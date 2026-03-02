Magyar Péter javaslatot tett Orbán Viktornak a Barátság kőolajvezeték ügyében

Magyar Péter a legfőbb ügyésszel történt találkozóját követően az ügyészség épülete előtt felolvasott egy levelet, amelyet Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett, és a Barátság kőolajvezetékről szól – írja az Index összefoglalója.

A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott a levélben, hogy „az utóbbi hetek nyilatkozatai és a Barátság kőolajvezeték állapotával, valamint az országot érő állítólagos külső fenyegetésekkel kapcsolatos kormányzati kommunikáció kapcsán fordulok Önhöz”.

Magyar Péter azt javasolta, személyesen, közösen tekintsék meg a kőolajvezeték állapotát:

„Meggyőződésem, hogy Magyarország biztonsága és energiaellátása olyan kiemelt nemzeti érdek, amely pártpolitikai megfontolásoktól független, közös felelősségünk. Ezért javaslom, hogy hazánk energiabiztonságát szem előtt tartva, személyesen és közösen tekintsük meg a helyszínen a Barátság kőolajvezeték állapotát, és győződjünk meg a tényleges körülményekről. A magyar emberek joggal várják el, hogy felelős vezetőik tények alapján, átlátható módon hozzanak döntéseket és ne a Facebookon és a propagandában üzengessenek” – fogalmaz Magyar Péter, aki szerint ha tényleg súlyos külső biztonsági fenyegetés áll fenn, akkor nemzeti összefogásra van szükség.

„Ebben a munkában is kész vagyok részt venni. Az elmúlt időszakban – mint a legerősebb politikai erő vezetője és a jövőbeni kormányzás felelősségére készülő jelölt – számos szövetséges ország vezetőjével folytattam egyeztetéseket, és készen állok arra, hogy szövetségeseink felé egységesen képviseljük Magyarország érdekeit. Ön pedig – saját nemzetközi kapcsolatait felhasználva – hasonlóan tehetne a Magyarország számára fontos partnerekkel szemben.” – fogalmaz Magyar Péter, aki úgy látja, „ha a veszély valódi és közvetlen volna, akkor még hivatalban lévő, felelős miniszterelnökként indokolt lenne a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását kezdeményeznie, ami lehetőséget adna arra, hogy szövetségeseinkkel közösen vizsgáljuk meg: fenyegeti-e veszély Magyarország területi integritását, politikai függetlenségét vagy biztonságát. Egy ilyen lépés világos és megnyugtató jelzés lenne a magyar emberek és partnereink számára egyaránt.”

A pártelnök a Facebook-oldalán is közzétett levelében felszólította Orbán Viktort: „Haladéktalanul hagyjon fel a riogatással és a pánikkeltéssel. A magyar emberek biztonságérzete nem lehet kampányeszköz. A politikai küzdelemnek is van határa: gyermekeink lelki fejlődése és az idősek nyugalma nem válhat pártpolitikai kampány áldozatává. Ha valódi fenyegetésről van szó, akkor a felelős kormányzás útja az együttműködés, a nemzeti összefogás, az őszinte tájékoztatás és a közös fellépés. Ellenkező esetben pedig elvárható, hogy a félelemkeltést és uszítást ne használja önös politikai érdekből saját honfitársai ellen.”

„Magyarország biztonsága közös ügyünk. Kérem, hogy a hátralévő időben ennek szellemében járjunk el, és minden szükséges információt osszunk meg egymással és a magyar emberekkel Magyarország és honfitársaink biztonsága érdekében” – írja.