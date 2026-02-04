ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 4. szerda
A volt yorki hercegné többször is feleségül ajánlhatta magát Jeffrey Epsteinnek

Sarah Ferguson közeli viszonyt ápolt a néhai szexuális ragadozó üzletemberrel, még poligám házassági ajánlatot is tett neki. A férfi börtönből való szabadulása után pedig lányaival együtt látogatta meg.

Kedden derült ki, hogy Sarah Ferguson egy e-mailt küldött Jeffrey Epsteinnek, miután őt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt már elítélték. A levélben egy „szingli” nőről írt, akinek „nagyszerű teste” van, és akit a figyelmébe ajánlott – írja a Daily Mail híradása nyomán az Index.

Az egykori yorki hercegné személyes e-mailben ajánlotta magát teleségként a szexuális bűnözőnek. Ekkorra már elvált András – mostanra már csak volt – yorki hercegtől. Ajánlatában azt is felvetette, hogy az említett nőismerősét vegyék fel alkalmazottnak.

Sarah Ferguson rajongott Jeffrey Epsteinért, aki rendezte a volt hercegné több adósságát is. Ferguson „legendának” nevezte az üzletembert, illetve úgy is méltatta, mint „a testvér, akire mindig is vágyott”. Más levelekben a lánya, Eugenie szexuális életét taglalta a bűnözőnek, és beszélt arról a találkozóról is, amelyre tinédzserkorukban elvitte gyermekeit ebédelni vele, mindössze két nappal annak börtönből való szabadulása után. A két hercegnő ekkor 19 és 20 éves volt.

Beatrice és Eugenie hercegnőkhöz közel álló forrás szerint most már egyértelmű, hogy Károly király és Vilmos herceg tudták, hogy további botrányok várnak a hercegnők szüleire. Amikor Andrást és Sarah-t kilakoltatták a Royal Lodge-ból, egyesek szerint ez túl szigorú intézkedés volt, azonban a ma már ismert tények fényében ez a szankció egyáltalán nem tűnik túlzónak – írja a lap.

A Daily Mail nyilvánosságra hozta Sarah Fergusonnak azt a Jeffrey Epsteinnek küldött levelét is, melyben arról írt, hogy a királyi család cserben hagyta, és egy sor személyes botrány miatt – mivel lefejeztetni már nem tudják – teljesen hiteltelenné fogják tenni az Egyesült Királyságban.

Sarah Ferguson levelet írt a pedofil pénzembernek néhány héttel azután is, hogy egy bulvárlap „csapdájába esett”, és így kiderült, hogy 500 ezer dollárt (körülbelül 161 millió forintot) fogadott el azért cserébe, hogy hozzáférést biztosítson Andrew Mountbatten-Windsorhoz, az akkori brit kereskedelmi követhez.

A volt yorki hercegné azzal is vádolta Epsteint, hogy 2011-ben elhagyta őt. Úgy fogalmazott, hogy most már „kristálytisztán” látja, hogy Epstein csak azért volt a barátja, hogy közel kerülhessen volt férjéhez, a korábbi András herceghez. Erről szóló levelében arról írt, hogy nagyon mélyen megbántódott, elárulva érezte magát.

A korábban nyilvánosságra hozott e-mailekből kiderült, hogy a volt hercegné 2011. április 26-án Jeffrey Epsteint „legfőbb barátjának” nevezte. Ez alig néhány héttel azután történt, hogy a riportereknek azt mondta, soha többé nem akarja, hogy bármi köze legyen a szexuális bűnözőhöz.

