkkel.

Ciprus az Európai Unió tagja, viszont nem NATO-tagállam. A területén működő Akrotiri légibázis hivatalosan Nagy-Britannia szuverén területe (amely nem EU-tag, de NATO-tag) – ez azt jelenti, hogy nemzetközi jog szerint Irán brit területet támadott, amely Ciprus szigetén fekszik.

Az iráni háború harmadik napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

×