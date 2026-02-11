Megkereste az angol vádhatóságot a rendőrség András volt herceg ügyében

A windsori királyi rezidencia – András egykori lakhelye – szerinti területileg illetékes angliai rendőrség, a Thames Valley Police főparancsnok-helyettese, Oliver Wright szerda esti nyilatkozatában úgy fogalmazott: a kapitányság jelenleg „elemzi” azokat az információkat, amelyek közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanúját vetik fel, közvetlen összefüggésben az amerikai igazságügy-minisztérium által újonnan nyilvánosságra hozott Epstein-aktákkal.

Wright közölte: az akták elemzésének keretében a rendőrség felvette a kapcsolatot a CPS különleges ügyekre szakosodott ügyészeivel annak meghatározása végett, hogy felmerülhet-e bűncselekmény gyanúja és indokolt-e teljes körű bűnügyi vizsgálat elindítása.

Szerdán a vádhatóság igazgatója, Stephen Parkinson is azt közölte a brit médiával, hogy a Crown Prosecution Service és a Thames Valley Police „szoros kapcsolatban áll” egymással ebben az ügyben, jóllehet a CPS-t egyelőre nem kérték fel hivatalos állásfoglalás kialakítására.

Parkinson szerint az angol-walesi főügyészség a Scotland Yarddal, vagyis a londoni rendőrséggel is kapcsolatban van ebben az ügyben.

Ezeknek a fejleményeknek a közvetlen előzményeként Andrásról kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel, aki fiatal nők – nem egyszer gyerekkorú lányok – sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után, 2019-ben New York-i börtöncellájában meghalt.

A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló – aki tavaly öngyilkosságot követett el – az incidens idején még kiskorú volt.

Ezt az ügyet négy éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az Epstein-ügyről az utóbbi napokban Amerikában nyilvánosságra hozott újabb aktákból kiderült, hogy András bizalmas információkat is átadott a néhai amerikai mágnásnak a brit kormány külföldi fejlesztési terveiről.

András 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot, és az újonnan előkerült Epstein-akták szerint 2010-ben és 2011-ben több elektronikus levélben tájékoztatta Epsteint London külföldi kormányzati fejlesztési terveiről, köztük az afganisztáni újjáépítésben tervezett brit beruházásokról.

A BBC brit közszolgálati médiatársaság szerdán közölte: az új Epstein-akták között talált olyan üzenetváltást is, amelyben András információkat szolgáltatott ki a volt amerikai pénzembernek az afganisztáni arany- és urániumbányászatban kínálkozó „jelentős kereskedelmi értékű” befektetési lehetőségekről.

A BBC által látott email-üzenetek tanúsága szerint András megosztotta Epsteinnel a brit kormány kereskedelmi képviselőjeként Szingapúrban, Hongkongban és Vietnámban folytatott tárgyalásainak hivatalos összefoglalóit is.

Az udvar III. Károly király kezdeményezésére nemrégiben példátlan módon megvonta Andrástól – a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekétől – a brit királyi családban betöltött pozícióját, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, köztük a yorki hercegi címet is, így a volt herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.

Az amerikai képviselőház a demokrata képviselők kezdeményezésére tavaly novemberben levélben szólította fel a korábbi herceget arra, hogy meghallgatás céljából jelenjen meg a ház igen befolyásos vizsgálóbizottsága előtt és számoljon be Epsteinnel fenntartott kapcsolatairól.

A testület november 20-ig várta András válaszát a megkeresésre, a brit uralkodó 66 éves öccse azonban nem reagált a képviselőházi felszólításra.

Keir Starmer brit miniszterelnök ugyanakkor az újabb terhelő adatok nyilvánosságra kerülése után felszólította a korábbi herceget, hogy tegyen eleget a washingtoni képviselőház kérésének és jelenjen meg a bizottság előtt.