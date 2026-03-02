Válaszolt a szakértő, hogy mibe érdemes most fektetni egy nagyobb örökséget vagy megtakarítást

Egy 20-30 milliós befektetési portfólióban magyar és külföldi államkötvényeknek, némi részvénynek és arany ETF-nek is van most helye – fejtette ki a money.hu-nak Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője, több évtizedes tapasztalattal rendelkező pénzügyi szakember.

Szerinte az egyik legjobb lehetőségnek a lakossági állampapírok közül jelenleg a FixMÁP, vagyis a Fix Magyar Állampapír tűnik. Ez – ahogy a neve is utal rá – egy fix kamatozású értékpapír, ami annyit jelent, hogy megvásárlásától egészen a lejáratig változatlan éves kamatot fog fizetni, függetlenül attól, hogy ezen idő alatt az alapkamat vagy egyéb piaci kamatok hogyan változnak. Közel másfél év után

megindult a jegybanki kamatcsökkentés, emiatt a szakember szerint hosszabb távon a fix kamatozású kötvények jelenthetnek jobb befektetést, szemben a változó kamatozásúakkal, melyek így vagy úgy, de általában lekövetik a kamatkörnyezet csökkenését.

Az egyetlen hátránya a konstrukciónak, hogy jelenleg csak 5 éves lejárattal vásárolható, uyanakkor szó sincs arról, hogy ha a befektető előbb szeretne a pénzéhez jutni, akkor a kamatokat is elbukná: a magyar állam vállalja a 99 százalékon történő visszaváltást, vagyis 1 százalék veszteséggel bármikor visszakaphatja a befektető a tőkéjét, miközben az eltelt időre vonatkozó kamatot is kifizetik. A kamatfizetés ráadásul negyedéves gyakorisággal történik, vagyis a befektető háromhavonta megkapja az éves kamat egynegyed részét.

A befektetési szakember a 2041/A államkötvényre is felhívja a figyelmet, aminek a lejárata távolinak tűnhet, de ez esetben nem a lejáratig történő megtartással lehet sikeres befektetést elérni. A jelenleg 6,3 százalékos hozamot biztosító 15 éves államkötvény lehetőségét éppen az adná, hogy amennyiben a piaci kamatok csökkenni kezdenek, akkor ennek a hozama is tovább csökken, vagyis a kötvény árfolyama emelkedik, és időarányosan a befektető akár lényegesen nagyobb hozamot is elérhet a 6,3 százaléknál, ha egy nagyobb kamatcsökkenési hullám után eladja az eszközt (egy egyszázalékos hozamcsökkenés egy 10 éves értékpapír esetén 10 százalékos árfolyam-emelkedést jelent).

A kamatok emelkedése nemcsak magyar jelenség, hanem világszerte megfigyelhető, hogy a 2020-as évek elejéhez képest alapvetőn magasabb kamatszinteken stabilizálódtak a jegybanki alapkamatok. Ez pedig a hozamszinteket is jelentősen megemelte. Amíg ugyanis 2021-ben rendszerint előfordult, hogy egy ötéves német államkötvény hozama negatív tartományban volt, addig most egy ilyen eszköz közel 2,5 százalékos hozammal vásárolható meg. Még nagyobb volt az emelkedés az amerikai államkötvények esetén, hiszen itt a hírekbe is gyakran bekerülő 10 éves kötvény hozama több esetben is átlépte már a 4 százalékot. A megfelelő szolgáltatóval leszerződve egy magyar befektető is könnyen elérheti a nemzetközi kötvénypiacot.

Változatlanul fennáll egyfajta bizonytalanság egyrészt azzal kapcsolatban, hogy a geopolitikai kockázatok előbb-utóbb megjelennek-e ténylegesen a részvénypiaci árazásban, másrészt amiatt, hogy a lassan egy éve töretlenül emelkedő árfolyamokban érkezhet-e egy nagyobb korrekció, és ha igen, ez mekkora visszaesést jelent majd az árakban. Mindezek figyelembevételével az Equilor szakértője a részvénykitettséget jelenleg alacsonyan tartaná, és esetleg abban az esetben vásárolna nagyobb részvényportfóliót, ha valóban bekövetkezne még egy 20-25 százalékos visszaesés a piacon. A kis részarányt, amit esetleg részvényekbe érdemes fektetni, két szektor között lehetne megosztani, ez pedig a hagyományos energiaszektor és a bankszektor.

Ilyen összegű befektetéseknél a szakember szerint már érdemes a kockázatosabb eszközök között is körülnézni, de csak a megfelelő pénzügyi ismeretek, anyagi lehetőségek és kockázatvállaló hajlandóság esetén. Az ilyen típusú termékek közül elsőként egy örök slágert érdemes elővenni szerinte, ez pedig az arany. A tavalyi év egyik legjobb befektetési terméke volt, miután közel 50 százalékkal emelkedett az árfolyama. Ugyanakkor idén már olyan túlárazottság alakult ki az aranynál, aminek az eredménye egy 20 százalékos korrekció lett. Az ezt követő megnyugvás viszont újra előtérbe helyezheti a nemesfém gyakran emlegetett előnyeit, úgy mint értékállóság, geopolitikai krízisekben menekülőeszköz szerep és a tovább növekvő jegybanki vásárlások tartalék céljából.

Az Equilor szakértője a 20-30 milliós összeg legnagyobb részét, összesen 60 százalékát hazai értékpapírokba fektetné: a biztonságot a Fix Magyar Állampapír 40 százalékos súlya adja, amit 20 százaléknyi 2041/A államkötvénnyel egészítene ki. A külföldi kitettséget egyaránt 10-10 százalékban képviselnék a rövid lejáratú német diszkont kincstárjegyek (BUBILL) és a tízéves amerikai államkötvények. A portfólió növekedési potenciálját és infláció elleni védelmét a részvénypiac és a nemesfémek adnák: a szakértő 10 százalékot szánna az energia- és bankszektor részvényeinek, a fennmaradó 10 százalékot pedig aranyba fektető ETF-ekbe (tőzsdén kereskedett alapokba) helyezné el. A portfólió összetétele természetesen a személyes preferenciáknak megfelelően egyénenként eltérő lehet.