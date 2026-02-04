Az Epstein-ügy miatt érhet véget a „Sötétség hercegének” politikai pályafutása

Peter Mandelson – Lord Mandelson – a Tony Blair-éra meghatározó alakja és a brit politika kevés megmaradt nagyformátumú politikusának egyike volt, egészen idáig.

Jeffrey Epsteinnel való szoros barátsága miatt az elmúlt hónapokban már magyarázkodnia kellett arról, mit tudott vagy nem tudott a pedofília miatt elítélt pénzember bűntetteiről. Azt hitte, lezárta az ügyet azzal, hogy eltávolították washingtoni nagyköveti posztjáról, miután bocsánatot kért, amiért fenntartotta a viszonyt az első börtönbüntetése után szabadult és kiskorú lányokat futtató Epsteinnel.

A múlt héten kiadott több millió további Epstein-fájl azonban egy még súlyosabb, shakespeare-i drámákat idéző bukást vetít elő. A brit rendőrség kedden nyomozást indított Lord Mandelson ellen, ama gyanú miatt, hogy bizalmas kormányinformációkat osztott meg.

Az új fájlok közt napvilágra került levelezésből kiderült, hogy Jeffrey Epstein üzeneteket kapott tőle a brit kormánynak a 2009-es globális pénzügyi válságra adott válaszairól.

Az akkor a de facto brit miniszterelnökhelyettesi rangban lévő Mandelson azt is megosztotta vele, hogy az Európai Unió többmilliárd eurós csomagot készített elő az euró megmentésére.

Azt követően, hogy két ellenzéki párt feljelentette Mandelsont, a brit kormányhivatal információkat szolgáltatott a rendőrségnek arról, hogyan kezelt bizalmas információkat az egykori Brown-kormány üzleti ügyekért felelős minisztere.

Maga Gordon Brown volt kormányfő is írt a rendőrségnek Epstein és Mandelson kapcsolatáról és megjegyezte: megbocsájthatatlan és hazafiatlan cselekedet volt a szivárogtatás, miközben a kormány azon dolgozott, hogy enyhítse az emberek megélhetését sújtó pénzügyi válság hatásait.

A megindult rendőrségi nyomozás során magát Gordon Brownt és az úgynevezett New Labour-korszak több vezető személyiségét kihallgathatják.

Az ügy alááshatja Keir Starmer miniszterelnök hatalmát is, mivel ő annak tudatában nevezte ki a veterán politikust washingtoni nagykövetnek, hogy tudott Epsteinnel fenntartott barátságáról, bár annak részleteiről állítása szerint nem.

Peter Mandelson még az amerikai kormánynál is lobbizott Jeffrey Epstein és a JP Morgan bank érdekében a banki szabályozás lazításáért.

A botrány nyomán Mandelson a héten feladta tagságát a Munkáspártban és kedden lemondott a Lordok Házában meglévő mandátumáról. A sajátos szabályok szerint azonban főrendi címét megtarthatja, hacsak jogszabály útján meg nem fosztják tőle. Ilyen radikális lépésre pedig az első világháború óta nem volt példa Nagy-Britanniában. Ha pedig vádat emelnek ellene és elítélik a közhivatallal való visszaélés ügyében, akkor a machinációi miatt a „Sötétség hercegének” is nevezett, 72 éves Mandelson akár életfogytiglani büntetést is kaphat.