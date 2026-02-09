ARÉNA - PODCASTOK
A tárgyalóteremben készült bírósági rajzon Maurene Comey ügyész, James Comey volt FBI-igazgató lánya Ghislaine Maxwellre, a csehszlovák származású brit sajtómágnás, Robert Maxwell lányára (b) mutat a büntetőper 2021. december 20-i tárgyalási napján. A tanúvallomások szerint az Egyesült Államokban 2020. július 2-án letartóztatott Ghislaine Maxwell az emberkereskedelemmel, pedofíliával és szexuális visszaélésekkel vádolt, majd 2019 augusztusában a börtönben öngyilkosságot elkövetett Jeffrey Epstein milliárdos pénzügyi szakember bűntársa és bizalmasa volt. Az 59 éves Maxwellt azzal vádolják, hogy négy lányt kerített Epstein számára 1994 és 2004 között. Maxwell ártatlannak vallotta magát hat rendbeli szexuális célú emberkereskedelmi és egyéb vádpontokban.
Nyitókép: MTI/AP/Elizabeth Williams

Üzent Epstein barátnője: „sem Trump, sem Clinton nem tett kifogásolhatót”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Csak elnöki kegyelem fejében lenne hajlandó beszélni Jeffrey Epstein börtönbüntetését töltő egykori barátnője, Ghislaine Maxwell.

Kegyelmi döntés fejében hajlandó beszélni Jeffrey Epstein börtönbüntetését töltő egykori barátnője – közölte Ghislaine Maxwell ügyvédje hétfőn, miután a Kongresszus alsóházában a felügyeleti bizottság által kezdeményezett meghallgatás eredménytelenül zárult.

Az Epstein-botrány vizsgálatára összeült képviselőházi testület hétfői meghallgatásán Ghislaine Maxwell texasi börtönéből videókapcsolaton keresztül vett részt, a feltett kérdésekre ugyanakkor alkotmányos jogaira hivatkozva megtagadta a választ.

Ügyvédje annyit közölt, hogy

Maxwell tudomása szerint az Epsteinnel fenntartott kapcsolatában sem Donald Trump jelenlegi, sem Bill Clinton korábbi elnök nem követett el kifogásolhatót.

„Mind Trump elnök, mind Clinton elnök ártatlan bármiféle rossz cselekedetben. Egyedül Maxwell asszony tudja elmondani, hogy miért, a közvéleménynek pedig joga van ennek megismeréséhez” – fogalmazott Davis Oscar Markus a kongresszusi meghallgatást követően kiadott közleményében.

Az ügyvéd hozzátette, hogy „amennyiben a bizottság és az amerikai közvélemény igazán tudni akarja a szűretlen igazságot a történtekről, akkor erre létezik egy teljesen egyenes út. Maxwell asszony készen áll arra, hogy mindenről és őszintén beszéljen, ha Trump elnök kegyelemben részesíti".

A brit állampolgárságú Ghislaine Maxwellt a bíróság 2021-ben ítélte 20 év börtönre, Jeffrey Epstein bűntársaként szexuális célú emberkereskedelem, és kiskorúakkal szemben elkövetett visszaélések bűncselekményében.

James Comer, a képviselőház felügyeleti bizottságának republikánus elnöke csalódottságának adott hangot, hogy Ghislaine Maxwell a hallgatást választotta a testület hétfői ülésén, ugyanakkor megjegyezte, hogy az történt, amire számított.

A politikus sajtótájékoztatón közölte, hogy a következő hetekben az Epstein-ügy képviselőházi vizsgálatának keretében kötelező idézés alapján még öt meghallgatást tartanak.

A testület előtt február 26-án és február 27-én Bill Clinton és Hillary Clinton jelenik meg,

és a beidézett tanúk között van Les Wexner, a Victoria’s Secret divatcég korábbi vezérigazgatója, valamint Jeffrey Epstein egykori könyvelője és ügyvédje.

donald trump

bill clinton

jeffrey epstein

ghislaine maxwell

epstein-botrány

24 ÓRA
