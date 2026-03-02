Szakértő: látóhatárra került a 150 dolláros hordónkénti olajár

Az Irán elleni támadás hatására elindult fölfelé az olajár: pénteken a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 73 dolláron zárt, és bár azt megelőzően tapasztalható volt némi „felfele kúszás”, hétfő hajnalban 80 dollár fölött járt a londoni tőzsde nyitásában – mondta az InfoRádióban Hortay Olivér, hozzátéve: egy kis időre 85 dollár fölé is „felszúrt” az árfolyam, majd korrigált és magyar idő szerint reggel 7 óra magasságában valamivel 80 dollár alatt mozgott. Vagyis az elmúlt napokban egy 7-8 százalékos drágulás volt tapasztalható, amit az elemzők többsége egy relatíve enyhe emelkedésnek értékel, tekintve hogy milyen fajsúlyos geopolitikai események történtek – mondta Hortay Olivér, megjegyezve: normál esetben egy ekkora mértékű áremelkedés egyik napról a másikra komoly, de a Hormuzi-szorossal összefüggésben még sokkal nehezebbé is válhat a helyzet.

A szakértő azt is közölte, hogy lehet prognózisokat készíteni a következő időszakra, sokan meg is próbálkoznak vele, a kérdés ezek megbízhatósága. A nehézséget az okozza az előrejelzésben, hogy nem igazán vannak történelmi tapasztalataink, hiszen még nem volt példa arra, hogy a Hormuzi-szorost tartósan teljesen lezárták volna; a 80-as években előfordult egy részleges blokád, de teljes lezárás még nem történt – hangsúlyozta.

Ismeretes, a világ olajfogyasztásának körülbelül 20 százaléka itt halad át, ez körülbelül

20 millió hordót jelent naponta.

De nemcsak az olaj, hanem a cseppfolyósított földgáz esetében is hasonló az arány. És amennyiben ez a mennyiség kiesik a világpiacról, az egy nagyon komoly áremelkedést indíthat – mondta a Századvég üzletágvezetője.

Mindazonáltal a különböző hüvelykujjszabályok szerint az mondható, hogy ha a globális mennyiség, kínálat 1 százalékkal változik, az az árakra nagyságrendileg 10 százalékos hatást gyakorol, de Hortay Olivér szerint ennél is súlyosabb lehet most a következmény: vagyis ezek a hatások tipikusan nem arányosak.

„Hétvégén újra elővettem a nagy elemzőházaknak az erre vonatkozó forgatókönyveit, előrejelzéseit és nem nagyon találtam olyat, ami 100 dollár alatti árral kalkulálna, de van több olyan elemzőház, amely azt mondja, hogy

egy tartós, több hétig tartó leállás akár 150 dollárig is fölviheti a Brent típusú nyersolaj hordónkénti árát”

– fogalmazott.

Irán önmagában naponta körülbelül 3 millió hordót termel ki és exportál, elsősorban Kínába. A szankciók miatt az iráni kitermelés és export a világpiaci olajárakra csak közvetett hatást gyakorol, de ha a kínai beszerzések kiesnek, akkor valahonnan máshonnan kell pótolni azt a mennyiséget. Az elmúlt hetekben Kína, ami elérhető volt tartalék, azt felvásárolta, tehát valamekkora rezilienciát kialakított egy ilyen helyzetre vonatkozóan – mutatott rá Hortay Olivér, aki úgy látja, hogy a piac már előre beárazta, hogy az iráni mennyiségek átmenetileg kieshetnek. A további mennyiségek azok, amik többletkockázatként azonosíthatók. Arra is felhívta a figyelmet, hogy vasárnap az Emirátusok egyik olajfúrótornyát is találat érte, illetve több olajbázist is támadás ért, amik mind-mind tartósabb kiesést okozhatnak, nem csak a Hormuzi-szoros konkrét lezárása. Az amerikai adminisztráció jelezte: megvan annak a veszélye, hogy Teherán aknákat helyezett el a Hormuzi-szorosban, miközben az Iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy már három tankert kilőttek, eltaláltak, tehát nagyon súlyos helyzet van kibontakozóban a Közel-Keleten – ismertette a szakértő, aki szerint semmi meglepő nincs abban, hogy Kína a szokásosnál nagyobb készleteket halmozott fel az utóbbi hetekben, miután erősen megnövekedett egy komolyabb konfliktus kirobbanásának a kockázata a Közel-Keleten, amire megpróbált fölkészülni.

Magyarországi ellátásbiztonság

A fenti eseményeknek közvetlen mennyiségi hatása aligha lesz a régiónkra, Magyarországra, hiszen hagyományosan nem érkezik ide olyan olajszállítmány, ami a Hormuzi-szoroson haladna át, plusz a Mol által megrendelt többletmennyiségek sem érintettek, de ezzel együtt a nyersolaj tekintetében a világpiaci mozgások az árakban lényegében mindenhova begyűrűznek – mondta Hortay Olivér. Viszont egy ilyen nagy mennyiségi kiesés olyan dominóhatásokat indíthat el, amelyek közvetetten mennyiségi oldalról már Magyarországra és a régiónkra is markáns hatást gyakorolhatnak, ugyanis ha más vásárlóknál kiesik a beszerzendő mennyiség, akkor máshonnan próbálják meg pótolni ezeket a mennyiségeket. Ezek a folyamatok is aláhúzzák azt, hogy Magyarországnak és a régió egészének még nagyobb szüksége van a Barátság kőolajvezetékre, mint mondjuk egy hete – emelte ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetője.