2026. március 2. hétfő
Major Veronika Európa-bajnok – „Életem egyik legnehezebb versenye volt”

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Major Veronika egyéniben légpisztolyban, valamint a hagyományos csapatversenyben Fábián Sára Ráhellel és Jákó Miriammal aranyérmet nyert az örményországi Jerevánban zajló 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságon. A 25 méteren olimpiai bronzérmes Major Veronika az InfoRádióban azt mondta, hogy élete egyik legnehezebb versenye volt a mostani, és a nagy küzdeni tudásának köszönheti, hogy egyéniben élete első Európa-bajnoki címét nyerte ebben a versenyszámban.

Major Veronika élete egyik legnehezebb versenye volt a sportlövő-Eb Jerevánban, de nagyon büszke magára, hogy az alapverseny utolsó két sorozatát jól tudta teljesíteni, illetve a döntőben is kiválóan lőtt.

„Habár voltak hullámzó részei, de stabilan tudtam lőni a jó lövéseket, és külön örülök annak, hogy tízessel fejeztem be, nekem ez nagyon fontos volt. Az utolsó sorozatomban 7 belső tízest lőttem a 8 tízesből. Úgyhogy arra külön büszke vagyok. Azt érzem, hogy nagyon jól csináltam, és bízom benne, hogy az edzőm is ebben megerősít” – értékelte teljesítményét az InfoRádióban Major Veronika.

Próbált arra összpontosítani, hogy amit csinál, az jó legyen, és inkább magával küzdött, mint mindenki mással.

„Ezt a meccset mondhatjuk, hogy én nyertem magammal szemben is. Légpisztolyban juniorként voltam Európa-bajnok, illetve volt egy Eb-bronzérmem még néhány évvel ezelőttről” – idézte fel.

Ez a második felnőtt Európa-bajnoki címe, az első futócélban történt 2019-ben, nagyon örül annak, hogy a sok év munkája most itt is kicsúcsosodott, úgy ment oda, hogy Európa-bajnok lesz.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kis-Benedek József: lángba borulhat az egész Közel-Kelet az iráni háború miatt
Ha Irán túl hevesen támadja az amerikai erőket és az arab országokat a Közel-Keleten, az egész régió lángba borulhat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, aki szerint Irán az Öböl-menti országok elleni dróntámadásokkal és a Hormuzi-szoros lezárásával, a kőolajkereskedelem akadályozásával is feldühítette szomszédait.
 

Szakértő: látóhatárra került a 150 dolláros hordónkénti olajár

Kínai áldozat Teheránban, üzent Peking

Európai országot is ért iráni csapás

Amerikai harci gépek zuhantak le Kuvaitban – videó

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – írta Orbán VIktor miniszterelnök hétfő délelőtt egy videó kíséretében, amely a Facebookon látott napvilágot.
 

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

Fico: Zelenszkij elutasítja az ellenőrző csoport kiküldését a Barátság kőolajvezetékhez

Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Belépett a háborúba Irán szövetségese, atomlétesítményt ért támadás, európai ország területét lőtte Teherán - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Éjjel támadást indított Izrael ellen a libanoni Hezbollah, az izraeli haderő elsöprő ellencsapással válaszolt, Bejrútot is lebombázták - Jeruzsálem most szárazföldi inváziót mérlegel. Reggel Ali Laridzsáni iráni vezető bejelentette: Teherán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal. Az USA veszteségeket szenvedett a háborúban: három amerikai katona meghalt, ma reggel lezuhant több amerikai vadászgép Kuvait területén. Közben Izrael és az öbölmenti olajállamok nagyvárosai intenzív támadás alatt állnak, a szövetségesek pedig Teherán térségét bombázzák. Irán megtámadta az EU-tagállam Cipruson található brit katonai bázist is, immáron 13 ország területére terjednek ki a harcok. Teherán a nap folyamán bejelentette: az ellenséges légierő lebombázta a natanzi atomkomplexumot. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

Hatalmas haderőt mozgósítottak: bármelyik pillanatban szárazföldi támadást indíthat Izrael

Szárazföldi hadműveletet indíthat Izrael Libanon ellen, válaszul a Hezbollah Irán által támogatott éjszakai támadására.

New Iranian strikes reported across region, including in Saudi Arabia, as US planes crash in Kuwait

Meanwhile in Lebanon, Israeli strikes have killed at least 31 people, the health ministry says. Israel says it was responding to drone and rocket attacks from Hezbollah.

2026. március 2. 10:01
2026. március 2. 08:47
×