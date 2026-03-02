ARÉNA - PODCASTOK
SZÉP-kártyák
Nyitókép: Magyarország kormánya

Kiderült, mennyivel többet költöttek az emberek a Szép-kártyákról

Infostart

A Szép-kártyákra utalt pénz nem csak a turizmusban jelent meg, hanem átmenetileg a kiskereskedelem forgalmát is fellendítette.

„A kormány emeli a béreket, csökkenti az adókat és határozottan fellép az áremelésekkel szemben, hogy a családok minél többször és minél többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani. A kormány a Szép-kártyán keresztül januárban is számos család téli pihenését segítette: a költések összege mintegy 37 milliárd forintot tett ki, ami több mint 18 százalékos növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest. Ezáltal a Szép-kártya hozzájárult ahhoz, hogy 2026-ot is lendületesen kezdje a hazai turizmus. Januárban 494 ezer belföldi vendég, összesen több mint egymillió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 4,6 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 2,5 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest” – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium közlése alapján a magyarnemzet.hu.

Az NM szerint a családok anyagi mozgásterének további bővítése érdekében

a kormány 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlását Szép-kártyával.

Ezáltal a kormány a Szép-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését is támogatja. A hónap végén a kártyákon összesen 108,6 milliárd forint állt rendelkezésre, hogy a családok hazai utazásait és vásárlásait támogassa.

A Szép-kártya 2026 januárjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb motorja volt:

  • A Szép-kártya feltöltések összértéke 18,7 milliárd forintot tett ki, ami 16 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest.
  • A kártyabirtokosok mintegy 36,7 milliárd forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 18 százalékkal volt magasabb, mint 2025 januárjában.
  • A szálláshelyek országszerte nyolc százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint az előző év azonos időszakában.
  • A térségek közül a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken Szép-kártyákról, ahol ez az összeg a belföldi balatoni szálláshelyi bevételek 11 százalékát tette ki.
  • A szálláshelyek Sopron-Fertő turisztikai térségben köszönhették bevételeiket a legnagyobb arányban a kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi költések 15 százalékát így egyenlítették ki.

A Szép-kártya töretlen népszerűségét az is jól mutatja, hogy januárban a kártyabirtokosok száma meghaladta a hárommilliót, míg az elfogadóhelyek száma átlépte a 166 ezret.

