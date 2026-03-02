ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 2. hétfő
Az iráni rakétatámadások veszélye miatt egy tel-avivi föld alatti vasútállomáson ünneplik izraeliek a purimot 2026. március 2-án, két nappal az Irán elleni amerikai-izraeli háború kezdete után.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Négyhetes akcióval számol Donald Trump Irán ellen – a nap hírei

Infostart

Négyhetes akcióval számol az amerikai elnök Irán ellen, meredeken emelkedtek az olajárak. Elsődleges ellátási útvonalként ajánlották a horvátok az Adria-vezetéket a Barátság helyett. Márciustól 29 milliárd forintos kerettel indul hitelprogram geotermikus kútfúrások ösztönzésére.

Az Irán elleni támadások igazán nagy hulláma még csak ezután jön – mondta az amerikai elnök a CNN-nek. Donald Trump közölte, hogy nagyjából négy hetes akcióval számoltak, de már valamivel az ütemterv előtt járnak. A NATO-főtitkár kijelentette, bár támogatják az Iszlám Köztársaság elleni támadást, a NATO nem fog részt venni az amerikai-izraeli katonai műveletben.

Folyamatosan romlik a helyzet a Közel-Keleten, ahol több országban légtérzár van érvényben – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: 5.059 magyar regisztrált konzuli védelemre, közülük a legtöbben az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodnak. A tárcavezető este közölte: részlegesen megnyitnak Abu-Dzabi és Dubaj repülőterei, a légitársaságok folyamatosan közlik majd, hogy mely járataikat indítják útnak.

Dróncsapás érte az amerikai bázist az iraki Erbílben, ahol magyar katonák is szolgálnak. A magyar Honvédelmi Minisztérium közölte: magyar katona nem sérült meg.

Iránban 555 ember halt meg az amerikai–izraeli légicsapások szombat reggeli kezdete óta – közölte az iráni állami média a vörösfélhold adatai alapján. Az amerikai hadügyminiszter kijelentette, az Irán ellen indított offenzíva célja, hogy kiiktassák az iráni rakétafenyegetést, romba döntsék az iráni haditengerészetet, illetve elérjék azt, hogy Iránnak ne legyenek atomfegyverei.

Az iráni Forradalmi Gárda célba vette Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalát, valamint az izraeli légierő parancsnokságát.

Izraeli források szerint az iráni Forradalmi Gárda támadásaiban nem történt személyi sérülés.

Görögország fregattokat és harci repülőgépeket küld Ciprusra a dróntámadás nyomán. A ciprusi elnök és a brit védelmi minisztérium korábban közölte, hogy dróncsapás érte az éjszaka folyamán a brit királyi légierő ciprusi légitámaszpontját. Eközben kiürítették a ciprusi Páfosz Nemzetközi Repülőterét, járatokat töröltek, miután azonosítatlan drónt észleltek a repülőtér légterében.

A Nemzetközi Atomenergia‑ügynökség szerint nincs arra utaló jel, hogy az izraeli és amerikai légicsapások iráni nukleáris létesítményeket értek volna. Rafael Grossi, a szervezet vezetője elmondta: egyelőre nem sikerült felvenni a kapcsolatot az iráni atomenergia‑hatóságokkal.

Meredeken emelkedtek az olajárak a Hormuzi-szoros hajóforgalmának leállása miatt - közölte a Reuters hírügynökség. A nyersolaj ára 10 százalékkal, hordónként mintegy 80 dollárra ugrott, de elemzők szerint a jegyzés akár a 120 dolláros szintet is elérheti. A katari energetikai vállalat felfüggesztette az LNG-előállítást, miután iráni támadás érte két fontos gázfeldolgozó létesítményét.

Közzétette a Barátság kőolajvezeték brodi szivattyúállomásáról készült műholdfelvételeket a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ezek a felvételek bizonyítják, hogy a vezeték üzemképes. Az állomást január 27-án érte orosz dróntámadás, a vezetéken azóta nem érkezik nyersolaj. Elsődleges ellátási útvonalként ajánlotta a Barátság kőolajvezeték alternatívájaként az Adria-vezetéket Magyarországnak és Szlovákiának a horvát miniszterelnök.

Hosszú távú stratégiai partneri megállapodást kötött a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. a Czechoslovak Grouppal. Ezzel a Tatra katonai járművek gyártásában kap szerepet a Rába.

Márciustól 29 milliárd forintos kerettel indít támogatási és kamatmentes hitelprogramot az első geotermikus kútfúrások és beruházások ösztönzésére az Energiaügyi Minisztérium. Több pályázat is nyílik a Jedlik Ányos Energetikai Programban, köztük egy 19

milliárd forintos kamatmentes hitelkeret vállalkozásoknak, valamint egy 10 milliárd forintos felhívás vidéki projektek támogatására.

Egy hét alatt több mint 100 dolgozó lépett be a gödi Samsungnál a szakszervezetbe. Gödön azután alakult alapszervezet a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének kötelékében, hogy február 9-én a Telex beszámolt a súlyos munkavédelmi és légszennyezési problémákról.

Volt rendőri vezetők ellen emelt vádat korrupció miatt a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség. 16 ember áll bíróság elé, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának minősített esete és más bűncselekmények miatt.

Teljesen eredménytelennek nevezte a legfőbb ügyésszel tartott találkozóját a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter arról számolt be: egy sor ügyben tett fel kérdéseket a legfőbb ügyésznek, de azt a választ kapta, hogy a nyomozás felderítési szakban van, illetve azt, hogy folyamatban lévő ügyben nem adhat tájékoztatást.

Elfogadhatatlannak nevezte a kollektív bűnösség elvének, azaz a Benes-dekrétumoknak a szlovákiai alkalmazását a magyar parlament külügyi bizottsága - nyilatkozta a testület elnöke. Németh Zsolt hangsúlyozta: a dekrétumok ellentétesek az emberi és a kisebbségi jogok, valamint a jogállamiság normáival.

Franciaország megerősíti nukleáris elrettentő stratégiáját. Emmanuel Macron államfő bejelentette, hogy nyolc európai ország is részt vesz a javasolt új doktrinában: az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország, Hollandia, Belgium, Görögország, Svédország és Dánia.

Megállapodáscsomagot írt alá a kétoldalú kapcsolatok elmélyítéséről az Európai Unió és Svájc. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csomag modern keretet hoz létre az EU és Svájc együttműködéséhez, lehetővé téve a hozzáférést a 460 milliós uniós piachoz kulcsfontosságú ágazatokban.

Nyitókép: Az iráni rakétatámadások veszélye miatt egy tel-avivi föld alatti vasútállomáson ünneplik izraeliek a purimot 2026. március 2-án, két nappal az Irán elleni amerikai-izraeli háború kezdete után.

Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
