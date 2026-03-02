ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.18
usd:
324.35
bux:
126042.58
2026. március 2. hétfő Lujza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megbilincselt gyanúsított, rendőrségi fotó.
Nyitókép: Police.hu

Rendőri vezetők ellen emeltek vádat, a helyzet súlyos

Infostart / MTI

Üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának minősített esete és más bűncselekmények miatt tizenhat ember ellen emelt vádat a Győri Törvényszéken a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség, ezt közölte a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn.

A vádirat szerint egy vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetői a cégcsoport sikeres és eredményes működése érdekében szervezetten, korrupciós kapcsolatrendszert alakítottak ki két rendőri vezetővel.

A cégvezetők több mint egy évtizeden keresztül vagyoni és személyes jellegű előnyöket biztosítottak egy volt városi rendőrkapitánynak és egy korábbi rendőrfőkapitány-helyettesnek.

A rendőri vezetők mindezekért cserébe

  • a hivatali helyzetükkel visszaélve beavatkoztak büntetőügyekbe,
  • biztosították szabálysértési és büntetőeljárási ügyek iratainak jogosulatlan megismerését, valamint
  • befolyást gyakoroltak hivatalos személyekre és gazdasági társaságokra a vagyonvédelmi cégcsoport érdekében.

Vádiratában a nyomozó ügyészség a volt rendőri vezetőkkel és a vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetőivel szemben letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Ezen felül a volt rendőrkapitány több tízmillió forintos, míg a volt rendőrfőkapitány-helyettes több százezer forintos vagyonelkobzásra is számíthat, amelyek végrehajtását az ügyészség különböző vagyonelemek korábbi zár alá vételével biztosította.

A vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás cégcsoportjához tartozó – korrupciós bűncselekményekkel érintett – gazdasági társaságok esetében a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény rendelkezései alapján pénzbírság kiszabására tett indítványt az ügyészség – áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Rendőri vezetők ellen emeltek vádat, a helyzet súlyos

rendőr

korrupció

hivatali visszaélés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója

Kis-Benedek József Iránról: egy rendszerváltás nagyon bonyolult és nehéz ügy, de most talán több a támogatója
Az iráni társadalom jelentős része most támogatja a változásokat az ország élén, részben a rezsim korábbi brutalitása miatt – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, aki szerint az amerikaiaknak biztosan vannak forgatókönyveik a rendszerváltásra, ami nagyon nehéz dolog – mint azt Irak vagy akár Magyarország esetében is láthattuk. És Irán jóval nagyobb ország, sokkal több feszültséggel és összetettebb problémákkal.
 

Kis-Benedek József: lángba borulhat az egész Közel-Kelet az iráni háború miatt

Irán – Mentési tervet ismertetett a kormány, Gera Dániel is jöhet, ha akar

Kínai áldozat Teheránban, üzent Peking

Európai országot is ért iráni csapás

Amerikai harci gépek zuhantak le Kuvaitban – videó

Iráni háború, 3. nap – percről percre

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – írta Orbán VIktor miniszterelnök hétfő délelőtt egy videó kíséretében, amely a Facebookon látott napvilágot.
 

Orbán Viktor: letörjük Zelenszkij olajblokádját!

Fico: Zelenszkij elutasítja az ellenőrző csoport kiküldését a Barátság kőolajvezetékhez

VIDEÓ
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új éttermet nyit az amerikai burgeróriás egy zéró kibocsátású épületben

Új éttermet nyit az amerikai burgeróriás egy zéró kibocsátású épületben

Csepelen, az Indotek Group tulajdonában lévő Csepel Plaza-hoz tartozó területen nyitotta meg újabb éttermét a Burger King. Az étterem a burgerlánc „Pavilion” fenntartható dizájnkoncepciója alapján készült, a 115 négyzetméteres vendégtérben 70 beltéri ülőhely és egy 56 férőhelyes terasz található.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes részletek derültek ki: így hálózta be a rendőri csúcsvezetőket egy magyar cégcsoport

Döbbenetes részletek derültek ki: így hálózta be a rendőri csúcsvezetőket egy magyar cégcsoport

Az ügy középpontjában egy vagyonvédelmi cég vezetői állnak, akik éveken át vesztegettek meg két magas rangú rendőrtisztet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian strikes reported on Qatar and Saudi energy sites as Israel attacks Tehran

Iranian strikes reported on Qatar and Saudi energy sites as Israel attacks Tehran

Meanwhile in Cyprus, two drones were intercepted near a UK military base - a day after an Iranian drone attack on the site.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 2. 10:48
Késelés egy szegedi építkezésen
2026. február 28. 17:40
Ez lett a vége a 17 milliós „banki” lehúzásnak
×
×