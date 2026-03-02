Rendőri vezetők ellen emeltek vádat, a helyzet súlyos

A vádirat szerint egy vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetői a cégcsoport sikeres és eredményes működése érdekében szervezetten, korrupciós kapcsolatrendszert alakítottak ki két rendőri vezetővel.

A cégvezetők több mint egy évtizeden keresztül vagyoni és személyes jellegű előnyöket biztosítottak egy volt városi rendőrkapitánynak és egy korábbi rendőrfőkapitány-helyettesnek.

A rendőri vezetők mindezekért cserébe

a hivatali helyzetükkel visszaélve beavatkoztak büntetőügyekbe,

biztosították szabálysértési és büntetőeljárási ügyek iratainak jogosulatlan megismerését, valamint

befolyást gyakoroltak hivatalos személyekre és gazdasági társaságokra a vagyonvédelmi cégcsoport érdekében.

Vádiratában a nyomozó ügyészség a volt rendőri vezetőkkel és a vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás felső vezetőivel szemben letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Ezen felül a volt rendőrkapitány több tízmillió forintos, míg a volt rendőrfőkapitány-helyettes több százezer forintos vagyonelkobzásra is számíthat, amelyek végrehajtását az ügyészség különböző vagyonelemek korábbi zár alá vételével biztosította.

A vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozás cégcsoportjához tartozó – korrupciós bűncselekményekkel érintett – gazdasági társaságok esetében a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény rendelkezései alapján pénzbírság kiszabására tett indítványt az ügyészség – áll a közleményben.