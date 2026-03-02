Major Veronika Európa-bajnok – „Életem egyik legnehezebb versenye volt”

Major Veronika élete egyik legnehezebb versenye volt a sportlövő-Eb Jerevánban, de nagyon büszke magára, hogy az alapverseny utolsó két sorozatát jól tudta teljesíteni, illetve a döntőben is kiválóan lőtt.

„Habár voltak hullámzó részei, de stabilan tudtam lőni a jó lövéseket, és külön örülök annak, hogy tízessel fejeztem be, nekem ez nagyon fontos volt. Az utolsó sorozatomban 7 belső tízest lőttem a 8 tízesből. Úgyhogy arra külön büszke vagyok. Azt érzem, hogy nagyon jól csináltam, és bízom benne, hogy az edzőm is ebben megerősít” – értékelte teljesítményét az InfoRádióban Major Veronika.

Próbált arra összpontosítani, hogy amit csinál, az jó legyen, és inkább magával küzdött, mint mindenki mással.

„Ezt a meccset mondhatjuk, hogy én nyertem magammal szemben is. Légpisztolyban juniorként voltam Európa-bajnok, illetve volt egy Eb-bronzérmem még néhány évvel ezelőttről” – idézte fel.

Ez a második felnőtt Európa-bajnoki címe, az első futócélban történt 2019-ben, nagyon örül annak, hogy a sok év munkája most itt is kicsúcsosodott, úgy ment oda, hogy Európa-bajnok lesz.