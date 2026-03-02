ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 2. hétfő
DOHA, QATAR - FEBRUARY 28: The skyline of Doha on February 28, 2026 in Doha, Qatar. Qatar was among the countries targeted by Iran as it launched a wave of missiles against U.S. allies in the wider region after a joint U.S.-Israeli attack on multiple locations across Iran this morning. The U.S. maintains a significant military presence at Al Udeid Air Base in Qatar. (Photo by Yousef Masoud/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images

„Rakétatámadás előtt jön a vészjelzés a telefonunkra” – egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Harminchárom magyart egy katari repülőgépről szállítottak le a közel-keleti háború kitörése miatt, és mindannyian a rakétatámadásokkal sújtott ország fővárosában, Dohában ragadtak. Nem tudni, mikor jöhetnek haza, állítólag szombatig is eltart a légtérzár. Az InfoRádió a csoport egyik vezetőjét, Veres Nórát, a Haris Travel Club utazásszervezőjét kérte tájékoztatásra.

Szingapúr, Thaiföld, Malajzia; egy nagy körutazásról tartott hazafelé egy magyar csoport, amikor a Qatar Airways légitársasággal utazva azzal szembesült, hogy a budapesti hazaút meghiúsul a 31 turistának, idegenvezetőjüknek, és Veres Nórának, aki a Haris Travel Club utazásszervezőjeként rekedt a többiekkel Dohában, Katar fővárosában.

Mint elmondta, Katarban már fölszálltak a Budapestre tartó gépre, ami el is indult a kifutópálya felé, amikor kapták az információt a kapitánytól, hogy nincs felszállási engedély.

„Akkor még senki nem tudta, hogy miről lehet szó, forgalmi okokra gyanakodtunk, aztán jött a hosszas várakozás magában a repülőgépben, ami visszaparkolt a helyére, és körülbelül két óra elteltével kiszállítottak mindenkit, de addigra már az internetről, különböző hírportálokról tájékozódtunk, hogy nyilvánvalóan a háború kitörése miatt nem engednek minket felszállni” – vázolta maradásuk történetét az InfoRádió megkeresésére Veres Nóra.

A csoportot csoportként kezelik a helyiek a továbbiakban is, a légitársaság szállást is biztosított számukra egy központi helyen lévő szállodában, ahová busszal szállították őket, teljes ellátást is kaptak, minden ingyen van egy olyan helyzetben, ahol azért

arra az alapvető kérdésre, hogy mikor jöhetnek haza, még nincs válasz; „ellenkező értesítésig” így marad minden, ahogy most van. Nap nap után reggel 9 órára ígérnek tájékoztatást a légtérzárról,

eddig már kétszer kapták azt az információt, hogy várniuk kell.

Elmondása szerint az utasok nagyon jól viselik a helyzetet a körülményekhez képest, nincs pánikhangulat, mindenki próbálja humorral oldani a helyzet komolyságát, és az is segít, hogy „jó helyet” sikerült kapniuk, van bevásárlóközpont, hozzáférnek gyógyszerekhez, ruhához,

a feladott csomagjaik ugyanis a reptéren maradtak,

és ez is így marad, mivel a reptér veszélyesnek van nyilvánítva azok után, hogy a dubaji repteret már támadás is érte; mindenkinél annyi saját használatú dolog van, ami a kézipoggyászában volt.

Az országban a hivatali dolgozóknak home office-t rendelt el az állam, de

kijárási tilalom nincsen, csak a telefonokra érkeznek mindenféle veszélyjelzések, általában a rakétatámadások előtt közvetlenül.

Ezek azt tartalmazzák, hogy azonnal vonuljanak fedezékbe, ahonnan csak a legszükségesebb esetben mozdulhatnak. Hallják, látják is a robbanásokat.

De mi számít biztonságos helynek? Veres Nóra szerint minden olyan hely az, ami zárt, a szállodák, a bevásárlóközpontok is azok. Abban nem biztos, hogy óvóhelyek volnának ott, ha lennének, akkor sem biztos, hogy a turisták orrára kötnék, a protokoll szerint ott kell maradniuk, ahol elszállásolták őket.

Nem tiltják a városnézést, de „ez a helyzet most nem olyan”, fogalmazott.

A vasárnap este egyébként nyugodt volt, nem kaptak veszélyjelzést és robbanások sem voltak, reggel 9-kor azonban már igen.

Veres Nóra szerint napok, hetek kérdése is lehet, míg hazatérhetnek, nem hivatalos információk szerint Dubajban például március 7. előtt nem is terveznek légtérnyitást, bár a helyzet változhat óráról órára is, még ha nem is utal rá konkrét jel.

KAPCSOLÓDÓ HANG

utazás

doha

irán

veres nóra

haris travel club

„Rakétatámadás előtt jön a vészjelzés a telefonunkra" – egy nagy magyar turistacsoport Katar fővárosában rekedt
Harminchárom magyart egy katari repülőgépről szállítottak le a közel-keleti háború kitörése miatt, és mindannyian a rakétatámadásokkal sújtott ország fővárosában, Dohában ragadtak. Nem tudni, mikor jöhetnek haza, állítólag szombatig is eltart a légtérzár. Az InfoRádió a csoport egyik vezetőjét, Veres Nórát, a Haris Travel Club utazásszervezőjét kérte tájékoztatásra.
 

