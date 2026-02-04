Magyarics Tamás: az Epstein-ügy egy politikai rögbimeccs

Az Epstein-ügy ismét „felizzott”, miután az amerikai kormány 2026 elején mintegy hárommillió oldalnyi iratot hozott nyilvánosságra. A közzététel után azonban botrány tört ki, mert a dokumentumok hiányos anonimizálása miatt közel 100 áldozat és tanú adatai (például e-mail címek, intim fotók) váltak azonosíthatóvá. Az igazságügyi tárca emiatt több ezer fájlt ideiglenesen eltávolított a honlapjáról, hogy javítsa a kitakarásokat.

Magyarics Tamás szerint most elsősorban a demokraták tartják az ügyet a napirenden, ugyanis Donald Trump neve ismételten felbukkan, de az, hogy Bill Clinton neve ott van, az szinte senkit nem lep meg. Más prominens emberek neve is szerepel Bill Gates-től Elon Muskig.

„Az biztos, hogy a Trump-kormányzat nem kezelte jól ezt a helyzetet. Egyrészt először nem akartak nyilvánosságra hozni iratokat, utána ez mégis megtörtént, de úgy, hogy ki vannak törölve bizonyos nevek, dátumok. Nyilvánosságra kerültek például azok a repülési naplók, amelyek rögzítik, hogy Bill Clinton hányszor repült Epstein birtokára, és honnan. Az érintetteknek meg kellene jelenniük a kongresszusi, képviselőházi bizottság előtt, erről most jogi huzavona zajlik. Ez jelenleg egy politikai rögbimeccs” – fogalmazott a szakértő.

Magyarics Tamás arról is beszélt, hogy az egész ügynek gyakorlatilag eddig két igazi kárvallottja volt, mindkettő brit, az egyik András herceg, akit megfosztottak a rangjától és még a királyi rezidenciából is kiraktak. A másik Peter Mandelson, aki épp a napokban mondott le a munkáspárti tagságáról – ő volt gyakorlatilag a Munkáspárt „esze”, elsősorban a Blair-kormányzat idején. Amerikában jelen pillanatban még nincsen komoly áldozat.

Az átlagos amerikai emberek többségét nem érdekli az Epstein-ügy, „amely inkább bulvártéma, amiből a bulvársajtó és a közösségi média bizonyos köreiben jól élnek, de most már egyre inkább a félidős választás köti le az emberek a figyelmét” – vélekedett a szakértő.

Hozzátette: politikai vita folyik Kaliforniában és Texasban a választói körzetek átrajzolásáról, legutoljára Trump azt vetette föl, hogy egységes választási rendszert vezessenek be, ami alkotmányba ütközik.

„Ilyen ügyek inkább foglalkoztatják az embereket. Az Epstein-ügy a híradóknak, a komolyabb híradásoknak az utolsó egy-két szekciójába szorul” – mondta.

Azt nem lehet tudni, hogy Európában milyen további következményei lehetnek a történteknek, de elég sok nevet letakartak. „Tulajdonképpen az Epstein-ügy arra világít rá, hogy a gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális elit gyakorlatilag sokszor törvényen felül érzi magát, és olyan előnyöket próbál kihasználni, amelyek félig-meddig törvénybe ütköznek, és úgy gondolják, hogy ők ezeket is meg tudják úszni, mint ahogy elképzelhetően megúsztak sok mindent” – összegezte Magyrics Tamás.