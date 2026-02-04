ARÉNA - PODCASTOK
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 26: British Prime Minister Keir Starmer (R) talks with Britains ambassador to the United States Peter Mandelson during a welcome reception at the ambassadors residence on February 26, 2025 in Washington, DC. British Prime Minister Keir Starmer is on his first visit to Washington since US President Donald Trump returned to the White House. Starmers trip comes shortly after he announced an increase in UK defence spending, ostensibly as a signal to Trump that the UK is prepared to bolster Europes security, and as he aims to broker a fair peace deal for Ukraine amid Trumps warming relations with Russia. (Photo by Carl Court/Getty Images)
Nyitókép: Carl Court/Getty Images

Az Epstein-ügy miatt érhet véget a „Sötétség hercegének” politikai pályafutása

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Epstein-botrány nagy hullámokat vet Nagy-Britanniában, ahol a kormányzó Munkáspárt hírnevére is árnyékot vet az ügy. A rendőrség kedden nyomozást indított Peter Mandelson volt miniszter és washingtoni nagykövet ellen, ama hírek nyomán, hogy kormányadatokat szivárogtatott Jeffrey Epsteinnek.

Peter Mandelson – Lord Mandelson – a Tony Blair-éra meghatározó alakja és a brit politika kevés megmaradt nagyformátumú politikusának egyike volt, egészen idáig.

Jeffrey Epsteinnel való szoros barátsága miatt az elmúlt hónapokban már magyarázkodnia kellett arról, mit tudott vagy nem tudott a pedofília miatt elítélt pénzember bűntetteiről. Azt hitte, lezárta az ügyet azzal, hogy eltávolították washingtoni nagyköveti posztjáról, miután bocsánatot kért, amiért fenntartotta a viszonyt az első börtönbüntetése után szabadult és kiskorú lányokat futtató Epsteinnel.

A múlt héten kiadott több millió további Epstein-fájl azonban egy még súlyosabb, shakespeare-i drámákat idéző bukást vetít elő. A brit rendőrség kedden nyomozást indított Lord Mandelson ellen, ama gyanú miatt, hogy bizalmas kormányinformációkat osztott meg.

Az új fájlok közt napvilágra került levelezésből kiderült, hogy Jeffrey Epstein üzeneteket kapott tőle a brit kormánynak a 2009-es globális pénzügyi válságra adott válaszairól.

Az akkor a de facto brit miniszterelnökhelyettesi rangban lévő Mandelson azt is megosztotta vele, hogy az Európai Unió többmilliárd eurós csomagot készített elő az euró megmentésére.

Azt követően, hogy két ellenzéki párt feljelentette Mandelsont, a brit kormányhivatal információkat szolgáltatott a rendőrségnek arról, hogyan kezelt bizalmas információkat az egykori Brown-kormány üzleti ügyekért felelős minisztere.

Maga Gordon Brown volt kormányfő is írt a rendőrségnek Epstein és Mandelson kapcsolatáról és megjegyezte: megbocsájthatatlan és hazafiatlan cselekedet volt a szivárogtatás, miközben a kormány azon dolgozott, hogy enyhítse az emberek megélhetését sújtó pénzügyi válság hatásait.

A megindult rendőrségi nyomozás során magát Gordon Brownt és az úgynevezett New Labour-korszak több vezető személyiségét kihallgathatják.

Az ügy alááshatja Keir Starmer miniszterelnök hatalmát is, mivel ő annak tudatában nevezte ki a veterán politikust washingtoni nagykövetnek, hogy tudott Epsteinnel fenntartott barátságáról, bár annak részleteiről állítása szerint nem.

Peter Mandelson még az amerikai kormánynál is lobbizott Jeffrey Epstein és a JP Morgan bank érdekében a banki szabályozás lazításáért.

A botrány nyomán Mandelson a héten feladta tagságát a Munkáspártban és kedden lemondott a Lordok Házában meglévő mandátumáról. A sajátos szabályok szerint azonban főrendi címét megtarthatja, hacsak jogszabály útján meg nem fosztják tőle. Ilyen radikális lépésre pedig az első világháború óta nem volt példa Nagy-Britanniában. Ha pedig vádat emelnek ellene és elítélik a közhivatallal való visszaélés ügyében, akkor a machinációi miatt a „Sötétség hercegének” is nevezett, 72 éves Mandelson akár életfogytiglani büntetést is kaphat.

Az Epstein-ügy miatt érhet véget a „Sötétség hercegének" politikai pályafutása

