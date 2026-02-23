ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.39
usd:
321.62
bux:
127042.45
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 26: British Prime Minister Keir Starmer (R) talks with Britains ambassador to the United States Peter Mandelson during a welcome reception at the ambassadors residence on February 26, 2025 in Washington, DC. British Prime Minister Keir Starmer is on his first visit to Washington since US President Donald Trump returned to the White House. Starmers trip comes shortly after he announced an increase in UK defence spending, ostensibly as a signal to Trump that the UK is prepared to bolster Europes security, and as he aims to broker a fair peace deal for Ukraine amid Trumps warming relations with Russia. (Photo by Carl Court/Getty Images)
Nyitókép: Carl Court/Getty Images

András herceg után egy brit csúcspolitikust is őrizetbe vettek az Epstein-botrány miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Őrizetbe vették Peter Mandelsont, a brit Munkáspárt volt főideológusát az Epstein-ügyben folyó vizsgálat keretében. Mandelson a 2007-2008-as globális pénzügyi válság idején bizalmas kormányzati iratokat szolgáltatott ki Gordon Brown akkori brit miniszterelnök válságkezelési terveiről és költségvetési intézkedéseiről Epsteinnek.

Őrizetbe vette hétfőn a Scotland Yard Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egykori legbefolyásosabb ideológusát, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövetét, akiről az utóbbi hónapokban kiderült, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt a súlyos szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel.

A londoni rendőrség hétfő esti tájékoztatása szerint

a 72 éves Mandelsont közhivatalnoki tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával vették őrizetbe Londonban,

és egy rendőrőrsre vitték kihallgatás céljából.

Ugyanilyen gyanú alapján vették őrizetbe a múlt héten András volt yorki herceget, III. Károly király 66 éves öccsét, aki szintén érintett a minden idők legnagyobb nagy-britanniai belpolitikai botrányává fajuló Epstein-ügyben.

Peter Mandelson őrizetbe vételének közvetlen okáról a Scotland Yard nem adott részletesebb tájékoztatást rövid hétfői esti bejelentésében, de annyit közölt, hogy az egykor rendkívül befolyásos volt politikus két lakóingatlanában házkutatások kezdődtek.

Mandelson az 1990-es években, Tony Blair pártvezetői időszakában a Munkáspárt „New Labour” címmel meghirdetett teljes átalakításának irányítója és főideológusa volt, és kulcsszerepet játszott a Blair vezette Labour 1997-ben aratott fölcsuszamlásszerű választási győzelmében.

Mandelsonról is köztudott volt ugyanakkor, hogy igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel, aki fiatal nők – nem egyszer gyermekkorú lányok – sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekmények miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később meghalt New York-i börtöncellájában.

Tavaly számos újabb olyan email-üzenet került nyilvánosságra az Egyesült Államokban, amelyek Mandelson és Epstein szoros kapcsolatáról tanúskodtak, és ennek nyomán Yvette Cooper brit külügyminiszter Keir Starmer miniszterelnök utasítására tavaly szeptemberben visszavonta Mandelson nem egészen egy évvel korábban kezdődött washingtoni nagyköveti megbízatását.

Az amerikai igazságügyminisztérium nemrégiben még további többmillió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és ebben a hatalmas anyagban számos új, immár súlyosan terhelő részlet szerepel Peter Mandelson és Epstein kapcsolatairól.

A legnagyobb horderejű új információk közé tartozik, hogy

Mandelson a 2007-2008-as globális pénzügyi válság idején bizalmas kormányzati iratokat szolgáltatott ki Gordon Brown akkori brit miniszterelnök válságkezelési terveiről és költségvetési intézkedéseiről Epsteinnek.

A Scotland Yard már február elején bejelentette, hogy az ügyben bűnügyi eljárást kezdett, bár a volt politikust akkor még nem vették őrizetbe.

(A nyitóképen: Keir Starmer brit kormányfő Peter Mandelsonnal, az akkor washongtoni brit nagykövettel tavaly februárban)

Kezdőlap    Külföld    András herceg után egy brit csúcspolitikust is őrizetbe vettek az Epstein-botrány miatt

nagy-britannia

epstein-botrány

peter mandelson

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Havasi Katalin: a tévhitek gyorsan terjednek, az oltásellenesek másokat is veszélyeztetnek

Havasi Katalin: a tévhitek gyorsan terjednek, az oltásellenesek másokat is veszélyeztetnek
A védőoltásoknak köszönhetően a kisgyermekek komoly védettséget kapnak ma már kevésbé elterjedt betegségekkel szemben – hangsúlyozta Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete tanácsadó elnöke. Hozzátette: az alacsonya rizikójú mellékhatások mellett beadott oltásoknak köszönhető nyájimmunitás eredményeként a nem oltható gyermekek mellett az idősebb korosztály tagjai is védettséget kaphatnak.
Szijjártó Péter: Brüsszel összejátszik Ukrajnával Magyarország és Szlovákia ellenében

Szijjártó Péter: Brüsszel összejátszik Ukrajnával Magyarország és Szlovákia ellenében

Brüsszel összejátszik Kijevvel Magyarország és Szlovákia energiaellátásának veszélyeztetésében, és Kaja Kallas ebben a helyzetben nem a két tagállam mellé áll, hanem magyar és szlovák katonák Ukrajnába küldését szorgalmazza – közölte Szijjártó Péter Brüsszelben.
 

Szlovákia felfüggesztette Ukrajna vészhelyzeti áramellátását

Kaja Kallas: nincs megegyezés a 20. szankciós csomagról

Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

Parlamenti tavasz nyitány – Orbán Viktor: Magyarország megvétózza a 20. szankciós csomagot is – videó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kíméletlen javaslat érkezett Brüsszelbe, jelentős változásokat akarnak a céges autóknál

Kíméletlen javaslat érkezett Brüsszelbe, jelentős változásokat akarnak a céges autóknál

A Transport & Environment (T&E) környezetvédelmi szervezet szerint az Európai Uniónak szigorúbb előírásokat kellene bevezetnie a vállalati flották zöldítésére. Emellett a plug-in hibrideket ki kellene zárni a kvótákból, mivel valós károsanyag-kibocsátásuk jóval meghaladja a laboratóriumi teszteredményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő sztorikkal állt elő a lebukott kamionos: ezt hogy bírták ki a NAV-ellenőrök röhögés nélkül?!

Elképesztő sztorikkal állt elő a lebukott kamionos: ezt hogy bírták ki a NAV-ellenőrök röhögés nélkül?!

A pénzügyőrök a sofőrt a vezetéstől eltiltás megsértése és a kétes eredetű okmány miatt további eljárás lefolytatására átadták a rendőrség munkatársainak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 25 National Guards killed in violence after death of Mexican drug lord

At least 25 National Guards killed in violence after death of Mexican drug lord

Violence has erupted across Mexico since a powerful drug cartel boss died after being captured by special forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 19:08
Szlovákia felfüggesztette Ukrajna vészhelyzeti áramellátását
2026. február 23. 18:56
Kaja Kallas: nincs megegyezés a 20. szankciós csomagról
×
×