Szoboszlai Dominik az Instán is a csúcsra tör, de beérheti-e valaha a magyar topmodellt?

Szoboszlai Dominik igazi vezéregyénisége lett a Liverpool labdarúgócsapatának: a magyar válogatott csapatkapitánya minden sorozatot figyelembe véve 10 gólnál és 8 gólpassznál tart a jelenlegi szezonban. A 25 éves középpályás ráadásul újabb elismerésben részesült, ugyanis a Manchester City ellen lőtt gólját választották a legszebb februári találatnak a BBC Match of the Day című műsorának nézői. Szoboszlai Dominik a Premier League 25. fordulójában, február 8-án mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába.

Szoboszlai Dominik nemcsak a pályán, hanem azon kívül is igazi világsztárnak számít. Ez utóbbinak az egyik fontos fokmérője a közösségi médiában való népszerűség. Már közel 4 980 ezer követője van az Instagramon, így rövid időn belül átlépheti az ötmilliós határt – hívta a fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A lap emlékeztet, hogy Szoboszlai Dominik Instagram-oldala az idény kezdete előtt, júliusban lépte át a hárommilliós mérföldkövet a követők számát illetően, vagyis alig több mint fél év alatt körülbelül kétmillió fővel növekedett a magyar válogatott csapatkapitányának a követőtábora. Szoboszlai Dominik 2023 nyarán igazolt Lipcséből a Liverpoolba, amikor még csak mintegy félmillió követője volt.

A magyar sportolók között Szoboszlai Dominik már eddig is listavezető volt, az előnye pedig egyre nagyobb az élen. Az Instagram-követők tekintetében Kerkez Milos (több mint 1,81 millió) a második, Dzsudzsák Balázs (több mint 1,7 millió) a harmadik.

A magyar influenszerek, sztárok összesített listáján azonban jelentős a lemaradása Szoboszlai Dominiknak.

A magyar rekordot az Instagramon továbbra is a világhírű modell, Palvin Barbara tartja, akinek több mint négyszer annyi követője (21 millió) van a közösségi térben, mint a Liverpool sztárjának.

Ami pedig a liverpooli csapattársakat illeti: összehasonlításképpen az egyiptomi Mohamed Szalah 66 milliós követőtáborral rendelkezik, míg a holland Virgil van Dijkot 17 millióan követik. A brazil Alisson Becker, valamint az argentin Alexis Mac Allister is 8 millió feletti követővel büszkélkedhet.