2026. március 2. hétfő Lujza
A Richter Érdemérem Díj.
Nyitókép: Bodó Gábor

Vasárnap éjfélig pályázhatnak a szakorvosok erre a rangos díjra

Infostart

A Richter Érdemérem Díj a hazai szakorvosok kiemelkedő szakmai munkáját és elhivatottságát ismeri el.

A negyedik alkalommal meghirdetett Richter Érdemérem Díjra március 8-ig lehet jelentkezni, a díj célja az egészségügy további modernizációját és a betegellátás minőségjavítását segítő innovatív ötletek megvalósításának támogatása – közölte a Richter Gedeon Nyrt.

Kiemelik, hogy a hazai orvostársadalom munkájának elismeréseként 2023-ban hozta létre a Richter Gedeon Nyrt. a Richter Érdemérem szakorvosi kategóriáját. A díjra minden, Magyarországon tevékenységet folytató, aktív praxissal rendelkező szakorvos pályázhat. Kiemelt figyelmet fordít a szakorvosok elismerésére, hiszen munkájuk gyakran a háttérben zajlik, mégis meghatározó hatással van a betegek életminőségére és a teljes ellátórendszer működésére.

Beke Zsuzsanna, a Richter Gedeon Nyrt. Csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztályvezetője hozzátette:

a Richter számára kiemelten fontos, hogy a gondoskodás az egészségügyi ellátórendszer minden szereplője felé megnyilvánuljon.

A Richter Gedeon Nyrt. és szakmai partnere, a Magyar Orvosi Kamara a következő kategóriákban várja a pályaművek beérkezését:

  • az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató szakorvosa
  • az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató szakorvosa
  • az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző szakorvosa

Dr. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke elmondta, hogy a szakorvosok szerepe az egészségügyi ellátórendszer működésében megkerülhetetlen. Ők biztosítják ugyanis azt a magas szintű, speciális szaktudást, amely nélkülözhetetlen a pontos diagnózishoz, a hatékony terápiákhoz és a betegek hosszú távú gondozásához. A páciensek számára biztonságot és bizalmat jelent, ha felkészült, tapasztalt szakorvosokkal találkoznak, akik nemcsak a gyógyításban, de a megelőzésben, a betegutak szakmai irányításában és a társszakmákkal való együttműködésben is kulcsszerepet vállalnak.

A Richter Érdemérem Díj nem csupán egyéni elismerés, hanem fontos társadalmi üzenet is

– tette hozzá az elnök.

A díjazott pályaművek a szakmai elismerésen túl kategóriánként kétmillió forint értékű díjazásban is részesülnek. A pályázatokat a www.richtererdemerem.hu weboldalon található űrlap kitöltésével lehet beküldeni, a benyújtási határidő 2026. március 8. vasárnap éjfél – olvasható a közleményben. Hozzáteszik, a szakorvosi pályázat 2023-as indulása óta összesen 24 szakorvos részesült elismerésben, a kiosztott díjak összértéke elérte a 25,5 millió forintot.

