Királyi kastély helyett jön a Marsh Farm, nehéz helyzetbe került a brit miniszterelnök is

Hatalmas a vihar brit földön az Epstein-ügy miatt, amely újra árnyékot vet a királyi családra, de még a kormányfő is belebukhat.

A király testvére, a volt András herceg, akinek az újabb, kiadott fájlok szerint Jeffrey Epstein külföldről is szállított fiatal nőket, ismét a címlapokra került, miután egy, a közvélemény szerint „bizarr” fotón az látható, ahogy mosolyogva integet a windsori királyi kastély területén autózva – mindössze pár órával azután, hogy az Egyesült Államokban napvilágra hozták az újabb, inkrimináló anyagokat.

A királyi udvar egy forrása úgy fogalmazott a médiának: nehéz elképzelni, hogy ezt megfelelő viselkedésnek gondolhatta. Alig tizenkét órával a windsori autós fotók után költöztető furgonok érkeztek a Royal Lodge-hoz. Az immár Andrew Mountbatten Windsorként emlegetett volt yorki herceg az éjszaka leple alatt elhagyta a rezidenciát. Hivatalosan a királynak nem volt joga kiköltöztetni öccsét, ő azonban mégis távozott. Végleges otthona, a Marsh Farm még nem készült el, így ideiglenesen a norfolki Sandringham-birtok egyik házába költözik.

Udvari körökben egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy kezdik elveszíteni a türelmüket.

A királyi család hivatalos álláspontja változatlan:

együttérzésüket fejezik ki Epstein minden áldozatával. Edward herceg is erre emlékeztetett egy dubaji rendezvényen, hangsúlyozva, hogy „mindig az áldozatokat kell szem előtt tartani”.

A volt herceg eközben állítólag teljesen kizárta életéből a hírmédiát: nem néz híradót, nem olvas újságot, és korábbi tanácsadói sincsenek mellette. A Buckingham-palotával való kommunikáció akadozhat, ugyanakkor nem tiltották meg neki a nyilvános megjelenéseket – például a lovaglást, amely az egyik utolsó megmaradt időtöltése.

A rendőrségi szál sem zárult le: a Thames Valley Police vizsgálja azokat a legutóbbi állításokat, amelyek szerint Epstein egy nőt küldött neki Nagy-Britanniába.

Mindeközben a brit belpolitikára is rávetül is az Epstein-ügy. Angela Rayner – az ingatlanbotrány miatt lemodott volt miniszterelnök-helyettes – most látta alkalmasnak a pillanatot, hogy kést döfjön főnöke, Sir Keir Starmer hátába. Rayner a parlamentben felszólalva nyíltan szembefordult Starmerrel. Azt követelte, hogy a parlament hírszerzési és biztonsági bizottsága felügyelje, mely Epsteinhez köthető dokumentumokat tarthatnak vissza nemzetbiztonsági okokból.

Rayner jelezte: kész a konzervatívokkal szavazni, ha kell, ami komoly politikai fenyegetést jelentett a miniszterelnök számára.

A Downing Street ezek után engedett a nyomásnak.

Közben munkáspárti képviselők már a kormányfő kabinetfőnökének menesztését követelik, mivel ő kardoskodott Peter Mandelson washingtoni nagyköveti kinevezése mellett. Mandelson Epsteinnel fenntartott barátsága – illetve, hogy Starmer és környezete tudott róla – az, ami megkérdőjelezte a miniszterelnök korábban hirdetett etikus elveit és ítélőképességét.