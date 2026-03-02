ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor tájékoztatást kap a Barátság kőolajvezeték helyzetéről.
Nyitókép: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor: műholdfelvételeink vannak arról, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték

Infostart

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat – írta Orbán VIktor miniszterelnök hétfő délelőtt egy videó kíséretében, amely a Facebookon látott napvilágot.

Olyan műholdfelvételeket látott Orbán Viktor miniszterelnök, amelyek alapján számára egyértelmű, hogy nincs technikai akadálya a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállításnak Ukrajna irányából Magyarország felé.

Mint a miniszterelnök hétfő délelőtti Facebook-videójában fogalmazott, a műholdfelvételeket mindenki számára elérhetővé fogják tenni, hogy mindenki láthassa azt.

„Hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetéssel indítottuk a napot, részletes jelentést kaptam a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek, operatív információk alapján egyértelmű, hogy a vezeték működőképes. Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya” – rögzítette.

Felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a vezetéket indítsa erre, és a biztonság érdekében engedje be a magyar, szlovák ellenőröket.

„Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást. Amit Zelenszkij elnök csinál, az közönséges zsarolás Magyarországgal szemben, de Magyarország nem hagyja magát, az olajblokádot le fogjuk törni” – tette hozzá.

Ismert, korábban leállt a kőolajszállítás Ukrajnából Magyarország és Szlovákia felé azért, mert egy olajtárolót orosz bombatalálat érhetett, a magyar külügy információi szerint viszont a problémát napokon belül elhárították. A vezeték olaja híján Magyarországnak máshonnan kell kőolajat vennie, jelentősen drágábban a kormányzati közlés szerint, ebben a helyzetben Horvátországgal is vita van, hogy lehet-e orosz kőolajat az Adria vezetéken keresztül Magyarországra juttatni, illetve ennek lehetővé tétele kötelező-e Horvátország számára.

